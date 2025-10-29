Denuncian fundación de Sibaté que entrega perros y gatos cachorros en pésimo estado

Denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de adopción de animales gestionados por la fundación Sol Canino - crédito pantallazos cortes.xtpc_ / Instagram y Viviannnn02 / TikTok

Las redes sociales se han consolidado como espacios donde, además de circular videos de entretenimiento, tutoriales y otro tipo de contenido, también se realizan denuncias públicas con alto alcance.

En los últimos días, estas plataformas digitales se transformaron en un espacio clave para exponer denuncias sobre presuntas irregularidades en los procesos de adopción de animales gestionados por la fundación Sol Canino, ubicada en Sibaté, Cundinamarca.

Las acusaciones difundidas han logrado amplia visibilidad, generando reacciones entre usuarios y motivando llamados para que las autoridades intervengan.

Dos mujeres usaron sus cuentas de Instagram y TikTok para describir situaciones que, aseguran, vivieron tras adoptar en esta organización. Las publicaciones han generado debate sobre los controles y prácticas en entidades que gestionan adopciones.

La primera denuncia surgió desde la cuenta de Instagram de la usuaria cortes.xtpc_, quien explicó que todo comenzó el 19 de octubre luego de adoptar dos gatas, Sabrina y Lilith.

“Pleno siglo veintiuno y la gente te sigue discriminando por tus gustos. Denuncia pública ante Sol Canino que me acusa de adoptar gatitos para hacer un ritual este 31 de octubre, porque esta fundación dice que los metaleros tienden a ser violentos y eso es discriminación”, afirmó la usuaria en un video publicado en la red social.

La joven relató que adoptó inicialmente a Sabrina, y días después, a Lilith, aunque esta última provenía de otra ciudad y de un proceso diferente.

“El primer día que Sabrina llegó aquí a la casa, yo la sentía como muy esquiva, como muy tímida e incluso no quería comer. Yo la verdad, normalicé esto un montón porque dije de pronto por el cambio del entorno, como el hecho de estar allá en esa fundación compartiendo con tantos animalitos...”, contó.

La mujer explicó que Sabrina fue la primera en llegar a su casa, es decir, en ese momento todavía no estaba Lilith.

Sobre las primeras horas en casa, señaló que “Sabrina el primer día durmió todo el día, ella no comió. Al segundo día tampoco quería recibirme la comida. Pensé que pronto porque estaba pequeña podía recibirme leche. De hecho, ya me lo habían recomendado en la veterinaria. Entonces, compré una leche especial para ellos, pero la leche tampoco me la quería recibir y en la veterinaria ya me habían dicho que si al siguiente día ella no me recibía comida tenía que llevarla”.

La situación se agudizó con la llegada de la segunda gata: “Otra cosa que para mí fue muy alarmante también es que cuando Lilith llega aquí a la casa, ella sí come normal, yo la siento muy enérgica, ella venía de otra ciudad, para mí, o sea, según yo, el hecho como de venir de un vuelo, de pronto ella iba a llegar más cansada, pero fue todo lo contrario. Entonces, yo dije como definitivamente no es normal el comportamiento de Sabrina, Sabrina no está bien porque yo la sentía como muy decaída”.

Al publicar en sus redes contenido con las dos mascotas y las organizaciones involucradas en la adopción, comenzaron a llegarle mensajes sobre antecedentes de la fundación.

“A raíz de esta publicación y de cómo yo puse la fundación me empezaron a llegar comentarios negativos y denuncias sobre esta fundación. Obviamente, en el momento que pasó todo esto, yo le escribo a la fundación, le digo que no entiendo qué está pasando, yo no me sentía informada de todo esto. También les digo que Sabrina está enferma, que si es que de verdad ellos entregan los animales enfermos”.

Criticó la respuesta que recibió: “Para mí la fundación no me dio la mejor respuesta, no abarcó el tema de la mejor manera”.

El problema de salud de Sabrina se agravó rápidamente. “Este mismo día Sabrina queda hospitalizada porque ya se estaba deshidratando y queda en observación. Ella duró hospitalizada dos noches, tres días, donde afortunadamente respondió al tratamiento y con el pasar de los días se fue sintiendo mejor, hasta que lograron darle de alta y me la pude traer para la casa. La traigo a la casa, noté mucha mejoría, o sea, Sabrina ya jugaba un montón, ella come superbién”.

La denunciante indicó que este proceso con su mascota no terminó con la mejoría, pues este 28 de octubre “recibo un mensaje de esta fundación donde básicamente me están hostigando, me están amenazando y me están discriminando”.

La mujer manifestó que el proceso de adopción fue básico y solo le pidieron un aporte para un bulto de purina, lo que en principio le pareció sospechoso.

Al mismo tiempo, una segunda denuncia se difundió en Tiktok por la usuaria Viviannnn02, quien narró su experiencia tras adoptar a la perra Bonny en Sol Canino.

“Hola, ella es Bonny, la perrita que decidimos adoptar el día sábado en la mal llamada fundación Sol Canino. Ese día firmamos unos papeles y nos cobraron ciento treinta mil pesos que se supone eran destinados para un bulto de comida. Todo transcurrió con normalidad, le compramos sus cositas, hasta que ese mismo día empecé a notar que hacía diarrea y se veía muy débil”.

Al detectar los primeros síntomas, buscó atención veterinaria: “El día domingo amaneció con vómito, así que la llevé a la veterinaria y allá la inyectaron y le recetaron una comida especial y suero. Su respiración no era normal y cada vez la preocupación era peor”.

Pese al tratamiento, la salud de Bonny empeoró rápidamente: “La noche del domingo fue la última noche que pasamos juntas. El día lunes la tuvimos que hospitalizar. Bonny tenía una bacteria en su cuerpito, anemia muy avanzada y lo peor de todo, mi bebé era ciega. La bacteria la había dejado ciega”.

La familia enfrentó una decisión dolorosa con la mascota, pues esta ya no soportaba el dolor “así que por recomendación de la veterinaria, ya que el daño era irreversible, tuvimos que dormirla”

Ante lo sucedido, la usuaria de TikTok indicó que “esto no es una fundación, es un lugar donde se lucran a costillas de los animalitos. Espero nadie más caiga en esto y puedan cerrar o denunciar este lugar”.

Hasta el momento, Sol Canino no ha realizado un pronunciamiento público sobre estos señalamientos. Las publicaciones en redes han generado una ola de reacciones que han motivado numerosos llamados para que se indaguen los procedimientos de la organización.