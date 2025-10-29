Colombia

CDT a seis meses: los tres bancos que pagan más del 10% de interés

A la hora de abrir un CDT para recibir rendimientos, se debe evaluar cuál es la mejor opción dependiendo de diferentes factores

Por Camila Castillo

Los CDT más rentables en
Los CDT más rentables en Colombia- crédito Canva

¿Ha pensado alguna vez en ahorrar su dinero y, al mismo tiempo, obtener rendimientos? Los Certificados de Depósito a Término (CDT) pueden ser una opción viable y que ha tomado fuerza en los últimos años.

En el país, los bancos ofrecen alternativas para quienes buscan obtener rendimientos a través de los CDT. Los intereses que otorgan varían según la entidad, el monto invertido y el plazo durante el cual se mantiene el dinero depositado.

Datos de la Superintendencia Financiera muestran que solo tres entidades, Banco Pichincha, Contactar y Santander, ofrecen tasas de interés iguales o superiores al 10% efectivo anual para inversiones en CDT a seis meses. Quienes invierten en un CDT de 180 días en estos bancos acceden a un rendimiento que supera el promedio del mercado.

Después de las tres instituciones con mayores tasas, Finandina, Bancien y Bancamía presentan rendimientos efectivos anuales de 9,79 %, 9,69 % y 9,64 %, respectivamente, en inversiones a seis meses. Mibanco ofrece una tasa de 9,63 %, Banco Falabella 9,62 %, Banco de Occidente 9,39 %, Banco Unión 9,35 % y Banco W 9,33 %. En contraste, las tasas más bajas corresponden a AV Villas, con 5 %, Banco Agrario, con 8,2 %, y Banco Caja Social, con 8,26 %.

Al ampliar el plazo a un año, se suman también otras instituciones con tasas similares. Bancos como Contactar, Mundo Mujer, Unión, W y Santander ofrecen rendimientos por encima del 10% efectivo anual para este periodo, de acuerdo con las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera.

En el listado también se encuentran opciones de como Bancamía, con 9,94 %; Mibanco, 9,92 %; Bancien, 9,9 %; Banco de Bogotá, 9,79 %; AV Villas, 9,78 %; Banco Pichincha, 9,77 %; Banco Serfinanza, 9,5 %; Finandina, 9,47 %; Banco GNB Sudameris, 9,35 %; Itaú, 9,33 % y Banco de Occidente, 9,1 %. Por su parte, Banco Caja Social, Banco Agrario y BBVA Colombia registran las tasas más bajas, con 7,2 %, 8,25 % y 8,52 %, respectivamente.

¿Qué debe tener en cuenta si quiere un CDT?

Por lo anterior, antes de decidirse por un CDT, los expertos aconsejan revisar si el producto bloquea el dinero durante todo el plazo, ya que esto puede ser un inconveniente si se necesita acceder a los fondos antes de tiempo.

También es recomendable comparar tasas entre bancos y asegurarse de invertir solo en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, dado que esto garantiza el respaldo de Fogafín hasta por 50 millones de pesos por depositante.

Algunos CDTs se renuevan automáticamente al vencimiento, por lo que es importante notificar al banco en caso de no querer una renovación, para no dejar el dinero inmovilizado más tiempo del planeado.

Aunque estos productos suelen asociarse a ahorradores pequeños, siguen siendo incluidos en portafolios de grandes inversionistas por la previsibilidad y respaldo que ofrecen.

Según los especialistas, combinarlos con otros productos financieros, como fondos o bonos, puede ser una estrategia adecuada para quienes buscan diversificar y cuidar sus inversiones.

