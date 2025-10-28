Video: hombre le propinó una brutal golpiza a su mascota; autoridades ya rescataron a Samantha

Tras la difusión de un video que muestra violencia contra una mascota, equipos de protección animal y policía intervinieron, asegurando la custodia de la perra y dando inicio a un proceso judicial contra el responsable - crédito Instagram

Las cámaras de seguridad de un conjunto residencial ubicado en la intersección de la carrera 9 con la calle 146 en el sector de Cedritos, Bogotá, grabaron imágenes que provocaron una inmediata reacción entre vecinos y usuarios de redes sociales.

En el video, difundido ampliamente en grupos comunitarios y plataformas digitales, se observa cómo un hombre arrastra y patea violentamente a su perrita en los pasillos y escaleras del edificio.

La divulgación del video amplificó el malestar entre habitantes del sector, que exigieron la acción inmediata de las autoridades y apelaron a la Ley Ángel, que endurece el castigo por maltrato animal en Colombia.

Las cámaras de seguridad de Cedritos captaron el maltrato animal a una perrita en un conjunto residencial de Bogotá. - crédito Instagram

“Se imaginan lo que le hace al perrito de puertas para adentro? Dios mío, qué impotencia”, expresó un usuario en Instagram tras visualizar el registro. Otro mensaje hizo hincapié en la necesidad de identificar al agresor y alertó sobre el riesgo potencial para la comunidad.

Respuesta de las instituciones y rescate de la mascota

Una vez viralizado el material audiovisual y formalizada la denuncia ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), se conformó un operativo conjunto que involucró a profesionales de esa entidad junto a la Policía Ambiental y Ecológica, la Policía Nacional, la Alcaldía Local de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación.

Las entidades acudieron al edificio donde se reportó el incidente y procedieron al rescate de Samantha, una perrita de raza Golden Retriever, de 14 años de edad, víctima de los hechos.

El animal, rescatado por el Idpyba y la policía, recibe atención médica especializada mientras la comunidad exige justicia y seguimiento al caso para evitar nuevos riesgos - crédito prensa Idpyba

De acuerdo con información del Idpyba, el caso llegó a las autoridades por canales oficiales y luego fue amplificado en redes sociales, donde se reportó que el motivo de la agresión habría sido que la perra se orinó en uno de los pasillos comunes. Los equipos de protección animal acudieron al sitio y realizaron una valoración médica rápida a la mascota.

Estado de salud y proceso judicial

El cuerpo veterinario del Instituto identificó dolor y signos compatibles con agresiones físicas recientes durante la primera atención. El concepto técnico indicó un “estado desfavorable”, lo que justificó la aprehensión material preventiva: Samantha pasó a estar bajo custodia directa del Idpyba para recibir cuidados médicos especializados.

Con base en información proporcionada por las autoridades, el operativo se ejecutó cumpliendo con los protocolos establecidos en la normativa de maltrato animal.

El operativo de rescate involucró al Idpyba, la Policía Ambiental, la Alcaldía de Usaquén y la Fiscalía General de la Nación - prensa Idpyba

Las evidencias, incluidas las grabaciones, fueron entregadas a los inspectores de Policía, y la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación encaminada a identificar responsabilidades penales.

Las autoridades buscan esclarecer la magnitud de las lesiones e imputar los cargos correspondientes conforme a la Ley 1774 de 2016, que considera el maltrato animal como delito.

Sobre el presunto agresor

La Seccional de Carabineros de la Metropolitana de Bogotá indicó que el presunto agresor, asistido por un abogado, decidió abandonar voluntariamente la vivienda tras el incidente, evitando encuentros hostiles con residentes y facilitando la tarea de las autoridades.

Mientras tanto, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la protección animal, recordando la vigencia e importancia de la legislación vigente.

La Ley Ángel y la Ley 1774 de 2016 fueron citadas por la comunidad para exigir castigo ejemplar al agresor de la mascota - crédito prensa Policía de Carabineros

La comunidad, por su parte, permanece expectante ante la evolución de las investigaciones y expresó la esperanza de que la mascota no regrese a una situación de riesgo. “Hay que delatar la identidad de este hombre, tiene un perfil peligroso”, insistió una internauta en redes sociales.

Seguimiento y situación actual de Samantha

Samantha continúa bajo observación veterinaria especializada, recibiendo atención continua de parte del equipo médico del Idpyba con acompañamiento institucional de las entidades involucradas en el rescate.

La difusión y pronta respuesta evidenciaron la importancia de la denuncia ciudadana y la articulación de los organismos de protección animal en la capital.