Colombia

Murió a los 106 años José María Acevedo, fundador de Haceb y símbolo del emprendimiento colombiano

A lo largo de más de ocho décadas, impulsó la empresa desde un pequeño taller en Medellín hasta uno de los principales fabricantes del país y la región

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
José María Acevedo dedicó su
José María Acevedo dedicó su vida al desarrollo de la industria de electrodomésticos en Colombia, inspirando a generaciones de emprendedores. - crédito @FicoGutierrez/X

El empresario antioqueño José María Acevedo Alzate, fundador de la reconocida compañía de electrodomésticos Haceb, falleció la noche del pasado 27 de octubre de 2025 a los 106 años de edad, dejando tras de sí un legado invaluable para la industria colombiana.

La noticia fue confirmada por la propia compañía a través de un comunicado oficial, en el que expresó su profundo pesar y exaltó la vida de quien fuera uno de los empresarios más admirados del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con inmensa tristeza informamos el fallecimiento de nuestro fundador, don José María Acevedo Alzate. Como familia Haceb hoy lo despedimos con nuestro corazón lleno de gratitud, y manteniendo el firme compromiso de preservar su legado”, escribió la empresa en sus redes sociales.

El mensaje añadió que el propósito de don José de “generar bienestar y progreso a millones de colombianos permanecerá para siempre”, destacando su ejemplo como motor para seguir consolidando el liderazgo de Haceb como una de las empresas insignia del país.

El fundador de Haceb transformó
El fundador de Haceb transformó un modesto taller en Medellín en una empresa con presencia internacional, manteniendo siempre un fuerte vínculo con sus trabajadores. - crédito Haceb

Un legado que nació del esfuerzo

José María Acevedo Alzate nació el 2 de agosto de 1919 en Medellín, en el seno de una familia humilde. Su historia es un ejemplo de superación y perseverancia, solo estudió hasta sexto grado, pero su curiosidad lo llevó a estudiar electricidad por correspondencia a los 16 años, motivado por el deseo de entender cómo funcionaban los aparatos que tanto le intrigaban.

Cinco años más tarde, con apenas 21 años, abrió su propio taller de reparación de electrodomésticos en un pequeño garaje de Medellín. “Veintiún años, 25 metros cuadrados, un alicate y dos destornilladores fueron suficientes para poner a caminar esta gran industria”, recordó Haceb en su comunicado.

De ese modesto inicio nació una de las marcas más queridas del país. Acevedo fue, como lo describen sus colaboradores, “un hombre hecho a pulso”, que fundó su empresa para sostener a su familia tras la muerte de su padre. Además de su talento técnico, era un estratega y un visionario, apasionado por el ajedrez, que entendió que el éxito empresarial debía estar acompañado del bienestar de los trabajadores.

El nacimiento de Haceb y su crecimiento como gigante industrial

En 1940 fundó el Taller Eléctrico Medellín, el cual se transformó con el tiempo en Industrias Haceb, una compañía que hoy cumple 85 años de historia. Con el paso de las décadas, Haceb se consolidó como líder en la fabricación de electrodomésticos y gasodomésticos, incluyendo neveras, estufas, lavadoras y equipos de climatización.

Su crecimiento llevó a la creación de un parque industrial en Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, donde actualmente se producen los electrodomésticos que llegan a hogares en 26 países, entre ellos Estados Unidos, México, Ecuador y Venezuela.

El propio Acevedo definía su filosofía empresarial con una frase que se convirtió en emblema para sus empleados: “Cuando uno no tiene la oportunidad de estudiar, queda condenado a estudiar toda la vida.”

Esa convicción dio forma a una cultura corporativa basada en la educación continua, la innovación y el desarrollo colectivo, pilares que mantienen a Haceb como referente de liderazgo empresarial y humanismo.

Haceb expresó su gratitud y
Haceb expresó su gratitud y compromiso de preservar el legado de su creador tras anunciar oficialmente el fallecimiento de José María Acevedo. - crédito Haceb

Un hombre sencillo y cercano a sus trabajadores

Hasta sus últimos años, don José seguía visitando las plantas de Haceb. Lo hacía en su famoso Renault 4 blanco, al que le había quitado las puertas para adaptarlo a su gusto. Cada día viajaba desde su casa en Medellín hasta Copacabana para recorrer las instalaciones, conversar con sus empleados y supervisar los procesos productivos.

“Día tras día, don José viajó desde su casa en Medellín hasta Copacabana en su ‘pichirilo’, un Renault 4 sin puertas, especialmente adaptado según sus especificaciones. Fue así como inspiró a un equipo de colaboradores y acompañó un proceso de manufactura de talla mundial”, recordó la empresa.

Las reacciones tras su fallecimiento

El fallecimiento del fundador de Haceb generó una ola de mensajes de admiración y reconocimiento. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió en sus redes:

“Un símbolo del trabajo, la disciplina y el amor por Antioquia y Colombia .Gracias por inspirar a tantas generaciones con su ejemplo y su visión. Deja una huella inmensa. Mis oraciones y todo mi cariño para su familia y para la gran familia Haceb. Que descanse en paz”.

El alcalde Federico Gutiérrez destacó
El alcalde Federico Gutiérrez destacó la huella imborrable que dejó Acevedo en la historia empresarial de Medellín y Colombia. - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, expresó: “Gracias por tanto, don José María Acevedo. Su ejemplo de constancia y tesón perdurará por siempre. Se va un gran referente antioqueño.

Temas Relacionados

José María AcevedoHacebfalleció el fundador HacebCopacabanaindustria de electrodomésticoslegado empresarialColombia-Noticias

Más Noticias

Los riesgos que enfrentan los bancos por transacciones con sancionados en la Lista Clinton

Un experto señaló las implicaciones jurídicas y financieras para Colombia tras la inclusión del presidente Gustavo Petro y su círculo cercano en la lista de sanciones de la OFAC

Los riesgos que enfrentan los

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

El clima en Colombia se ve afectado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son

Temperaturas en Cartagena de Indias: prepárate antes de salir de casa

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Temperaturas en Cartagena de Indias:

Temperaturas en Cali: prepárate antes de salir de casa

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Temperaturas en Cali: prepárate antes

Clima en Bogotá: el estado del tiempo para este 28 de octubre

El clima en Bogotá cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Bogotá: el estado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

Capturan a tres personas con $1.000 millones ligados a grupo armado: intentaron sobornar a soldados del Ejército Nacional

Así cayó alias Gramo, responsable del atentado en Cali: habría estado a cargo del traslado del camión bomba que explotó en la base aérea

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Fan viajó más de 800

Fan viajó más de 800 km para ver a Shakira en Cali y terminó cantando con ella: “Fue un milagro”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Desesperante prueba en el ‘Desafío Siglo XXI’: una participante se estaba ahogando y otra se quedó si aire tras un fuerte golpe

Actor de ‘Pasión de Gavilanes’ confesó que pensó en atentar contra su vida por las deudas

Melissa Gate volvió a arremeter contra RCN tras polémica por premios: “La mayoría de los contratos que mencionaron fueron falsos”

Deportes

Se definieron los cuadrangulares del

Se definieron los cuadrangulares del Torneo BetPlay Dimayor: estos equipos buscarán ascender a la primera categoría

Técnico de Vasco da Gama, que dirigió a Jhon Arias en Fluminense, elogió a otro futbolista colombiano: “Tiene un futuro prometedor”

Esta es la convocatoria de la selección Colombia masculina de cara al mundial sub-17 de la FIFA Qatar 2025

Presidente del Deportivo Pereira anunció rendición de cuentas en medio de la crisis con los futbolistas

Carlos Antonio Vélez reveló la selección que podría ser rival de Colombia en amistoso preparatorio: es campeona del mundo