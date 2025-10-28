Mamá de B King hizo impactante revelación a un mes de la muerte del cantante: “Me susurra para que esté tranquila”

La madre de B-King revela mensajes y confesiones tras la muerte del artista y la presencia que siente de él en su casa - crédito @bkingoficial/Instagram y captura de pantalla Más allá del silencio/YouTube

La madre de B King, Adriana Salazar, reapareció en redes sociales para compartir detalles relacionados con la muerte de su hijo y la experiencia personal que atraviesa desde ese suceso.

Según relató en publicaciones recientes, ha tenido días particularmente duros y reconoció que este viernes fue especialmente difícil para ella.

“Hoy estoy mal, todos los días son diferentes, hay días que uno se levanta con más dolorcito y hoy es uno de esos”, expresó.

En medio del duelo por la pérdida de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B King, Adriana Salazar destacó el apoyo y la energía positiva que ha recibido de seguidores y personas cercanas a su hijo.

Comentó que estos mensajes le han brindado fortaleza en semanas difíciles. Además, reveló en sus declaraciones que ha sentido la presencia y los mensajes de su hijo de manera recurrente: “Mi hijo me susurra mucho que esté tranquila... Hoy me levanté para ir al gimnasio, y como yo iba con él, cuando salí fue súper fuerte".

La madre del artista afirmó que cuando se sienta preparada, entregará algunas de las prendas y recuerdos de su hijo a los amigos y personas cercanas para que lo mantengan presente.

“Lavé varias cositas de él, pero hay una ropa que todavía no he lavado y las tengo ahí, no he sido capaz de salir de ella… Y pienso darle a sus mejores amigos alguna cosita de Byron para que se acuerden de él", confesó.

La madre del cantante reveló que siente los susurros del artista - crédito @rastreandofamosos/ Instagram

También mostró públicamente una cadena de San Miguel Arcángel que pertenecía a B King: “Esta era la cadena de él de San Miguel Arcángel, no le quito”.

De acuerdo con su testimonio, el caso por la muerte de B King continúa bajo investigación por parte de las autoridades mexicanas.

Adriana mencionó que se comunica de manera constante con el fiscal encargado en México y que le aseguran estar haciendo todo lo posible para esclarecer lo ocurrido.

Su hija, Stefanía Agudelo, también intervino de manera irónica sobre la falta de respuestas: “Eso mismo nos preguntamos nosotras”.

Adriana Salazar manifestó que mantiene su esperanza en que se revelen las pruebas y los responsables del hecho, indicando: “Eso es demorado, lo que yo hago es pedirle a Dios que salga a la luz lo que está en la oscuridad, yo descansaría mucho ese día, no me puedo atormentar con eso porque es algo pesado”.

Por el momento, la familia permanece enfocada en el avance de la investigación y en procesar el duelo, acompañados por mensajes de apoyo y afecto recibidos tras el fallecimiento del cantante.