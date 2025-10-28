Jota Pe Hernández recordó publicación de Iván Cepeda en que dijo que Nicolás Maduro “es digno sucesor de Hugo Chávez”: " Por si lo niega, por si lo borra"

El senador Hernández destacó en redes una antigua publicación donde Cepeda calificaba a Maduro como continuador de Chávez, señalando la importancia de recordar posturas pasadas en el contexto político actual - crédito @IvanCepedaCast/X - Colprensa

El senador Iván Cepeda se impuso en la consulta interna del Pacto Histórico al obtener poco más del 60% del apoyo, superando a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien decidió abandonar la contienda antes de la votación.

Tras estos resultados, el senador del partido Alianza Verde, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido en redes como Jota Pe Hernández, reaccionó al destacar una antigua publicación de Iván Cepeda en la que afirmó que Nicolás Maduro “es digno sucesor de Hugo Chávez”. Así lo expresó en su cuenta de X: “Por si lo niega, por si lo borra”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la publicación recordada por Jota Pe Hernández, Iván Cepeda manifestó su apoyo a Nicolás Maduro resaltando su papel como continuador del legado de Hugo Chávez y sugiriendo que su gobierno mantendría un compromiso con la paz en Colombia. El mensaje hacía alusión a la confianza de Cepeda en que el liderazgo chavista tendría un impacto positivo en los asuntos regionales.

“Nicolás Maduro es digno sucesor de Hugo Chávez y trabajará también por la Paz en Colombia”, dijo en su publicación de X de hace más de diez años.

Iván Cepeda destacó a Nicolás Maduro hace más de diez años - crédito @IvanCepedaCast

Jota Pe Hernández reaccionó a la publicación de Iván Cepeda, que se remonta al año 2013, cuestionando su postura frente al presidente venezolano y elogiando a Nicolás Maduro.

Hernández hizo énfasis en el respaldo que, según él, Cepeda ofreció al mandatario venezolano y dejó constancia de la publicación para evitar posibles desmentidos o eliminaciones.

“El candidato del petrismo, un admirador de Maduro. Por si lo niega, por si lo borra o por si se le cae el celular, aquí dejo el link”, escribió el legislador perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Jota Pe Hernández recordó vieja publicación de Iván Cepeda - crédito @JotaPeHernandez

Jota Pe Hernández ya había manifestado su inconformidad con el proceso antes de conocerse los resultados oficiales. Mientras transcurría la jornada de votación de la consulta interna, expresó fuertes cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollaba el evento, poniendo en duda la integridad del procedimiento y las acciones de los líderes del Pacto Histórico.

“Hoy solo votan los petristas, los de Olmedo López, los de Nicolás Petro, los que apoyan las reformas tributarias injustas de Gustavo Petro”, afirmó el congresista en un mensaje difundido en su cuenta de X.

El senador Jota Pe Hernández emergió como uno de los críticos más vehementes del proceso consultivo del Pacto Histórico - crédito @JotaPeHernandez

En un video publicado simultáneamente, Hernández amplió sus críticas hacia el proceso y la campaña previa, además en aquella ocasión también arremetió en contra del candidato presidencial Iván Cepeda.

El legislador denunció en el metraje que subió en sus rede sociales que “la suciedad que hicieron con las ciudades, las empapelaron hasta más no poder. Las dejaron sucias, no tan sucias como la boca de Iván Cepeda, pero sí las dejaron muy sucias”.

En relación con la consulta interna del Pacto Histórico, el domingo 26 de octubre de 2025, habitantes de diversas regiones acudieron a las urnas para participar en una elección abierta, sin requerimientos de militancia. Este ejercicio democrático buscaba escoger al aspirante presidencial de la coalición y ordenar los nombres de las listas cerradas al Congreso que competirán en 2026.

Al cierre de la votación, más de dos millones de electores se sumaron al proceso, lo que evidencia el amplio nivel de participación ciudadana en la selección de representantes y en la construcción del futuro político del movimiento.

En la papeleta principal figuraban Carolina Corcho e Iván Cepeda como los aspirantes a ocupar el puesto de candidato único del Pacto Histórico de cara a la próxima consulta presidencial del Frente Amplio.

A pesar del empeño mostrado por cada contendiente, Iván Cepeda, representante del Polo Democrático, consiguió una victoria amplia sobre la exministra de Salud, superando el 60% de los sufragios. Aunque Daniel Quintero había anunciado su retiro de la competencia, aún logró recibir un respaldo considerable en la jornada.