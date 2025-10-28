Colombia

Gustavo Petro respondió polémicas publicaciones de la señorita Antioquia que propuso ‘darle bala’ a él y a Daniel Quintero: “Mujer violenta”

El presidente le contestó a la candidata al Concurso Nacional de Belleza, Laura Gallego Solís, que en un programa de entrevista hizo comentarios considerados violentos contra el mandatario y el exalcalde antioqueño

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

- crédito Presidencia de Colombia/Captura
- crédito Presidencia de Colombia/Captura de Pantalla Redes Sociales

En la mañana del martes 28 de octubre de 2025, el presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica desatada por los comentarios lanzados por Laura Gallego Solís, representante del departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza.

En su cuenta de X, el mandatario nacional cuestionó los comentarios de la candidata al Reinado Nacional de Belleza, en la que hizo comentarios que fueron interpretados como una invitación a la violencia contra el jefe de Estado, y contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

“Mujer violenta. Cultura de matar la diferencia. Cultura del fascio”, escribió el presidente Petro en sus redes sociales.

El presidente le contestó a
El presidente le contestó a Laura Gallego por sus comentarios en su contra durante un video grabado con Abelardo de la Espriella y Santiago Botero - crédito @petrogustavo/X

La reacción del presidente Petro se suma a la de Daniel Quintero que, en la misma plataforma digital, aseveró que las declaraciones de Gallego reflejan, según él, una de las problemáticas de la sociedad antioqueña.

Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”, indicó Quintero.

crédito @QuinteroCalle/X
- crédito @QuinteroCalle/X

Cuál es la polémica con la señorita Antioquia 2025

La controversia se desató en redes sociales cuando usuarios replicaron dos videos en los que se observa a la candidata al Reinado Nacional de Belleza por el departamento de Antioquia, Laura Gallego Solis, junto con los precandidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Santiago Botero.

En ambos filmes, la aspirante a Señorita Colombia hizo una dinámica de preguntas a los dos precandidatos sobre la posibilidad de, en un caso hipotético, sobre “darle bala” al presidente Gustavo Petro y al exalcalde Daniel Quintero.

Ante el interrogante, De la Espriella, con gestos sonrientes, respondió: “No, esos manes no valen ni una bala (sic)”.

En un clip junto al precandidato Abelardo de la Espriella, Laura Gallego preguntó: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, causando fuerte polémica - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Entre tanto, con Botero tuvo que replantear su pregunta. “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Botero, entre risas, contestó: “A Quintero”, a lo que Gallego replicó: “Pero, al menos un cachazo a Petro”.

La postura política de Gallego, abiertamente crítica hacia el Gobierno y cercana a figuras del uribismo, la ha convertido en una figura mediática que divide opiniones. Si bien recibió muestras de apoyo de quienes defienden su derecho a expresar opiniones, numerosos ciudadanos y autoridades consideran que sus palabras resultan inaceptables dada la posición que ocupa como representante del departamento de Antioquia en el Concurso Nacional de Belleza.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Las declaraciones de Gallego coincidieron con sus apariciones junto a varias figuras del espectro político de derecha y centroderecha, entre ellas el expresidente Álvaro Uribe, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño y el exministro Juan Carlos Pinzón.

En una conversación con el exembajador en Estados Unidos, la modelo reveló que el exministro planea aspirar a la presidencia en 2026. Según relató el propio líder político, habría tomado la decisión tras consultar a ChatGPT, que lo señaló como “la persona más capacitada para asumir ese cargo”.

La señorita Antioquia 2025, Laura
La señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, difundió videos que algunos interpretaron como llamados a la violencia contra Gustavo Petro y Daniel Quintero - crédito Joel González/Presidencia - @lauragallegosoliss/Instagram - Facebook

Respuesta oficial del Concurso Nacional de Belleza

La respuesta institucional no se hizo esperar. El Concurso Nacional de Belleza reiteró su rechazo a los pronunciamientos políticos de las candidatas y exhortó a todas las participantes a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esa índole durante su representación oficial.

“El Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia (...) rechazamos los pronunciamientos sobre asuntos políticos por parte de las participantes e invitamos a todas las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esta naturaleza mientras representen a sus municipios o departamentos”, mencionó la organización en un comunicado.

Los videos continúan generando reacciones entre quienes consideran que la representante antioqueña debería responder por sus comentarios.

La organización del certamen respondió
La organización del certamen respondió rechazando cualquier pronunciamiento político de las candidatas y recordó la neutralidad que deben mantener - crédito @reinadocolombia/Instagram

