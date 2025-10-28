Colombia

Empleo en Bogotá: Google abrió vacantes para diferentes perfiles

Actualmente se encuentran disponibles nuevas oportunidades laborales en una reconocida empresa tecnológica internacional con presencia en la capital del país

Por Camila Castillo

Los profesionales que cumplan con
Los profesionales que cumplan con los perfiles requeridos pueden postularse - crédito Freepik y Google

Trabajar en Google representa una referencia importante en el mundo laboral por su impacto global y su liderazgo en el sector tecnológico.

La empresa gestiona plataformas, servicios y productos utilizados a diario por millones de personas, y cuenta con equipos interdisciplinarios en numerosas ciudades alrededor del planeta.

Por lo anterior, hacer parte de Google no solo implica acceso a proyectos innovadores, también abre oportunidades de desarrollo profesional en un entorno diverso y dinámico y una experiencia que es válida en Colombia y el mundo.

En este sentido, el gigante tecnológico tiene nuevas oportunidades de empleo en Bogotá, enfocadas en roles vinculados a Google Cloud y soluciones de Publicidad Digital.

Las posiciones requieren formación universitaria, experiencia relevante y capacidades técnicas avanzadas para colaborar con equipos y clientes en distintos mercados.

Trabajo en Google

Entre las vacantes ofertadas se encuentran:

Especialistas en Google Cloud: La compañía busca perfiles para ventas y arquitectura técnica en el área de servicios en la nube.

Se requiere experiencia mínima de siete años en gestión de ventas, especialmente en software o servicios tecnológicos B2B. Los seleccionados deberán diseñar y ejecutar estrategias comerciales para captar nuevos clientes y guiarlos en procesos de actualización tecnológica.

Representante de Ventas de Campo Corporativo: Este cargo requiere hasta diez años de experiencia, con énfasis en consultoría en la nube y atención a clientes empresariales. El rol se orienta a gestionar relaciones estratégicas con directivos y asesorar a organizaciones en proyectos de transformación digital.

Arquitecto de Soluciones en la Nube: El puesto está enfocado en el análisis de las necesidades técnicas de las empresas para planificar la migración y modernización de infraestructuras hacia servicios de Google Cloud.

Ejecutivo de Cuentas (Account Executive) – Consumo Masivo (CPG): La oferta está dirigida a profesionales con al menos cinco años de experiencia en publicidad digital, tecnología publicitaria o análisis de marketing. Las responsabilidades incluyen coordinar la relación con empresas de bienes de consumo y traducir sus objetivos comerciales en estrategias publicitarias mediante herramientas como Google Ads, asegurando el cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Quienes deseen postularse encontrarán el detalle de las vacantes y el proceso de aplicación en Google Careers, en plataformas como Linkedin o en el buscador de empleo de Google.

Por otra parte, quienes aspiren a un empleo en esta compañía estadounidense tienen la posibilidad de fortalecer su perfil accediendo a cursos virtuales, varios de ellos sin costo, ofrecidos por la propia empresa.

