Empleo en Bogotá: Google abrió vacantes para diferentes perfiles

Los profesionales que cumplan con los perfiles requeridos pueden postularse - crédito Freepik y Google

Trabajar en Google representa una referencia importante en el mundo laboral por su impacto global y su liderazgo en el sector tecnológico.

La empresa gestiona plataformas, servicios y productos utilizados a diario por millones de personas, y cuenta con equipos interdisciplinarios en numerosas ciudades alrededor del planeta.

Por lo anterior, hacer parte de Google no solo implica acceso a proyectos innovadores, también abre oportunidades de desarrollo profesional en un entorno diverso y dinámico y una experiencia que es válida en Colombia y el mundo.

En este sentido, el gigante tecnológico tiene nuevas oportunidades de empleo en Bogotá, enfocadas en roles vinculados a Google Cloud y soluciones de Publicidad Digital.

Las posiciones requieren formación universitaria, experiencia relevante y capacidades técnicas avanzadas para colaborar con equipos y clientes en distintos mercados.

Trabajo en Google

Entre las vacantes ofertadas se encuentran:

Especialistas en Google Cloud: La compañía busca perfiles para ventas y arquitectura técnica en el área de servicios en la nube.

Se requiere experiencia mínima de siete años en gestión de ventas, especialmente en software o servicios tecnológicos B2B. Los seleccionados deberán diseñar y ejecutar estrategias comerciales para captar nuevos clientes y guiarlos en procesos de actualización tecnológica.

Representante de Ventas de Campo Corporativo: Este cargo requiere hasta diez años de experiencia, con énfasis en consultoría en la nube y atención a clientes empresariales. El rol se orienta a gestionar relaciones estratégicas con directivos y asesorar a organizaciones en proyectos de transformación digital.

Arquitecto de Soluciones en la Nube: El puesto está enfocado en el análisis de las necesidades técnicas de las empresas para planificar la migración y modernización de infraestructuras hacia servicios de Google Cloud.

Ejecutivo de Cuentas (Account Executive) – Consumo Masivo (CPG): La oferta está dirigida a profesionales con al menos cinco años de experiencia en publicidad digital, tecnología publicitaria o análisis de marketing. Las responsabilidades incluyen coordinar la relación con empresas de bienes de consumo y traducir sus objetivos comerciales en estrategias publicitarias mediante herramientas como Google Ads, asegurando el cumplimiento de los indicadores de desempeño.

Quienes deseen postularse encontrarán el detalle de las vacantes y el proceso de aplicación en Google Careers, en plataformas como Linkedin o en el buscador de empleo de Google.

Por otra parte, quienes aspiren a un empleo en esta compañía estadounidense tienen la posibilidad de fortalecer su perfil accediendo a cursos virtuales, varios de ellos sin costo, ofrecidos por la propia empresa.