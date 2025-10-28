Embajada del Reino Unido abrió vacantes con salarios de hasta $12 millones en Colombia: cómo aplicar

La Embajada del Reino Unido en Colombia ofrece vacantes internacionales con salarios de hasta $12 millones y oportunidades de voluntariado - crédito Kin Cheung/AP

El interés por las vacantes internacionales ha crecido entre los profesionales colombianos, y la Embajada del Reino Unido en Colombia ha respondido a esta demanda con una convocatoria que se destaca por sus salarios de hasta $12 millones y la posibilidad de integrarse a proyectos de cooperación en áreas estratégicas.

Esta iniciativa, que incluye tanto empleos formales como posiciones de voluntariado, busca fortalecer la relación bilateral entre Reino Unido y Colombia en sectores como el clima, la tecnología y el desarrollo.

La oferta laboral de la Embajada Británica está dirigida a profesionales con experiencia y dominio avanzado del inglés, requisito indispensable para interactuar con organismos internacionales, autoridades locales y el sector privado.

Entre los cargos más destacados figura el de Oficial de Financiamiento Climático Internacional, orientado a la gestión de proyectos y recursos para combatir el cambio climático, con una remuneración que supera los $12,8 millones mensuales.

El dominio avanzado de inglés y español es un requisito clave para acceder a las vacantes laborales y de voluntariado en la Embajada del Reino Unido - crédito @ukincolombia/Instagram

También se encuentran vacantes para analistas de datos, expertos en tecnología, responsables de comunicaciones y apoyo logístico, así como pasantías remuneradas que permiten adquirir experiencia en el ámbito diplomático.

El proceso de selección exige a los candidatos demostrar fluidez en inglés y español, tanto oral como escrita, y en ocasiones presentar una certificación formal de nivel B2 o superior. Además, se valora la experiencia previa y el conocimiento especializado en el área de la convocatoria, así como la disponibilidad para adaptarse a un entorno dinámico y la disposición para colaborar fuera del horario habitual en la organización de eventos.

La Embajada del Reino Unido canaliza todas sus ofertas a través de su portal oficial de carreras, recomendando a los interesados consultar periódicamente el sitio web del Gobierno Británico para conocer los detalles, requisitos y plazos de postulación.

Actualmente, existen dos modalidades de empleo: voluntariado y trabajo directo, ambas con su propio proceso de aplicación y condiciones específicas.

En la modalidad de voluntariado, la embajada busca profesionales para desempeñarse como cónsules honorarios en Cartagena, Cali y Medellín. Se requiere formación profesional, preferiblemente ciudadanía británica o fuertes lazos con el Reino Unido, residencia permanente en Colombia y la capacidad de establecer relaciones eficaces con autoridades locales y organismos de emergencia.

Las posiciones de cónsul honorario en Cartagena, Cali y Medellín requieren residencia local, formación profesional y fuertes lazos con el Reino Unido - crédito @ukincolombia/Instagram

El manejo de información confidencial y un trato cordial con los usuarios consulares son también condiciones esenciales. Según la embajada, “este es un puesto voluntario remunerado. Se espera que no trabaje más de cuatro horas en una semana promedio. El candidato seleccionado recibirá un honorario anual por sus servicios equivalente a 2.500 libras esterlinas (más de 12 millones de pesos colombianos)”.

Para postularse a estos cargos, los interesados deben enviar una hoja de vida en inglés de máximo dos páginas, una carta de presentación de una página argumentando su idoneidad y dos referencias de contacto, todo al correo bogota.escalations@fcdo.gov.uk, especificando en el asunto la ciudad correspondiente. El plazo para aplicar a la posición de cónsul honorario se extiende hasta el viernes 31 de octubre de 2025.

La convocatoria también contempla pasantías remuneradas y actividades de voluntariado en apoyo logístico y de comunicaciones, dirigidas a estudiantes de últimos semestres de carreras como Relaciones Internacionales o Administración.

Estas oportunidades ofrecen un apoyo de sostenimiento mensual conforme a la ley local y constituyen una vía de acceso al mundo de la diplomacia y la cooperación internacional.

La Embajada Británica canaliza todas sus ofertas laborales y de voluntariado a través de su portal oficial en el sitio web del Gobierno Británico - crédito @ukincolombia/Instagram

La Embajada Británica subraya que todos los procesos de selección se realizan exclusivamente a través de su portal oficial en el sitio web del Gobierno Británico (GOV.UK), con el objetivo de garantizar la transparencia y evitar fraudes. El Gobierno del Reino Unido se presenta como un empleador inclusivo, que promueve la diversidad, la igualdad y la no discriminación en todas sus convocatorias.

Entre los requisitos generales para los aspirantes a cónsul honorario figuran residir en ciudades como Medellín, Cali o Cartagena, contar con buena reputación, tener conocimiento local y la capacidad de establecer relaciones con autoridades y socios estratégicos.

La convocatoria de la Embajada del Reino Unido en Colombia representa una oportunidad para profesionales que buscan integrarse a proyectos de alto impacto y acceder a salarios competitivos, en un entorno internacional que valora la formación, la experiencia y la capacidad de adaptación.