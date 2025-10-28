Colombia

Ella es la famosa exnovia de Nicolás Arrieta, el primer confirmado para ‘La casa de los famosos Colombia 2026’

El polémico creador de contenido ha tomado relevancia nuevamente por su participación en el famoso concurso

El creador de contenido se está preparando para su paso por la pantalla chica - crédito @nicolasarrieta/Instagram

La época dorada de YouTube en el territorio nacional dejó a una gran cantidad de personajes con reconocimiento en las demás redes sociales, por lo que varias figuras públicas cuentan con miles de seguidores atentos a sus movimientos. Precisamente, este es el caso de Nicolás Arrieta, uno de los creadores de contenido más controversiales del país por sus fuertes opiniones, su estilo y los escándalos relacionados con el consumo de drogas.

Sin embargo, hay un aspecto que ha llamado la atención de los internautas y está relacionado con su vida amorosa. Y es que el famoso influenciador fue confirmado como el primer participante oficial de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que se llevará a cabo en 2026.

Nicolás Arrieta tuvo una relación de varios años con la también creadora de contenido Loren Esteban, una joven que es reconocida en las plataformas digitales por su belleza y que cuenta con miles de seguidores.

La relación llegó a su fin tras una extensa convivencia, lo que afectó en gran medida al futuro participante de la competencia, teniendo en cuenta que compartían casa y algunas mascotas, pues los dos promovían la adopción de animales en sus plataformas digitales.

La joven es reconocida en redes sociales por su belleza - crédito @lorenestebanm/Instagram

Incluso, esta es la única relación pública que se le ha conocido al participante, por lo que se considera que ha sido la más importante que ha tenido. Así lo dio a conocer él a través de un video en su canal de YouTube, en el que contó detalles sobre el extenso receso que se tomó y que causó sorpresa entre sus seguidores.

En un video publicado el 14 de mayo de 2025, Nicolás Arrieta relató los motivos detrás de su ausencia: “Hace 11 meses que no subo un video. No me gustan los story times, pero creo que esta vez es necesario contar lo que pasó. Hace un año terminé una relación larga y los que me conocen saben que me pongo mal cuando termino una relación”.

Según el relato, la ruptura lo sumió en una etapa emocional bastante difícil, que se agravó por un consumo problemático de drogas y alcohol: “Estuve ocho meses en la mierda”, reconoció en el mismo video.

Su video demostró la importancia de Loren Esteban en su vida y todo lo que le ha costado recuperarse, por lo que sus seguidores están atentos a su aparición en el concurso, pues allí los competidores destapan detalles de su vida personal en medio de las dinámicas que se llevan a cabo a diario.

Los seguidores de la pareja no han perdido oportunidad para recordarles a uno sobre el otro - crédito @lorenestebanm/Instagram

Reacción de Nicolás Arrieta a su victoria en ‘La casa de los famosos’

El joven fue el primer seleccionado para la tercera temporada de la competencia, por lo que sus seguidores estaban atentos a su reacción a través de sus redes sociales y él publicó una storie en su cuenta de Instagram tras el anuncio, con la que demostró que este capítulo de su vida es un paso más para su carrera.

Luego de la publicación del Canal RCN, que verificó su participación en el concurso, el creador de contenido publicó una imagen en la que aparecen Macaulay Culkin y Robert Downey Jr. acompañada de la frase: “Recuerden que las segundas oportunidades sí existen”, así que entre sus seguidores fue visto como una celebración y símbolo de superación.

Los seguidores consideran que la referencia a los famosos fue hecha por el creador de contenido, teniendo en cuenta que los actores han atravesado procesos públicos de adicción y posterior recuperación. Sin embargo, su sarcasmo y humor continúan intactos, por lo que sus seguidores están a la espera de su participación en el formato televisivo.

El famoso participante fue presentado como el primero que apoyó el público - crédito Instagram

