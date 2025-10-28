Colombia

Daniel Sancho reapareció en redes sociales a pesar de estar preso en Tailandia, autoridades no han explicado qué pasó

Después de dos años de estar inactiva, la cuenta de Instagram del condenado fue utilizada para subir un video sin descripción

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La publicación fue realizada en Instagram - crédito @danielsanchobanus/Instagram

El caso Daniel Sancho, que es como se ha conocido a todo lo relacionado con el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta, sigue generando polémicas a pesar de que han pasado más de dos años del hecho.

Lo último registrado es que la defensa del español, que fue condenado a cadena perpetua en Tailandia, entregó un informe de 400 páginas con el que pide que el juicio contra su cliente sea repetido.

Entre los argumentos principales está que el europeo habría sido víctima de un procedimiento indebido por parte de las autoridades asiáticas, que han sido acusadas de engañar al español para confesar el crimen sin presencia de un traductor o su abogado.

Mientras el documento está siendo leído por el tribunal de Tailandia, en España se ha generado una polémica por una publicación realizada desde la cuenta de Instagram del condenado, que había permanecido inactiva desde que se registró el crimen en Tailandia.

Incertidumbre por publicación en redes sociales de Sancho

La cuenta del condenado no era utilizada desde antes del crimen - crédito @danielsanchobanus/Instagram

Después de que fueron borradas todas las fotografías de Daniel Sancho durante el juicio en su contra, la cuenta de Instagram del estudiante de cocina había permanecido inactiva hasta que el 28 de octubre fue publicado un video que inicia con imágenes extrañas y una cuenta regresiva.

Posterior a ello, la grabación continua con un grupo de mujeres entonando una canción tailandesa. Cabe resaltar que en ningún momento las mujeres mencionan algo relacionado con Sancho o el proceso en su contra.

En las nueve horas que han pasado desde que se registró la novedad, la publicación ha tenido más de un centenar de reacciones, que incluyen comentarios de seguidores de Sancho.

“Contigo desde el principio, en algún momento se sabrá la verdad Daniel”, “Ánimo Daniel, deseando que puedas volver a España, te estamos esperando” o “Ese colombiano se lo merecía”, son algunos de los comentarios registrados hasta el momento.

La publicación ha sumado un considerable número de comentarios - crédito @danielsanchobanus/Instagram

Debido a que se supone que Daniel Sancho no puede tener aparatos electrónicos en la cárcel, medios europeos han pedido explicaciones a las autoridades de Tailandia, que no se han pronunciado al respecto.

De la misma forma, se ha indicado que la familia del condenado estaría preparando un comunicado para confirmar que la publicación no fue realizada por Daniel Sancho y reafirmar que él no ha incumplido las normas en la prisión de Surat Thani.

Minuto 20 indicó que, tras comunicarse con el círculo más cercano de Daniel Sancho, estos confirmaron que nadie tenía conocimiento de que la publicación sería realizada, pero tampoco denunciaron haber sido víctimas de algún tipo de hacker que se haya apropiado de la cuenta del español.

Familiares del español desconocen quién realizó la publicación - crédito @danielsanchobanus/Instagram

Abogados de Sancho denunciaron a periodistas que han cubierto el caso

Después de que se cumplieron dos años del crimen registrado en Tailandia, en España los abogados de Daniel Sancho han comenzado un proceso judicial en contra de varios periodistas.

Esto fue expuesto por la jurista Carmen Balfagón, que ha trabajado junto con Marcos García Montes en la defensa del español, asegurando que en Europa se adelantó una campaña de desprestigio en contra del estudiante de cocina.

Balfagón indicó en el programa matutino Fiesta que varios profesionales se encargaron de exponer información falsa que perjudicó a su cliente, señalando principalmente al escritor Joaquín Campos.

“Queremos que demuestre lo que dice. Como él lo dice tan convencido y nos ha tentado a que presentáramos una querella, pues ha llegado el momento”, afirmó la abogada, que expuso que en el futuro habrá más demandas contra medios de comunicación por injuria y calumnia en contra de su cliente.

