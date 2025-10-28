Colombia

Daniel Quintero acusó a la señorita Antioquia 2025 de representar la “cultura narco” en Medellín tras polémicos videos en su contra

Los clips Laura Gallego Solís provocaron una ola de reacciones por sus palabras, señaladas de violentas, contra el presidente Gustavo Petro y el precandidato presidencial

Katherine Lancheros

Daniel Quintero estalló contra la señorita Antioquia 2025, Laura Gallego, que lanzó preguntas violentas en su contra - crédito @lauragallegosoliss/Instagram - Daniel Quintero/Facebook

Las reacciones no tardaron en llegar luego de que circularan los videos donde la señorita Antioquia 2025, Laura Gallego Solís, hizo comentarios violentos contra el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

El precandidato presidencial decidió responder de manera directa a través de su cuenta en X, con un mensaje que generó un amplio debate sobre la cultura política en Antioquia y el papel de las figuras públicas frente al discurso de odio.

Daniel Quintero fue enfático al señalar que las palabras de la modelo reflejan un problema más profundo en la sociedad antioqueña: “Esta es Laura Gallego, representante de Antioquia en el Concurso Nacional de la ‘Belleza’. En sus palabras se esconde mucha de la cultura narco que he querido cambiar en Antioquia. Es la cultura que mató a Héctor Abad Gómez, a Jesús María Valle, que causó la masacre del Aro y que enterró a cientos de jóvenes en la escombrera”.

Daniel Quintero respondió a los polémicos videos que hay de la señorita Antioquia 2025, Laura Gallego- crédito @QuinteroCalle/X

El video al que Daniel Quintero hizo referencia en su respuesta muestra a la señorita Antioquia junto al precandidato presidencial Santiago Botero, durante una conversación grabada, en el que la joven planteó una dinámica de preguntas y respuestas rápidas.

Alí se evidenció que Laura Gallego cambió la pregunta después de haber planteado primero una elección entre Daniel Quintero y el presidente Gustavo Petro, frente a la cual el dirigente decidió no responder.

Por ello, decidió cambiarla con una fuerte metáfora: “Usted está en el desierto, tiene una pistola con una sola bala y salen a correr Petro y Quintero, ¿a quién le da la bala?”. Entre risas, Botero respondió: “A Quintero”. A lo que la señorita Antioquia replica: “Pero, al menos un cachazo a Petro”.

Laura Gallego también salió con Santiago Botero en una dinámica de preguntas rápidas, donde también surgieron comentarios sobre violencia política - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Las declaraciones fueron interpretadas como una incitación a la violencia y desataron una ola de críticas. Quintero, que se prepara para participar en las elecciones presidenciales dentro del Frente Amplio, luego de renunciar a la consulta del Pacto Histórico, decidió no guardar silencio y convertir el episodio en una reflexión pública sobre el tipo de discursos que todavía tienen presencia en algunos sectores de Antioquia.

Daniel Quintero asoció la llamada “cultura narco”, que él equipara con la derecha, con la misma ideología que, según dijo, se opuso a figuras como Héctor Abad Gómez y Jesús María Valle Jaramillo, reconocidos defensores de los derechos humanos que fueron asesinados.

También mencionó la Masacre de El Aro (1997), perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la Masacre de La Escombrera, uno de los hechos más dolorosos del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín, que dejó una fosa común de cientos de jóvenes.

La Escombrera es una fosa común en Medellín de jóvenes debido a un conflicto armado a principio del siglo - crédito JEP

La publicación obtuvo varias reacciones y se convirtió en tendencia nacional. Varios usuarios apoyaron su postura y resaltaron la necesidad de promover una conversación pública respetuosa; otros, en cambio, cuestionaron el tono de Quintero y lo acusaron de aprovechar la polémica para posicionarse políticamente.

No fue la única vez que la joven lanzó los fuertes comentarios

En uno de los clips más difundidos, la modelo aparece junto al abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella; durante la grabación, Gallego lanza una pregunta que provocó fuertes reacciones:

“¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, dice mirando a la cámara. De la Espriella respondió con una sonrisa: “No, esos manes no valen ni una bala”.

En un clip junto al precandidato Abelardo de la Espriella, Laura Gallego preguntó: “¿Bala para Petro o para Daniel Quintero?”, causando fuerte polémica - crédito @lauragallegosoliss/Instagram

Diversos sectores calificaron el intercambio como una incitación a la violencia. El video, que formaba parte de una dinámica habitual de la modelo basada en preguntas rápidas sobre distintos temas —como educación o sistema carcelario—, fue visto por otros como una muestra de irrespeto hacia las instituciones del país.

Esto generó la respuesta de Quintero, de miembros del Gobierno nacional y del propio certamen de belleza, que rechazó lo ocurrido. A raíz de los videos que hizo la joven, el Concurso Nacional de Belleza publicó un comunicado en el que expresó su desacuerdo con que las candidatas realicen pronunciamientos de tipo político.

El mensaje fue claro: “Rechazamos los pronunciamientos sobre asuntos políticos por parte de las participantes e invitamos a todas las candidatas a abstenerse de involucrarse en debates o actividades de esta naturaleza mientras representen a sus municipios o departamentos”.

