Colombia

Daniel Briceño aprovechó controversia de congresista peruana que hizo que un asesor le cortara las uñas para arremeter contra David Racero: " Lo implementa"

La difusión de imágenes de una congresista peruana recibiendo un corte de uñas de su asesor, fue utilizada por el concejal de Bogotá para señalar con sarcasmo las prácticas laborales de David Racero

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El concejal de Bogotá aprovechó
El concejal de Bogotá aprovechó la controversia por el video de Lucinda Vásquez para lanzar una indirecta a Racero, recordando cuestionamientos previos sobre condiciones laborales en un emprendimiento familiar del representante colombiano - crédito @danielbricen/X - @DavidRacero/X

La aparición de una imagen donde se ve a la congresista peruana Lucinda Vásquez mientras uno de sus asesores le corta las uñas de los pies en el despacho generó nuevamente controversia en la opinión pública, avivando las discusiones sobre diversas situaciones controversiales en las que la parlamentaria ha estado involucrada.

Esta noticia no pasó desapercibida en Colombia. El concejal de Bogotá Daniel Briceño aprovechó la polémica sobre la congresista peruana y el corte de uñas realizado por un asesor para criticar al representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero. Briceño señaló: “Lo implementa”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Briceño reaccionó en redes sociales tras conocerse la polémica imagen de la congresista peruana, utilizando la ocasión para lanzar una crítica dirigida a David Racero, quien meses antes había estado envuelto en controversia por presuntas malas condiciones laborales en un emprendimiento familiar.

Briceño sugirió, en tono irónico, que Racero podría replicar comportamientos similares en Colombia si se enteraba de la situación.

“Que no se entere mi Dr. Racero porque lo implementa”, escribió en su cuenta de la red social X el servidor público perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático.

El comentario de Briceño surge porque, a mediados de 2025, David Racero volvió al centro de la atención pública al filtrarse un audio donde relata las características de trabajo en un emprendimiento familiar que gestionó en 2020, situación que generó cuestionamientos y acusaciones por posibles malas prácticas laborales.

La grabación fue revelada por el periodista Daniel Coronell a través de la revista Cambio. En el audio, Racero explica el tipo de contrato y funciones para un empleo en un fruver que habría sido propiedad suya.

“El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. (...) Un día de descanso a la semana”, se le escucha decir en una de las conversaciones.

La publicación de Daniel Briceño generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales. Entre ellos, el usuario @Frankzm se sumó a la conversación y señaló con ironía: “Creo que ya la ha hecho”.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoDavid RaceroLucinda VásquezCorte de uñas en el Congreso de PerúColombia-Noticias

Más Noticias

Por pelea entre Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico dejó en suspenso la definición de la cabeza de lista en Senado: “Se tomará de manera unitaria y transparente”

La colectividad también celebró la participación de cerca de tres millones de colombianos en su jornada electoral, que definió la candidatura de Iván Cepeda y las listas al Congreso

Por pelea entre Carolina Corcho

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

En una emotiva charla, el actor confesó que la muerte de Eduardo Abello le enseñó a enfrentar la vulnerabilidad de la vida y a apreciar cada instante junto a su familia

Jorge Enrique Abello recuerda la

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció ante rumores de cambios en la cúpula militar y policial

Según el ministro, los rumores sobre cambios en las fuerzas armadas de Colombia son comentarios infundados que no afectan “el compromiso con la misión institucional”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez,

Nueva caída en los servicios digitales de Bancolombia genera malestar entre usuarios

Miles de clientes reportaron dificultades para acceder a la app y la web del banco, lo que provocó quejas y memes en redes sociales durante la mañana de este martes 28 de octubre

Nueva caída en los servicios

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Las jugadoras dirigidas por Ángelo Marsiglia visitarán el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, por el liderato del torneo que otorgará dos cupos directos a la Copa Mundial Femenina de la Fifa Brasil 2027

Ecuador vs. Colombia - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol; son señalados de lavar dinero para el ELN: “El que las hace, las paga”

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

Jorge Enrique Abello recuerda la

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

Morat en Coachella 2026: la agrupación colombiana confirmó que estará en el festival de música en Estados Unidos

⁠Melissa Gate habría traicionado al “Flaco” Solórzano: reveló que la novia del actor estaría en el próximo grupo para entrar a LCDLF y le negó su apoyo

Laura Gallego Solís, señorita Antioquia, se pronunció sobre sus videos pidiendo “bala” para Petro y Quintero: “No estoy de acuerdo con la violencia”

⁠La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron por participar en otro ‘reality’ y por qué no aceptó: “Déjenme aquí afuera”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Acuerdo del reestructuración del Deportivo Cali fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades: el club a un paso de convertirse en S. A.

James Rodríguez no continuaría en el Club León: estas son las razones que dan de su salida desde México

Dimayor obligada a reprogramar la fecha 19 y culpa a la Comisión Local de Seguridad de Bogotá: “Lamentable e inexplicable”

Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores