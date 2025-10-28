Daniel Briceño aprovechó controversia de congresista peruana que hizo que un asesor le cortara las uñas para arremeter contra David Racero: " Lo implementa"

El concejal de Bogotá aprovechó la controversia por el video de Lucinda Vásquez para lanzar una indirecta a Racero, recordando cuestionamientos previos sobre condiciones laborales en un emprendimiento familiar del representante colombiano - crédito @danielbricen/X - @DavidRacero/X

La aparición de una imagen donde se ve a la congresista peruana Lucinda Vásquez mientras uno de sus asesores le corta las uñas de los pies en el despacho generó nuevamente controversia en la opinión pública, avivando las discusiones sobre diversas situaciones controversiales en las que la parlamentaria ha estado involucrada.

Esta noticia no pasó desapercibida en Colombia. El concejal de Bogotá Daniel Briceño aprovechó la polémica sobre la congresista peruana y el corte de uñas realizado por un asesor para criticar al representante a la Cámara del Pacto Histórico David Racero. Briceño señaló: “Lo implementa”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Daniel Briceño reaccionó en redes sociales tras conocerse la polémica imagen de la congresista peruana, utilizando la ocasión para lanzar una crítica dirigida a David Racero, quien meses antes había estado envuelto en controversia por presuntas malas condiciones laborales en un emprendimiento familiar.

Briceño sugirió, en tono irónico, que Racero podría replicar comportamientos similares en Colombia si se enteraba de la situación.

“Que no se entere mi Dr. Racero porque lo implementa”, escribió en su cuenta de la red social X el servidor público perteneciente al partido de oposición, el Centro Democrático.

El comentario de Briceño surge porque, a mediados de 2025, David Racero volvió al centro de la atención pública al filtrarse un audio donde relata las características de trabajo en un emprendimiento familiar que gestionó en 2020, situación que generó cuestionamientos y acusaciones por posibles malas prácticas laborales.

La grabación fue revelada por el periodista Daniel Coronell a través de la revista Cambio. En el audio, Racero explica el tipo de contrato y funciones para un empleo en un fruver que habría sido propiedad suya.

“El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. (...) Un día de descanso a la semana”, se le escucha decir en una de las conversaciones.

La publicación de Daniel Briceño generó todo tipo de comentarios y reacciones en redes sociales. Entre ellos, el usuario @Frankzm se sumó a la conversación y señaló con ironía: “Creo que ya la ha hecho”.