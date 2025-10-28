Colombia

Contraloría le dio ultimatum a Ecopetrol para que justifique la posible venta del proyecto Permian en los Estados Unidos

El ente de control fiscal solicitó a la petrolera un informe detallado sobre el impacto financiero y legal de una eventual desinversión en Estados Unidos por posibles sanciones

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
La Contraloría General de la
La Contraloría General de la República exige a Ecopetrol información técnica, financiera y jurídica sobre la posible venta de su participación en la Cuenca del Permian - crédito Colprensa

La Contraloría General de la República puso bajo escrutinio la posible venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Permian, uno de los activos más rentables de la petrolera colombiana en Estados Unidos, al exigir a la compañía que entregue, en un plazo de 24 horas, información técnica, financiera y jurídica que respalde cualquier decisión de desinversión.

Este requerimiento surge en medio de un contexto de presiones políticas y debates internos sobre el futuro de la empresa en el sector de los combustibles fósiles y el uso de técnicas como el fracking.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El órgano de control fiscal, a través de la Delegada para el Sector de Minas y Energía, dirigió la solicitud al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, en desarrollo de de una auditoría de cumplimiento sobre la gestión de los recursos públicos de la compañía durante 2024.

La comunicación oficial exige a la petrolera remitir un informe detallado que incluya análisis de impacto fiscal, así como las actas de la Junta Directiva donde se haya discutido la propuesta de venta, con evidencia del cumplimiento de los estatutos sociales y de la Ley 222 de 1995.

La Contraloría advierte que cualquier
La Contraloría advierte que cualquier decisión sobre el Permian debe basarse en evaluaciones técnicas y transparencia para los accionistas de Ecopetrol - crédito Contraloría General de la República

El documento de la Contraloría subraya que el activo del Permian representa aproximadamente el 15% de la producción total de Ecopetrol y el 14% del Ebitda del segmento upstream, consolidándose como uno de los pilares financieros y operativos de la empresa.

Según el requerimiento, la venta de esta participación podría provocar una disminución de hasta el 30% en el valor de la acción y comprometer la sostenibilidad financiera de la compañía a largo plazo.

Por ello, el ente de control solicitó a la Junta Directiva de Ecopetrol que aclare si ha evaluado los impactos económicos y financieros que una desinversión tendría sobre los grupos de interés y el valor accionario.

La comunicación también demanda una evaluación de los riesgos reputacionales, financieros y fiscales derivados de la posible venta, así como la presentación de medidas de mitigación y el soporte del impacto estratégico y financiero de la operación.

La venta de la participación
La venta de la participación en el Permian podría reducir hasta en un 30% el valor de la acción de Ecopetrol, según la Contraloría - crédito Contraloría General de la República

La Contraloría advierte que, en caso de que Ecopetrol no entregue la información solicitada de manera completa y oportuna, se iniciará un proceso sancionatorio fiscal conforme a la Ley 42 de 1993 y demás normas aplicables. La respuesta debe enviarse en las próximas 24 horas al correo institucional del organismo, con copia a los funcionarios encargados del seguimiento del caso.

El trasfondo de esta exigencia se relaciona con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que manifestó su intención de que Ecopetrol se retire de los negocios vinculados al fracking y a los combustibles fósiles.

Petro llegó a afirmar que el Permian podría “quebrar a Ecopetrol” y planteó la posibilidad de vender la participación en este activo, lo que generó inquietud en los mercados y entre los accionistas, quienes consideran que el Permian es fundamental para la estabilidad financiera de la empresa.

El Permian Basin, situado entre Texas y Nuevo México, es una de las zonas petroleras más productivas del mundo. Ecopetrol participa en este proyecto desde 2019 junto a la estadounidense Occidental Petroleum (OXY), con una participación del 49%.

En esta región se emplea la técnica del fracking, lo que ha permitido alcanzar una producción de alrededor de 115.000 barriles diarios y un margen Ebitda del 76%, el más alto de toda la compañía.

El costo de levantamiento en el Permian oscila entre 4 y 6 dólares por barril, menos de la mitad que en los campos colombianos, lo que contribuye a su alta rentabilidad.

De acuerdo con un informe del banco BTG Pactual, tras una visita técnica al sitio, el Permian se ha consolidado como “uno de los pilares financieros y operativos de Ecopetrol” y, según la administración, “no se vende”.

BTG Pactual califica la participación de Ecopetrol en el Permian como un negocio de “mejor desempeño”. No obstante, el pronunciamiento presidencial ha encendido las alarmas tanto en los entes de control como entre los inversionistas.

El Permian Basin, operado junto
El Permian Basin, operado junto a Occidental Petroleum, aporta 115.000 barriles diarios y un margen EBITDA del 76% para Ecopetrol - crédito Eli Hartman/Reuters

Las cifras que sustentan la importancia estratégica del Permian para Ecopetrol son contundentes: el Ebitda acumulado hasta 2024 supera los 10 billones de pesos, la utilidad acumulada alcanza 822 millones de dólares, y el margen operativo ronda el 80%.

Además, la empresa tiene un acuerdo con OXY para operar el Permian hasta junio de 2026. Si no se renueva el contrato, ambas compañías podrían modificar la operación a un Acuerdo Operativo Conjunto (JOA), aunque la empresa conjunta podría extenderse más allá de esa fecha.

El debate sobre la posible venta de la participación de Ecopetrol en el Permian ha generado preocupación entre exfuncionarios, expertos y el sindicato USO, quienes advierten que una desinversión implicaría la pérdida de 189 millones de barriles equivalentes en reservas, una reducción de ingresos para el Estado y un impacto negativo en el valor de la acción de la petrolera.

La Contraloría General de la República insiste en que un activo de tal magnitud no puede ser objeto de debate político sin evaluaciones técnicas, financieras y fiscales rigurosas, y recalca la necesidad de transparencia para todos los accionistas en cualquier decisión sobre el futuro del Permian.

Temas Relacionados

EcopetrolPermianContraloría General de la RepúblicaGustavo PetroEstados UnidosDesinversiónFrackingOccidental PetroleumBTG PactualOXYColombia-noticias

Más Noticias

Por pelea entre Carolina Corcho y María José Pizarro, Pacto Histórico dejó en suspenso la definición de la cabeza de lista en Senado: “Se tomará de manera unitaria y transparente”

La colectividad también celebró la participación de cerca de tres millones de colombianos en su jornada electoral, que definió la candidatura de Iván Cepeda y las listas al Congreso

Por pelea entre Carolina Corcho

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

En una emotiva charla, el actor confesó que la muerte de Eduardo Abello le enseñó a enfrentar la vulnerabilidad de la vida y a apreciar cada instante junto a su familia

Jorge Enrique Abello recuerda la

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció ante rumores de cambios en la cúpula militar y policial

Según el ministro, los rumores sobre cambios en las fuerzas armadas de Colombia son comentarios infundados que no afectan “el compromiso con la misión institucional”

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez,

Daniel Briceño aprovechó controversia de congresista peruana que hizo que un asesor le cortara las uñas para arremeter contra David Racero: " Lo implementa"

La difusión de imágenes de una congresista peruana recibiendo un corte de uñas de su asesor, fue utilizada por el concejal de Bogotá para señalar con sarcasmo las prácticas laborales de David Racero

Daniel Briceño aprovechó controversia de

Nueva caída en los servicios digitales de Bancolombia genera malestar entre usuarios

Miles de clientes reportaron dificultades para acceder a la app y la web del banco, lo que provocó quejas y memes en redes sociales durante la mañana de este martes 28 de octubre

Nueva caída en los servicios
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministra de seguridad de Argentina

Ministra de seguridad de Argentina confirmó captura de dos colombianos buscados por la Interpol; son señalados de lavar dinero para el ELN: “El que las hace, las paga”

Revelan plan para atentar contra la gobernadora del Tolima: ‘Calarcá’ habría ordenado su asesinato

Cayó alias Arley o el Paisa: la ficha clave de las disidencias de alias Calarcá fue detenido por disparar en una pelea de gallos

Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

Hallan sin vida a Wilmer Noguera, firmante del Acuerdo de Paz, cuando salía de estudiar en Valle: su hermano también fue asesinado hace más de un año

ENTRETENIMIENTO

Jorge Enrique Abello recuerda la

Jorge Enrique Abello recuerda la pérdida de su hermano y cómo ese momento lo hizo valorar la vida: “Fue el primer campanazo”

Morat en Coachella 2026: la agrupación colombiana confirmó que estará en el festival de música en Estados Unidos

⁠Melissa Gate habría traicionado al “Flaco” Solórzano: reveló que la novia del actor estaría en el próximo grupo para entrar a LCDLF y le negó su apoyo

Laura Gallego Solís, señorita Antioquia, se pronunció sobre sus videos pidiendo “bala” para Petro y Quintero: “No estoy de acuerdo con la violencia”

⁠La Liendra reveló la millonada que le ofrecieron por participar en otro ‘reality’ y por qué no aceptó: “Déjenme aquí afuera”

Deportes

Ecuador vs. Colombia - EN

Ecuador vs. Colombia - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 2 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Acuerdo del reestructuración del Deportivo Cali fue aprobado por la Superintendencia de Sociedades: el club a un paso de convertirse en S. A.

James Rodríguez no continuaría en el Club León: estas son las razones que dan de su salida desde México

Dimayor obligada a reprogramar la fecha 19 y culpa a la Comisión Local de Seguridad de Bogotá: “Lamentable e inexplicable”

Racing vs. Flamengo: hora y dónde ver las semifinal de vuelta de la Copa Libertadores