Tras su regreso a redes, JuanDa mostró su primer disfraz de la temporada: “reírme de mis traumas me salvó la vida”

Juanda suele disfrazarse de personajes mediáticos y cercanos a él, por esto tomando la sugerencia de sus seguidores decidió enfrentar el recuerdo de su papá

Julieth Cicua Caballero

Juanda decidió usar el disfraz
Juanda decidió usar el disfraz para enfrentar su miedo más grande - crédito @juandamc / TikTok

Frente a una multitud digital que ya conoce sus habituales desapariciones para cuidar la salud mental, Juanda reapareció haciendo lo que mejor sabe: convertir dramas propios en carcajadas ajenas.

Esta vez, eligió Halloween como excusa para lo que se podría bautizar como “mis traumas, mis chistes”, inaugurando la temporada con un disfraz de personaje familiar: su propio padre, ese ilustre ausente al que, según dijo, recuerda más por la ausencia que por las fotos.

El primer episodio de esta tragicomedia tuvo lugar en su casa, acompañado de sus fieles perros y la complicidad incauta de su familia. El plan: fabricar el disfraz de su papá incluyendo accesorios clásicos que, según Juanda, todo padre ausente colombiano debería llevar.

En el video no solo muestra el paso a paso, sino las reacciones de su familia - crédito @juandamc / TikTok

Desde la “llegada con pollo” (la comida, no el ave), pasando por un conjunto vallenato para la serenata, hasta el anuncio de un viaje familiar, el youtuber recreó escenas tan típicas que solo podían terminar, como muchas historias familiares, en un remate inesperado y lleno de humor autocrítico.

Mientras la cámara registraba el desconcierto y la risa nerviosa de sus parientes al ver su “transformación”, Juanda explicó el origen de este homenaje satírico.

“Aparte de mis perritos, otra de las cosas que me salvó la vida fue el arte de reírme de todos mis traumas”, reconoció el creador, que ya había parodiado antes a su madre en otros Halloween, pero que ahora optó por explorar el terreno de la figura paterna, esa que (según detalla) dejó una huella tan profunda como invisible.

La tarea de encontrar una foto del progenitor se volvió, en sus palabras, una gesta imposible, lo que aprovechó para ampliar el catálogo de chistes filiales.

“‘Tengo la peor maldición que le puede pasar a un ser humano. Me parezco a mi papá. ¡No! O sea, mi papá es como yo, pero más feo. Pero más narigón, quedándose calvo y con los dientes salidos. Revuelven todo eso y le añaden una pizca de irresponsabilidad, abandono, le mandas por alimento y mentiras y tenemos a mi papá’”, soltó Juanda, elevando la ironía a declaración de principios.

Su familia también se sorprendió
Su familia también se sorprendió con la iniciativa - crédito @juandamc / TikTok

Las reacciones familiares no se quedaron atrás; la mezcla de incredulidad y humor se apoderó de la sala cuando el influencer comenzó a ejecutar proezas que, según él, su padre jamás habría intentado: regalar una bicicleta, organizar un viaje en buseta, y hasta encargarse de espantar cucarrones para demostrar con hechos lo que le faltó de chico.

“Ahora hay que hacer cosas que mi papá nunca hizo por nosotros. Entonces vamos a empezar. Regalándole una bicicleta al niño”, anunció, convirtiendo la carencia en lista de objetivos.

En el cierre, Juanda dejó el disfraz pero no el mensaje. “Hoy aprendí dos cosas, uno que los cucarrones es el bicho más horrible del mundo y dos, que mi familia nunca estuvo incompleta. Nunca nos hizo falta un papá para lograr todo lo que hemos hecho”, afirmó.

Así resignificó la ausencia y asegurando que, más que trauma, aquello es el motor para no repetir la historia. De paso, se permitió un poco de autoayuda: “La ausencia de mi papá no es un trauma, sino una motivación para esforzarme más y darle a mi familia todo lo que siempre se ha merecido”.

El cierre del video causo
El cierre del video causo alboroto en sus fans - crédito @juandamc / TikTok

Allí el video da un giro inesperado dado que Juanda llega a un apartamento, donde lo recibe un hombre al que él llama “papá” y se abrazan. Se puede escuchar: “por qué se fue tanto tiempo” y el hombre le replica “perdóneme mijo”.

El hecho causo una ola de comentarios en redes, no obstante, se aclaró que el hombre es un influencer que se parece mucho a Juanda, esto solo fue una puesta en escena para darle cierre al trauma.

