Juan Guillermo Zuluaga confesó que siente preocupación por el futuro de las elecciones de 2026: “Él siempre ha querido romper el orden constitucional”

Aunque se prevé que se brinden plenas garantías sobre el proceso electoral en el que se escogerá el sucesor del presidente de la República, Gustavo Petro, y del mismo modo se establecerá la conformación del nuevo Congreso, las recientes críticas del jefe de Estado hacia el papel de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE), hacen que exista cierta preocupación por el respeto a las autoridades.

Durante la jornada del domingo 26 de octubre, el jefe de Estado calificó la labor de la Registaduría como un “desastre” en el desarrollo de la consulta del Pacto Histórico, en la que Iván Cepeda fue elegido como el candidato de la colectividad, y se establecieron pautas para la conformación de las listas al Senado y la Cámara de Representantes, con sorprendentes votaciones de cara a las aspiraciones de ambas corporaciones.

“La registraduría aún no está preparada, ni en su software ni en su aparato administrativo, para garantizar el voto libre del pueblo. La fuerza pública garantizó las elecciones en toda Colombia”, afirmó el presidente en su perfil de X. Estos comentarios de parte del mandatario reafirmarían la preocupación que, desde sectores opositores, han surgido frente al respeto que debe imperar para el cumplimiento del calendario electoral.

Las duras críticas contra Gustavo Petro, por lo que serían sus amenazas al orden constitucional

Uno de los que no ha dudado en hacer públicos esos interrogantes es el precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga, que hace parte de La Fuerza de las Regiones, y que en entrevista con Infobae Colombia habló sobre las actitudes del presidente: que además de quedarse sin visa norteamericana, ahora fue incluido en la Lista Clinton, al ser señalado de presuntos vínculos con estructuras narcotraficantes.

“Él siempre ha querido romper el orden constitucional. El presidente es un tipo al que no le gustan las instituciones, al que le fastidia la democracia, que no se acomoda a sus intereses”, afirmó Zuluaga, al referirse al presidente y la gravedad de sus preocupaciones sobre la estabilidad democrática del país, que el 8 de marzo escogerá un nuevo órgano legislativo, y el 31 de mayo lo hará con un nuevo mandatario.

Por ello, al ser consultado sobre la posibilidad de que se altere el calendario electoral, Zuluaga fue enfático en decir que no tiene “miedo” por lo que pueda suceder, pero sí dejó en claro que han surgido algunos interrogantes y preocupaciones. En especial, por su advertencia de que se convoque una asamblea nacional constituyente, por más de que desde el Ejecutivo se ha aclarado que no buscaría reformar la Carta Magna.

“Creo que, debajo de la manga, lo que el presidente quiere es hacer locuras”, declaró Zuluaga, que señaló a Petro de alimentar un ambiente tenso en el ejercicio político, en el que “permanentemente vive amenazando o echando globos, o distrayendo la atención, o cortinas de humo”. Como estaría ocurriendo con su intención de convocar a sus simpatizantes a que presionen por escenarios que no han sido contemplados.

A pesar de este panorama, Zuluaga destacó la importancia de la resistencia ciudadana y la confianza en las instituciones. “Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es no rendirnos, seguir adelante, enfrentando el proceso electoral, porque este gobierno nos ha enseñado a que se valoren algunas ramas del sector público”, sostuvo a esta redacción, frente a las expectativas con este tipo de iniciativas del presidente.

En este sentido, resaltó el papel de las altas cortes, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Banco de la República como “muros de contención en defensa de la democracia”, y fue enfático en afirmar, justamente, cómo el emisor “no se ha vuelto un órgano también de bolsillo del presidente en materia económica, sino que ha actuado con independencia”; lo que ha mantenido el país a flote.

Zuluaga advirtió de los riesgos de que los grupos criminales intervengan en las elecciones del 2026

No obstante, el exgobernador del Meta también se refirió sobre un riesgo adicional: la injerencia de organizaciones criminales en el proceso electoral. “Van a participar en las elecciones, porque ellos van a defender este modelo que les ofrece tantas ventajas”, expresó el político, que, acto seguido, abordó una serie de situaciones a su juicio irregulares que aumenta las alarmas sobre el proceso en curso.

“El mismo procurador (Gregorio Eljach) hizo una alerta con preocupación que en algunos departamentos, tal vez cuatro en los que hay presencia de organizaciones criminales, aumentaron las inscripciones de cédulas”. Además, relató un episodio reciente, en el que desde los Llanos del Yarí se convocaron a más de 22.000 personas para ser carnetizados, por parte de hombres que responderían a Alexander Mendoza, alias Calarcá.

Zuluaga insistió en la necesidad de vigilancia y acción tanto de los medios como de la comunidad internacional. “Todas esas organizaciones delincuenciales van a intimidar a la gente para que vote por un modelo político que a ellos los beneficia. En eso tenemos que ser muy juiciosos y muy cuidadosos y llamar la atención de no solamente de los medios, sino de las organizaciones internacionales”, acotó el precandidato.

Y es que en su concepto, es evidente cómo los criminales quieren volver a participar en política, como ya lo habrían hecho en 2022. Así pues, en cuanto a la estrategia política de cara a las próximas elecciones, explicó el avance de una coalición amplia, en la que el mandato de los ciudadanos sea la unidad, que confluyan otras fuerzas políticas que permitan una candidatura única y fuerte de cara a la primera vuelta.

De este modo, dijo que la invitación a otros sectores ha sido clara y exitosa. “Hemos invitado como a, entre seis y siete otros candidatos. Podríamos juntarnos entre 10 y 12 para hacer un solo proceso de unidad, de los que no representamos ninguna jefatura de partidos políticos ni de imposiciones”, puntualizó Zuluaga, que mencionó a David Luna, Mauricio Cárdenas, Daniel Palacios, Felipe Córdoba y Juan Daniel Oviedo, entre otros.