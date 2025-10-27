Colombia

Autoridades comparten señales clave para identificar intentos de estafa a través de mensajes y llamadas por WhatsApp

Investigaciones recientes apuntan a la importancia de la denuncia y la prevención para evitar pérdidas económicas y proteger la información sensible de la población

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Autoridades alertan sobre modalidad de
Autoridades alertan sobre modalidad de fraude en WhatsApp y programas sociales en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

En las últimas semanas, autoridades y plataformas digitales han emitido alertas ante el aumento de una modalidad de fraude que afecta a usuarios en todo el país, así lo anunció la Secretaría Distrital de Seguridad, Justicia y Convivencias a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con la entidad, delincuentes, mediante llamadas telefónicas o mensajes, se hacen pasar por supuestos funcionarios de WhatsApp con el objetivo de obtener información personal, bancaria o datos de acceso a cuentas, bajo falsos pretextos como “verificar datos”, “activar nuevas funciones” o “evitar la suspensión de la cuenta”.

A partir de este contexto, la secretaría expuso una serie de señales que permiten identificar dichos engaños:

  • Presencia de errores ortográficos o gramaticales inusuales en los mensajes.
  • Solicitudes para abrir enlaces, descargar aplicaciones desconocidas o activar funciones a través de enlaces sospechosos.
  • Peticiones de información personal y sensible como números de cuenta, contraseñas, fechas de nacimiento, o la exigencia de pagos por usar la aplicación, algo que WhatsApp nunca solicita.
Delincuentes se hacen pasar por
Delincuentes se hacen pasar por funcionarios para obtener datos personales y bancarios de usuarios - crédito Johan Largo/Infobae

Los estafadores también suelen enviar mensajes que prometen falsos premios, inversiones, préstamos, o propuestas de empleo inexistentes. En ocasiones, simulan ser conocidos u otras personas de confianza, con el fin de ganarse la credibilidad de la víctima antes de solicitarle transferencias de dinero o información clave.

Por su parte, la plataforma social envió un mensaje a sus usuarios señalando que nunca cobra por el uso del servicio y que deben verificar siempre la autenticidad de los remitentes observando señales como grupos en común, el país del número telefónico y si el contacto ya figura entre los identificados por el propio usuario. Además, recomienda enfáticamente:

  • No abrir, compartir ni reenviar mensajes sospechosos o que prometan beneficios poco creíbles.
  • No proporcionar información personal ni financiera a través de WhatsApp.
  • Verificar la legitimidad de archivos y enlaces antes de abrirlos.
  • Usar las funciones de reporte y bloqueo de la aplicación frente a cualquier número sospechoso.
Secretaría de Seguridad y WhatsApp
Secretaría de Seguridad y WhatsApp recomiendan no compartir información ni abrir enlaces sospechosos - crédito Freepik

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia se sumó al llamado a la prevención, invitando a la ciudadanía a reportar intentos de fraude al CAI Virtual, que está disponible las 24 horas del día a través de la línea de WhatsApp 320 2948647.

Fraudes a programas sociales: nuevo foco de estafas en Tunjuelito

Las autoridades enfrentan, además, otro frente de preocupación en la localidad de Tunjuelito, donde la Secretaría de Integración Social denunció una modalidad de suplantación de funcionarios públicos destinada a beneficiarios del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), especialmente a personas mayores.

Según los reportes, una mujer se presenta telefónicamente como “directora de apoyo económico”, solicita la devolución del dinero recibido como parte del apoyo social y anuncia que supuestos funcionarios pasarán a recoger el dinero en las viviendas.

Frente a estas denuncias, la secretaría aclaró que ningún funcionario, contratista o gestor está autorizado para solicitar devoluciones, cobros, exigencias de dinero, ni para realizar visitas domiciliarias con ese fin. Las transferencias del programa Ingreso Mínimo Garantizado se entregan de forma segura y directa a través de operadores financieros autorizados como DaviPlata, Nequi, Movii, dale! y Efecty, sin interacción presencial ni intermediarios.

Las autoridades aclaran que ningún
Las autoridades aclaran que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero o visitas domiciliarias - crédito Secretaría de Integración Social

La Alcaldía Local de Tunjuelito y la Policía Metropolitana de Bogotá iniciaron investigaciones para identificar a los responsables y fortalecer la protección de los beneficiarios. Al mismo tiempo, las entidades emitieron recomendaciones claras para evitar caer en fraudes de este tipo:

  • No entregar dinero ni compartir información personal a desconocidos que se hagan pasar por funcionarios.
  • Exigir siempre la verificación de identidad de cualquier persona que se comunique en nombre de una entidad oficial; los funcionarios legítimos portan carnet institucional y nunca solicitan dinero.
  • Denunciar cualquier intento de estafa o suplantación a la Línea 123, en el CAI más cercano o a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social.
  • Informar y alertar a familiares, amigos y vecinos, especialmente a personas mayores, sobre estas prácticas para reforzar la prevención.

Las autoridades insisten en la importancia de que la ciudadanía no entregue datos sensibles, ni realice pagos o transferencias sin haber verificado plenamente la naturaleza de la comunicación. La colaboración ciudadana y la denuncia oportuna son claves para frenar la propagación de estas estafas que, aprovechando la confianza y la falta de información, siguen poniendo en riesgo la seguridad y los recursos de miles de personas.

