Aida Victoria Merlano expone secretos de Juan David Tejada previo a la relación que sostuvieron: “No eran dos hijos, eran cinco”

Entre el ciclo de controversias en redes sociales, las disputas públicas acerca de la vida personal de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada han alcanzado nuevos matices luego de las recientes declaraciones que se viralizaron de la empresaria en la plataforma Tiktok, como respuesta a una usuaria.

Aida Victoria Merlano abordó directamente antiguos audios suyos en los que hablaba favorablemente de Tejada, conocido como “el Agropecuario”, y aprovechó la ocasión para desmentir afirmaciones pasadas en torno a la cantidad de hijos del ganadero, así como para revelar aspectos hasta ahora desconocidos sobre su expareja.

Las revelaciones de Merlano surgieron cuando respondió a un video viral que retomaba un antiguo audio suyo y que describía la situación con ironía mientras hacían referencia al “mond4quero entre Aida y el agropecuario”.

Al reaccionar, la empresaria manifestó que, con el paso del tiempo, descubrió hechos reveladores sobre la vida de su entonces pareja.

“Nojoda, pero si en el camino uno se entera de que no eran 2 hijos que tenía sino 5 con el que venía [...] cuando se metió con uno tenía a una mujer a la que le bajaba plata… Bien bobo uno quedarse ahí por ser esclavo de lo que un día sintió”, declaró Aida Victoria Merlano a través de sus redes sociales.

A renglón seguido, Merlano puso en evidencia que el comportamiento de su excompañero se vio marcado por episodios de violencia. Sin mencionar detalles específicos, la empresaria enfatizó su postura de alejarse ante señales negativas: “Que aparte le gusta ponerse violento [...] Eres príncipe, aquí me tienes, te conviertes en ogro, chao”, reiteró a sus seguidores.

La polémica se amplificó después de que Aida Victoria Merlano difundiera, semanas atrás, capturas de pantalla de conversaciones privadas con Juan David Tejada.

En ese intercambio quedó registrado que ella no habría impedido las visitas paternas, desmintiendo las acusaciones públicas del hombre. Dicha evidencia mostró amenazas previas al parto y excusas de ausencias con motivo de ferias ganaderas.

Además, los textos reflejaban que ambos mantenían intereses económicos conjuntos, en particular la compra de una finca, cuya venta sigue sin concretarse tras la propuesta del llamado “agropecuario” de dividir el dinero.

Mientras tanto, la respuesta pública de Juan David Tejada a las recientes acusaciones se ha centrado únicamente en su presencia en redes. Entre sus contenidos destacados aparece una historia en Instagram en la que sostiene a su hijo Emiliano acompañada por expresiones de apego: “Te amo, amor de mi vida” y “Todo pasará”.

También difundió un video del momento del nacimiento de Emiliano y compartió el mensaje: “Te amo mi hijo y no me importa más nada”.

En este contexto, la figura de Diego Camacho intervino para respaldar algunos señalamientos de Merlano Manzaneda.

Camacho puso en entredicho la imagen de solvencia y transparencia que proyecta Juan David Tejada, al sostener: “Oye, yo nunca había conocido un rey tan mondado y tacaño como tú, porque entre otras cosas, para ser rey de los agropecuarios tienes que tener billete. Y eso no tiene, y eso no dice tampoco la Fiscalía, ¿verdad?”.

Además, subrayó la contradicción en el relato familiar, alegando: “¿O se te olvida que cuando conociste a Aida le dijiste que tenía solamente dos hijos? Cuando la preñaste, te salieron dos hijos más, es decir, que serían cinco con Emiliano. Y no le has dicho a la gente que Emiliano no es tu único hijo varón, que existe uno mayor”.

Si bien la controversia entre los protagonistas continúa generando múltiples reacciones digitales, hasta ahora Juan David Tejada ha optado por no responder de manera directa a los señalamientos y pruebas presentadas por Aida Victoria Merlano, limitando su pronunciamiento a publicaciones personales junto a su hijo.