Colombia

En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

La cantante barranquillera compartió escenario para interpretar el clásico ‘sin sentimiento’ y, antes de la canción, destacó la importancia del amor propio y la libertad ante miles de asistentes

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar

Cali fue testigo de una noche memorable cuando Shakira regresó al estadio Pascual Guerrero tras casi dos décadas de ausencia, presentando un espectáculo que reunió a cerca de 77.000 asistentes como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

El público recibió a la artista con una ovación al momento de su aparición en el escenario, marcando el inicio de una de las noches más esperadas por los seguidores locales y visitantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde los primeros minutos, el concierto se caracterizó por la energía colectiva y la interpretación de éxitos representativos de la trayectoria de Shakira, incluyendo ‘Inevitable’, ‘TQG’, ‘Te Felicito’ y ‘Acróstico’.

En su saludo, la cantante manifestó: “Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”. Esta declaración generó una respuesta entusiasta de la multitud y reforzó el ambiente de celebración que dominó durante todo el evento.

Shakira y el Grupo Niche
Shakira y el Grupo Niche encendieron el estadio Pascual Guerrero con su interpretación conjunta, celebrando la diversidad musical de Colombia. - crédito EFE

Uno de los momentos centrales fue el dueto entre Shakira y el Grupo Niche, considerado por muchos asistentes como el punto culminante de la noche. Ambos unieron sus voces en la interpretación de ‘Sin Sentimiento’, un clásico de la salsa.

Antes de cantar, la artista barranquillera compartió un mensaje sobre el valor de la libertad y el amor propio: “Soltero, casado, de un lado o del otro, lo importante es sentirse libre, porque el amor propio es lo más importante”. La elección del tema y la colaboración con una de las orquestas más reconocidas de la salsa colombiana generaron gran emoción en el estadio.

El evento también incluyó la presentación en solitario del Grupo Niche, que abrió la velada con un repertorio integrado por temas como ‘Mi Valle del Cauca’, ‘Una Aventura’, ‘Cali Pachanguero’ y ‘Gotas de Lluvia’. Su actuación reafirmó el papel de la agrupación como símbolo musical del Pacífico colombiano y preparó el terreno para el resto del espectáculo.

Entre los asistentes destacados se encontraban la creadora de contenido Karen Sevillano y la primera dama de Cali, Taliana Vargas, quienes participaron en el segmento “Camina con la loba”. Este espacio ofreció a seguidores seleccionados la oportunidad de acompañar a Shakira durante un tramo de la presentación, ampliando la interacción entre la artista y el público.

Shakira se presenta como parte
Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este 25 de octubre de 2025, en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

La cita musical tuvo lugar el sábado 25 de octubre, extendiéndose hasta altas horas de la noche. A las 11:00 p.m., Shakira y el Grupo Niche interpretaron conjuntamente ‘Sin Sentimiento’, generando una de las ovaciones más prolongadas del evento.

Antes de ese momento, la cantante expresó: “Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que así iba a ser esta gira (...). Lo mío no ha sido fácil después de todos estos años, porque de las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que las mujeres son más fuertes”.

Las dos fechas programadas para la gira en Cali atrajeron a miles de seguidores e implicaron una organización robusta en aspectos de seguridad, transporte, turismo y hospedaje. El impacto económico proyectado de la realización del evento se estimó en alrededor de 21 millones de dólares, cifra que representa una oportunidad significativa para el sector productivo local.

Con este regreso, la barranquillera reunió a distintas generaciones de seguidores en un espacio que combinó música, tradición y orgullo local. Los asistentes presenciaron la fusión entre el repertorio pop de Shakira y la herencia salsera del Grupo Niche, consolidando una velada reconocida por la participación activa del público y la calidad artística de los protagonistas.

La colaboración entre la cantante
La colaboración entre la cantante barranquillera y la orquesta caleña fue uno de los momentos más ovacionados de la noche en Cali. - crédito @shakira/Instagram

Toda la programación se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero, escenario que albergó la última visita de Shakira hace 19 años, durante la gira ‘Fijación Oral’.

En esta edición, la artista regresó con una propuesta renovada que incluyó momentos emblemáticos, colaboraciones especiales y experiencias exclusivas para sus seguidores. La ciudad reafirmó así su capacidad para acoger espectáculos de alcance internacional, al tiempo que proyectó su imagen como motor cultural y destino para grandes giras musicales.

Temas Relacionados

ShakiraGrupo NicheCali PachangeroLas mujeres ya no lloran World TourSin SentimientoShakira en CaliColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Envían a la cárcel a cinco personas por secuestro de ciudadano alemán en Medellín

A los detenidos se les imputaron los delitos de secuestro extorsivo, hurto calificado y uso de menores para la comisión de delitos. Una menor fue procesada por los mismos hechos ante el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes

Envían a la cárcel a

Lotería del Cauca: resultados ganadores del 25 de octubre de 2025

Esta lotería colombiana tiene más de 30 premios principales que suman miles de millones de pesos

Lotería del Cauca: resultados ganadores

Colombia enfrenta déficit fiscal histórico que pone en jaque programas sociales y la reforma pensional

El fuerte aumento del gasto público y la deuda del Estado ha reducido el margen fiscal del país, lo que limita la inversión, encarece el crédito y frena la reactivación económica, según los analistas

Colombia enfrenta déficit fiscal histórico

Avanza reparación de la socavación del Metro de Medellín: servicio se restablecería el martes

La reparación entre Aguacatala y Poblado prevé restablecer la Línea A el martes, una vez concluyan las pruebas de seguridad. Además, el alcalde Federico Gutiérrez anunció inversiones por $94.000 millones para reforzar puntos críticos del río Medellín

Avanza reparación de la socavación

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 25 de octubre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados del último sorteo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Podcasts que encabezan la lista

Podcasts que encabezan la lista de los más escuchados en Spotify Colombia

Top 10 videos más vistos en YouTube Colombia hoy

Shakira, Mon Laferte, Foo Fighters y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Fruko afirmó estar preparado para el día de su muerte: “Es un regalo de Dios”

Deportes

Duván Zapata sigue a la

Duván Zapata sigue a la espera de volver a las canchas con Torino: técnico explicó su situación

Cuatro equipos ya están en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: se le sumarían otros dos

Cristian Cañozales revivió a Millonarios y hundió a Santa Fe: victoria en el último minuto por 1-0 en El Campín

Atlético Nacional sacaría a Diego Arias como técnico: René Higuita habló sobre el posible nuevo entrenador

Millonarios tendría a su primer fichaje para la temporada 2026: un extranjero que conoce el fútbol colombiano