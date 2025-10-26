En video: Shakira y Grupo Niche sorprendieron con dueto histórico en el Pascual Guerrero de Cali

Cali fue testigo de una noche memorable cuando Shakira regresó al estadio Pascual Guerrero tras casi dos décadas de ausencia, presentando un espectáculo que reunió a cerca de 77.000 asistentes como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

El público recibió a la artista con una ovación al momento de su aparición en el escenario, marcando el inicio de una de las noches más esperadas por los seguidores locales y visitantes.

Desde los primeros minutos, el concierto se caracterizó por la energía colectiva y la interpretación de éxitos representativos de la trayectoria de Shakira, incluyendo ‘Inevitable’, ‘TQG’, ‘Te Felicito’ y ‘Acróstico’.

En su saludo, la cantante manifestó: “Esta es una de las ciudades que yo más quería visitar en esta gira, porque Cali sabe a caña, suena a tambores y su alegría contagia”. Esta declaración generó una respuesta entusiasta de la multitud y reforzó el ambiente de celebración que dominó durante todo el evento.

Shakira y el Grupo Niche encendieron el estadio Pascual Guerrero con su interpretación conjunta, celebrando la diversidad musical de Colombia. - crédito EFE

Uno de los momentos centrales fue el dueto entre Shakira y el Grupo Niche, considerado por muchos asistentes como el punto culminante de la noche. Ambos unieron sus voces en la interpretación de ‘Sin Sentimiento’, un clásico de la salsa.

Antes de cantar, la artista barranquillera compartió un mensaje sobre el valor de la libertad y el amor propio: “Soltero, casado, de un lado o del otro, lo importante es sentirse libre, porque el amor propio es lo más importante”. La elección del tema y la colaboración con una de las orquestas más reconocidas de la salsa colombiana generaron gran emoción en el estadio.

El evento también incluyó la presentación en solitario del Grupo Niche, que abrió la velada con un repertorio integrado por temas como ‘Mi Valle del Cauca’, ‘Una Aventura’, ‘Cali Pachanguero’ y ‘Gotas de Lluvia’. Su actuación reafirmó el papel de la agrupación como símbolo musical del Pacífico colombiano y preparó el terreno para el resto del espectáculo.

Entre los asistentes destacados se encontraban la creadora de contenido Karen Sevillano y la primera dama de Cali, Taliana Vargas, quienes participaron en el segmento “Camina con la loba”. Este espacio ofreció a seguidores seleccionados la oportunidad de acompañar a Shakira durante un tramo de la presentación, ampliando la interacción entre la artista y el público.

Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este 25 de octubre de 2025, en el estadio Pascual Guerrero de Cali - crédito EFE/ Ernesto Guzmán

La cita musical tuvo lugar el sábado 25 de octubre, extendiéndose hasta altas horas de la noche. A las 11:00 p.m., Shakira y el Grupo Niche interpretaron conjuntamente ‘Sin Sentimiento’, generando una de las ovaciones más prolongadas del evento.

Antes de ese momento, la cantante expresó: “Ni en mis mejores sueños me hubiera imaginado que así iba a ser esta gira (...). Lo mío no ha sido fácil después de todos estos años, porque de las caídas nadie se salva, lo que sí sé es que las mujeres son más fuertes”.

Las dos fechas programadas para la gira en Cali atrajeron a miles de seguidores e implicaron una organización robusta en aspectos de seguridad, transporte, turismo y hospedaje. El impacto económico proyectado de la realización del evento se estimó en alrededor de 21 millones de dólares, cifra que representa una oportunidad significativa para el sector productivo local.

Con este regreso, la barranquillera reunió a distintas generaciones de seguidores en un espacio que combinó música, tradición y orgullo local. Los asistentes presenciaron la fusión entre el repertorio pop de Shakira y la herencia salsera del Grupo Niche, consolidando una velada reconocida por la participación activa del público y la calidad artística de los protagonistas.

La colaboración entre la cantante barranquillera y la orquesta caleña fue uno de los momentos más ovacionados de la noche en Cali. - crédito @shakira/Instagram

Toda la programación se llevó a cabo en el estadio Pascual Guerrero, escenario que albergó la última visita de Shakira hace 19 años, durante la gira ‘Fijación Oral’.

En esta edición, la artista regresó con una propuesta renovada que incluyó momentos emblemáticos, colaboraciones especiales y experiencias exclusivas para sus seguidores. La ciudad reafirmó así su capacidad para acoger espectáculos de alcance internacional, al tiempo que proyectó su imagen como motor cultural y destino para grandes giras musicales.