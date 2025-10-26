Crimen pasional: Hombre asesinó a la actual pareja de su exnovia con un cuchillo en Barranquilla

El CTI realizó el levantamiento del cadáver de Luis Peralta - crédito Montaje Infobae

La mañana del domingo 26 de octubre de 2025, el barrio Carlos Meisel de Barranquilla fue escenario de un hecho violento que alteró la tranquilidad de sus habitantes.

Un hombre ingresó a la vivienda de su exnovia y asesinó con un cuchillo a la pareja actual de la mujer, identificado como Luis Peralta, informaron las autoridades a El Heraldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque tuvo lugar cuando las víctimas se encontraban descansando.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cerca de las 5:45 a. m., el agresor entró sigilosamente al inmueble y llegó hasta la habitación donde dormía la pareja.

Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Luis Peralta y le causó varias heridas mortales con arma blanca. Durante el incidente, también atacó a Alexandra Agamez Pérez, de 24 años, que resultó gravemente lesionada.

El hombre entró a la vivienda con un cuchillo y atacó a sus víctimas mientras dormían - crédito Shutterstock

El medio citado detalló que los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, que acudieron en su ayuda y la trasladaron de inmediato al Nuevo Hospital Barranquilla.

De acuerdo con la información oficial, la mujer permanece en estado crítico bajo atención médica especializada. Por su parte, Peralta murió de inmediato en el lugar de los hechos.

El atacante huyó del lugar después de perpetrar el crimen. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable.

Fuentes policiales confirmaron que ya adelantan las investigaciones para identificar plenamente al agresor y proceder con su captura.

“Se investiga el paradero del sujeto para lograr su pronta detención”, señalaron desde la institución.

Vecinos relataron que el hecho generó conmoción en la comunidad, ya que la víctima fatal era reconocida en el sector. Algunos testigos afirmaron haber visto al agresor escapar rápidamente tras el suceso.

La vivienda continúa bajo custodia policial para la recolección de pruebas periciales. Mientras tanto, la familia de Luis Peralta exige justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

El victimario huyó rápidamente y ya está siendo buscado por las autoridades - crédito Redes sociales

No para la ola de homicidios en Barranquilla: Hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza

Un nuevo hecho violento se registró la noche del sábado 25 de octubre de 2025 en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Angelo Jesús Rodríguez López, de 30 años y nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque ocurrió hacia las 10:54 p. m., cuando Rodríguez López caminaba por la zona y dos sujetos en motocicleta se le acercaron y uno de ellos, sin pronunciar palabra, extrajo un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza antes de huir junto a su cómplice.

Vecinos del sector intentaron auxiliar a la víctima y lo trasladaron a la Clínica San Ignacio, donde finalmente se reportó su fallecimiento a causa de la gravedad de la herida.

La Policía sigue con las labores de investigación para esclarecer los móviles del asesinato, que hasta el momento permanecen sin esclarecer.

Las fuerzas de seguridad ya iniciaron la recolección de pruebas y testimonios en la zona del ataque mientras la comunidad del barrio La Sierrita manifiesta preocupación por la inseguridad y la recurrencia de homicidios en el área.

La víctima de nacionalidad venezolana recibió un disparo en la cabeza - crédito Colprensa

Violencia en Atlántico

La situación de violencia en el Atlántico, Barranquilla y su área metropolitana se mantiene en niveles alarmantes, según el más reciente reporte del experto en seguridad Arturo García. En agosto de 2025, se registraron 91 homicidios, cifra que deja fuera los accidentes de tránsito y los suicidios.

Con este dato, el acumulado parcial del año 2025 alcanza 611 asesinatos, de los cuales 543 corresponden al área metropolitana de Barranquilla. Solo en la capital del Atlántico se han contabilizado 336 casos, lo que posiciona a la ciudad como el principal foco de preocupación para las autoridades.

El análisis presentado por García revela que 68 muertes ocurrieron por sicariato, consolidando a esta modalidad como la más utilizada por el crimen organizado.

Además, se reportaron cuatro homicidios producto de acciones policiales, tres muertes durante hurtos frustrados y seis víctimas en atracos. Las estadísticas también incluyen cinco casos con arma blanca, dos relacionadas con riñas y el linchamiento de un presunto homicida.

“Estas modalidades reflejan cómo la violencia atraviesa distintos escenarios: desde el crimen planeado hasta hechos de oportunidad y conflictos interpersonales”, explicó el analista.