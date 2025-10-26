Colombia

Crimen pasional: Hombre asesinó a la actual pareja de su exnovia con un cuchillo en Barranquilla

La agresión se produjo mientras las víctimas descansaban, y la rápida reacción de los vecinos permitió auxiliar a Alexandra Agamez, que permanece hospitalizada en estado crítico

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
El CTI realizó el levantamiento
El CTI realizó el levantamiento del cadáver de Luis Peralta - crédito Montaje Infobae

La mañana del domingo 26 de octubre de 2025, el barrio Carlos Meisel de Barranquilla fue escenario de un hecho violento que alteró la tranquilidad de sus habitantes.

Un hombre ingresó a la vivienda de su exnovia y asesinó con un cuchillo a la pareja actual de la mujer, identificado como Luis Peralta, informaron las autoridades a El Heraldo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ataque tuvo lugar cuando las víctimas se encontraban descansando.

Según el reporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, cerca de las 5:45 a. m., el agresor entró sigilosamente al inmueble y llegó hasta la habitación donde dormía la pareja.

Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Luis Peralta y le causó varias heridas mortales con arma blanca. Durante el incidente, también atacó a Alexandra Agamez Pérez, de 24 años, que resultó gravemente lesionada.

El hombre entró a la
El hombre entró a la vivienda con un cuchillo y atacó a sus víctimas mientras dormían - crédito Shutterstock

El medio citado detalló que los gritos de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, que acudieron en su ayuda y la trasladaron de inmediato al Nuevo Hospital Barranquilla.

De acuerdo con la información oficial, la mujer permanece en estado crítico bajo atención médica especializada. Por su parte, Peralta murió de inmediato en el lugar de los hechos.

El atacante huyó del lugar después de perpetrar el crimen. Las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al responsable.

Fuentes policiales confirmaron que ya adelantan las investigaciones para identificar plenamente al agresor y proceder con su captura.

“Se investiga el paradero del sujeto para lograr su pronta detención”, señalaron desde la institución.

Vecinos relataron que el hecho generó conmoción en la comunidad, ya que la víctima fatal era reconocida en el sector. Algunos testigos afirmaron haber visto al agresor escapar rápidamente tras el suceso.

La vivienda continúa bajo custodia policial para la recolección de pruebas periciales. Mientras tanto, la familia de Luis Peralta exige justicia y el esclarecimiento total de los hechos.

El victimario huyó rápidamente y
El victimario huyó rápidamente y ya está siendo buscado por las autoridades - crédito Redes sociales

No para la ola de homicidios en Barranquilla: Hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza

Un nuevo hecho violento se registró la noche del sábado 25 de octubre de 2025 en el barrio La Sierrita, localidad Metropolitana de Barranquilla, donde un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Angelo Jesús Rodríguez López, de 30 años y nacionalidad venezolana.

De acuerdo con la información de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el ataque ocurrió hacia las 10:54 p. m., cuando Rodríguez López caminaba por la zona y dos sujetos en motocicleta se le acercaron y uno de ellos, sin pronunciar palabra, extrajo un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza antes de huir junto a su cómplice.

Vecinos del sector intentaron auxiliar a la víctima y lo trasladaron a la Clínica San Ignacio, donde finalmente se reportó su fallecimiento a causa de la gravedad de la herida.

La Policía sigue con las labores de investigación para esclarecer los móviles del asesinato, que hasta el momento permanecen sin esclarecer.

Las fuerzas de seguridad ya iniciaron la recolección de pruebas y testimonios en la zona del ataque mientras la comunidad del barrio La Sierrita manifiesta preocupación por la inseguridad y la recurrencia de homicidios en el área.

La víctima de nacionalidad venezolana
La víctima de nacionalidad venezolana recibió un disparo en la cabeza - crédito Colprensa

Violencia en Atlántico

La situación de violencia en el Atlántico, Barranquilla y su área metropolitana se mantiene en niveles alarmantes, según el más reciente reporte del experto en seguridad Arturo García. En agosto de 2025, se registraron 91 homicidios, cifra que deja fuera los accidentes de tránsito y los suicidios.

Con este dato, el acumulado parcial del año 2025 alcanza 611 asesinatos, de los cuales 543 corresponden al área metropolitana de Barranquilla. Solo en la capital del Atlántico se han contabilizado 336 casos, lo que posiciona a la ciudad como el principal foco de preocupación para las autoridades.

El análisis presentado por García revela que 68 muertes ocurrieron por sicariato, consolidando a esta modalidad como la más utilizada por el crimen organizado.

Además, se reportaron cuatro homicidios producto de acciones policiales, tres muertes durante hurtos frustrados y seis víctimas en atracos. Las estadísticas también incluyen cinco casos con arma blanca, dos relacionadas con riñas y el linchamiento de un presunto homicida.

“Estas modalidades reflejan cómo la violencia atraviesa distintos escenarios: desde el crimen planeado hasta hechos de oportunidad y conflictos interpersonales”, explicó el analista.

Temas Relacionados

Homicidio en BarranquillaCrimen en BarranquillaAsesinato en BarranquillaInseguridad en BarranquillaViolencia en BarranquillaCrimen pasionalColombia-Noticias

Más Noticias

Álvaro Uribe se refirió a la consulta popular adelantada por el Pacto Histórico: criticó al gobierno Petro y prometió recuperar el sistema de salud

En medio del foro político del Centro Democrático, el exmandatario acusó al Gobierno nacional de presunta corrupción y lanzó advertencias por el impacto social de la crisis sanitaria causado, según Uribe, por el presidente

Álvaro Uribe se refirió a

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

El volante bogotano tuvo una larga recuperación, que implicó dos cirugías, luego de lesionarse en el primer semestre del 2025

La revelación de David Mackalister

El exministro José Manuel Restrepo cuestionó el manejo a Rtvc: “No debe ser el micrófono de Palacio”

El exministro alertó sobre el riesgo de que Rtvc pierda su función social si se subordina al poder ejecutivo, destacando la importancia de transparencia y diversidad informativa para fortalecer la democracia

El exministro José Manuel Restrepo

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

La creadora de contenido está lista para enfrentar un nuevo reto internacional, aunque no deja de lado sus experiencias en el anterior ‘reality’

‘La casa de los famosos

Registrador Penagos respondió a denuncias del Pacto Histórico por supuestos traslados de mesas de votación

El registrador nacional de Colombia explicó cómo la logística electoral se diseñó en conjunto con la fuerza pública, priorizando la seguridad y la eficiencia en la distribución de los puntos de votación

Registrador Penagos respondió a denuncias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’: Yina Calderón no se guardó nada sobre la identidad del Jefe

“No le encuentro sentido a la vida”: Lady Tabares generó preocupación en redes sociales luego de transmisión en vivo

Aida Victoria Merlano destapa los mensajes privados con su ex Juan David Tejada y enciende las redes con sus declaraciones

Amaranta Hank defendió su precandidatura al Senado en redes sociales y lanzó indirecta a los políticos: “Les encanta morbosearnos”

Aida Victoria Merlano acusó a Juan David Tejada de haberle robado el porcentaje de la finca que compraron: “Presuntamente”

Deportes

La revelación de David Mackalister

La revelación de David Mackalister sobre lo vivido durante su doble lesión de rodilla: “Tienes el miedo de no volver a pisar una cancha

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: clásico Paisa de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2025

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay: Millonarios hace cuentas, Deportivo Cali al borde de la eliminación y América de Cali se ilusiona

Dayro Moreno silenció las críticas y se acerca a récord goleador con Once Caldas

Unión Magdalena perdió con gol de Dayro Moreno y desciende a la segunda categoría