Así reaccionó Petro a la victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico a la presidencia: “Se impone la democracia y hay que obedecerla”

Confirmada la victoria del senador Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico, que eligió aspirante presidencial, el jefe de Estado, Gustavo Petro, se pronunció en la tarde del domingo 26 de octubre de 2025. Y felicitó con un mensaje en su perfil de X al vencedor, aunque en su publicación no mostró la misma efusividad que lo hizo durante toda la jornada, al rescatar la participación de sus simpatizantes en este proceso.

El mandatario, que insistió en que debía llevarse este proceso pese a los duros reveses en los organismos electorales, pues no se avaló una consulta interna sino interpartidista, lo que dará pie a una intensa discusión jurídica, habló de la victoria de Cepeda: que se impuso ante la exministra de Salud Carolina Corcho y del que, se especuló era su aspirante favorito: el acusado exalcalde Daniel Quintero, que retiró su aspiración.

“Se impone la democracia y hay que obedecerla. El pueblo ha elegido libre. Y ahora es lo que la sociedad colombiana quiera, si para atrás o para adelante”, afirmó Petro en su perfil, que siguen más de 8,3 millones de personas y en el que hizo una serie de publicaciones, con el fin no solo de incentivar a los votantes a acudir a las urnas, además de pedir que se extendiera el horario de cierre de los puntos de votación en el país.

La agitada jornada de Gustavo Petro en las redes sociales

De esta manera, el presidente empezó a recibir los resultados de la jornada en la que sus copartidarios se hicieron contar, en un día en el que, si bien se señalaron una serie de aparentes irregularidades, la respuesta es que de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otros organismos, como la Policía Nacional, se brindaron plenas garantías para el ejercicio democrático en el territorio, más allá incluso de las 4:00 p. m.

Por su parte, en otro de sus mensajes, en el que replicó un video del congresista Jorge Bastidas, del Pacto Histórico, Petro defendió el derecho a los votantes de ejercer su derecho sin importar el horario de cierre establecido. “El derecho de elegir del pueblo es constitucional, dejen votar al pueblo, se acabaron los esclavos y serviles, somos una sociedad de seres libres y emancipados”, expresó el presidente.

Y en otro de sus controversiales post habló de que le gustaría, según él, una noche en el Caribe con “Rubén Blades, Silvio Rodríguez, René y Orishas, Karol G ”y el arte como protagonistas". Una velada “bajo las estrellas para imaginar revoluciones y utopías”, en la que “el arte libera el alma” ante cualquier opresión. “Arte del pueblo y para el pueblo, mirando al cielo y celebrando la vida hasta tocar las estrellas con la ciencia”, acotó.

“Adelante, humanidad y Colombia, corazón del mundo, del arte, de la vida y de la ciencia, principios de libertad que inspiraron a Simón Bolívar y su espada emancipadora”, complementó el presidente, que fue noticia en el fin de semana por confirmar su separación de su esposa, Verónica Alcocer, como una de las respuestas mediáticas a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de meterlo en la Lista Clinton.

Del mismo modo, en una publicación más destacó la participación femenina en la consulta. “¡Ay! Mujeres de mi pueblo digno que no se arrodilla como los traquetos y que quiere es libertad, la espada emancipadora brilla en el firmamento", al compartir un video que sería de Ciénaga de Oro (Córdoba), haciendo la fila para depositar su voto en las urnas, y demostrar de esta manera su apoyo al proyecto progresista.