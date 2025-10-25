Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

La barranquillera calentó la previa a sus conciertos en Cali interpretando una de las cancioens emblema de la capital del Valle en su avión privado - crédito @shakira/Instagram

Shakira ya está en Cali, preparada para reanudar su actividad en vivo con Las mujeres ya no lloran World Tour. Durante dos noches en el estadio Pascual Guerrero, la barranquillera interpretará sus grandes éxitos ante miles de espectadores que esperaron su regreso a la ciudad desde que se presentara en ese mismo lugar, durante la gira promocional de Fijación Oral.

La propia cantante es la que más disfruta con este regreso, y así demostró con un video publicado en sus historias de Instagram. Mientras se encontraba en su avión privado, la barranquillera comenzó a cantar y bailar a ritmo de Cali Pachanguero, una de las canciones más destacadas de Grupo Niche, el acto de apertura durante ambos shows.

Shakira se presentará en el Pascual Guerrero de Cali durante dos noches, los días 25 y 26 de octubre - crédito Kylie Cooper/REUTERS

Todo indica que, curiosamente, ni la cantante ni sus acompañantes recordaban del todo bien la letra, pues cambiaron algunas palabras de la composición original de Jairo Varela, hecho que les llevó a recibir algún señalamiento en redes sociales, una vez la grabación se difundió.

De todos modos eso no enturbió el ambiente distendido que reinaba en la aeronave, y Shakira incluso se mostró bailando el tema abrazada junto a su hijo Milan, que la acompaña en este viaje.

Cabe recordar que, días atrás, los propios miembros de Grupo Niche expresaron su orgullo por ser el acto de apertura de Shakira en Cali, así como por la propia carrera de la cantante.

Grupo Niche será el acto de apertura de Shakira en Cali, durante sus dos fechas en la ciudad - crédito cortesía Grupo Niche

“Es una ventana muy, muy grande que se nos da”, manifestó Fito Echeverría, uno de los cantantes de la agrupación salsera y paisano de la artista, en diálogo con el diario local El País.

En dicha entrevista, además de manifestar cuáles eran sus temas favoritos de la artista o incluso cuáles sonarían bien reinterpretados al estilo de Niche, dejaron abierta la posibilidad de que hayan sorpresas en el Pascual Guerrero, sugiriendo que la cantante, o bien podría interpretar un tema de Niche durante su presentación, o se subiría a la tarima con ellos en medio de su show de apertura. “En su momento, ella decidirá cuál. Eso ya está dicho, pero por aquello de las sorpresas, no puedo decir“, afirmó Echeverría.

Alcalde de Cali compartió cifras de impacto económico de los conciertos de Shakira

El alcalde Alejandro Eder reveló que la derrama económica de los dos conciertos de Shakira se aproxima a los 80.000 millones de pesos - crédito @alejoeder/X

A lo largo de la semana, la expectativa por la llegada de la cantante a la capital del Valle es total, y ya está dejando ingresos millonarios a la ciudad.

Así lo manifestó el alcalde Alejandro Éder en su cuenta de X. “Cada fecha de Shakira deja en Cali un impacto económico de cerca de 80.000 millones de pesos. Una inyección directa para nuestros hoteles, restaurantes, comercios y trabajadores. Generando más de 4.000 empleos directos e indirectos”, expresó el mandatario local.

De acuerdo con las autoridades, cerca de 24.000 personas arribaron a Cali para disfrutar de ambos shows, generando una ocupación hotelera del 98%, de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Turismo de Cali, junto a la Asociación Hotelera y Turística del Valle (Cotelco).

Durante la semana, y para que las expectativas de las entidades se cumplan, la Policía Metropolitana de Cali anunció la implementación de un dispositivo de seguridad para recibir a la cantante y a los miles de visitantes que llegarán a la ciudad. En el mismo, se implementarán tres anillos de seguridad alrededor del Pascual Guerrero con el fin de garantizar la tranquilidad de los asistentes. Estas medidas contarán con el apoyo de unidades especiales de Carabineros, la Dirección de Investigación Criminal y expertos en identificación.

El general Henry Bello, comandante de la institución en la ciudad, señaló que habrá presencia de dactiloscopistas y documentólogos, encargados de verificar la autenticidad de documentos y prevenir casos de suplantación o reventa fraudulenta de entradas. En total, unos 6.000 uniformados fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad en labores de vigilancia, control de tráfico y reacción inmediata en caso de contingencias.