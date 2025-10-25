Vicky Dávila acusó a Petro de fomentar un ataque en su contra luego de que la relacionara con la junta del narcotráfico

Vicky Dávila lanza fuertes acusaciones contra el Gobierno Petro. - crédito X @VickyDavilaH y REUTERS

En horas de la noche del 24 de octubre de 2025, la Plaza de Bolívar en Bogotá fue el lugar de concentración para cientos de ciudadanos que atendieron el llamado del presidente Gustavo Petro a la Marcha por la Paz, la soberanía y la democracia.

Allí, el jefe de Estado, en medio de su discurso, se refirió a las presuntas prácticas que realizó la periodista y hoy precandidata, Vicky Dávila, hace un tiempo, en compañía del exfiscal Barbosa, y un intento de vincularlo con actividades del narcotráfico.

Estas declaraciones no cayeron para nada bien en la aspirante a la Casa de Nariño que, en un video difundido en su cuenta de X, los culpó de manera anticipada de cualquier intento de atentado en su contra debido a los señalamientos, trayendo a colación el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

“Petro, infame, me relaciona a usted con la tal junta del narcotráfico. Lo que Petro quiere es que me maten como a Miguel Uribe. Usted es el responsable político de ese magnicidio y lo será de mi muerte si algo me pasa, si alguien aprieta el gatillo en mi contra. Y aquí dejo la constancia”, escribió la creadora del Movimiento Valientes.

Vicky Dávila señala a Petro de inducir un posible ataque en su contra - crédito redes sociales/X

En las imágenes, Dávila adjuntó el fragmento de las declaraciones del mandatario en las que, sin titubear, las relaciona con exfuncionarios del Gobierno que estarían involucrados con envío de droga a varios países del continente: “Ahí está Vicky, la misma que intentó en su cofradía con un fiscal general de la nación, Barbosa, con oscuros intereses ligados a la junta del narcotráfico, que es el que verdaderamente controla los envíos de cocaína por Venezuela, por La Guajira, por el aeropuerto El Dorado, por El Pacífico y se metió a Ecuador”.

Las incriminaciones de Petro, solo hicieron que Vicky se refiriera a la noticia más reciente que sacudió el mundo de la política, pues el Gobierno de Estados Unidos anunciará que Petro, y varios de sus familiares y allegados fueron incluidos en la Lista Clinton, —oficialmente conocida como Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN)— por supuestamente apoyar con sus actos al narcotráfico.

Petro acusó a Viky Dávila de pertenecer a la junta del narcotráfico - créito Europa Press

“Petro mentiroso. Aquí usted es el único que hoy está señalado por ser líder del narcotráfico, según el presidente Donald Trump. El que está en la lista Clinton es usted. El que dejó a Colombia nadar en coca y cocaína es usted. El que les dio beneficios a los narcos es usted”, dijo.

Además, se refirió a otros escándalos en los que figura el nombre del presidente: “El del pacto de la picota es usted. Y el amigo de Maduro, jefe del cartel de los Soles, es usted. Usted nos avergüenza mundialmente”.

Ante el panorama, la periodista aseveró que en caso de llegar a ser presidenta tomaría cartas en el asunto con respecto a la posibilidad de que EE. UU. pida a Petro para que responda por los delitos de narcotráfico: “Por eso, si yo soy presidente de Colombia y lo pide Estados Unidos en extradición, yo sí lo extradito, sin miedo”.

Petro habló por cerca de una hora y quince minutos ante una multitud que lo acompañó en la Plaza de Bolívar la noche del viernes 24 de octubre de 2025, tras una movilización que él mismo convocó a través de sus redes sociales y las cuentas oficiales de las entidades del Gobierno - crédito Presidencia de la República - Colombia / YouTube

Finalmente, dijo que el presidente le tiene rencor porque hasta el momento ella ha podido constatar que está libre de investigaciones judiciales y ha podido continuar con su carrera política, además de ser una de las precursoras de indagar en los movimientos del mandatario: “Lo que usted no me perdona es que haya denunciado toda la porquería y la corrupción de su campaña y su gobierno y su gente. Y menos me perdona tener las manos limpias, no estar marcada por el crimen como usted que perteneció a un grupo terrorista. Seguiré diciendo la verdad, aunque me cueste la vida misma, Petro”.

Estas declaraciones dieron pie para que el presiente respondiera en sus redes sociales con un mensaje en el que explica sus razones para haber sido incluido en la Lista Clinton por Estados Unidos.

“La candidata no está imaginando, publica lo que planificó.Claro que se ha incluído mi nombre no porque sea narcotraficante, jamás lo he sido, ni lo seré. Me incluyen en la lista Clinton porque me opuse al genocidio en Gaza, porque me opongo al genocidio en Colombia y busco la paz en mi país, porque debe terminar la historia de las invasiones de EEUU en los países latinoamericanos y del Caribe”.

Estas declaraciones dieron pie para que El presiente respondiera en sus redes sociales con un mensaje en el que explica sus razones para haber sido incluido en la Lista Clinton por Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

Y agregó: “Me opongo a que manipulen una verdadera lucha contra el narco, por codicias petroleras. Petróleo y cocaína se juntan en los últimos tiempos, porque ambos son drogas del capitalismo son sus adicciones”.