Colombia

Papas fritas congeladas traídas de Europa a Colombia podrían bajar de precio por cambios en los aranceles

Un fallo de la Organización Mundial del Comercio determinó que los derechos antidumping fijados por el Gobierno colombiano sobre importaciones de papas fritas desde Bélgica, Alemania y los Países Bajos superan los límites permitidos y vulneran el marco regulatorio internacional

Por Camila Castillo

Guardar
La OMC exhorta a Colombia
La OMC exhorta a Colombia a modificar de forma inmediata el cálculo de los derechos antidumping impuestos a las papas fritas congeladas europeas - crédito Pixabay

La Organización Mundial del Comercio (OMC) resolvió el litigio presentado por la Unión Europea contra Colombia respecto a los derechos antidumping sobre papas fritas congeladas importadas desde Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

Tras examinar el caso, el organismo internacional concluyó que los aranceles aplicados por las autoridades colombianas superan los límites permitidos y no cumplen la normativa internacional, razón por la que ordenó cambiar la metodología utilizada y ajustar los valores fijados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el fallo emitido, la OMC exhorta a Colombia a modificar de forma inmediata el cálculo de los derechos antidumping impuestos a las papas fritas congeladas europeas. El panel encargado de analizar la disputa revisó el método implementado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano y determinó que no se ajusta al Artículo 2.4.2 del Acuerdo Anti-dumping, ya que se realizó una comparación entre precios de exportación promedio y promedios simples de valores normales intermedios.

papas fritas y congeladas que
papas fritas y congeladas que llegan de Europa bajarán sus precios

Esta práctica tuvo el efecto de elevar artificialmente el margen de dumping, lo que derivó en aranceles más altos para los productos afectados.

La Unión Europea argumentó que, de haberse considerado la totalidad de las ventas domésticas del mismo grupo de producto y empleado valores normales ponderados, los márgenes calculados habrían sido más bajos. El informe del panel señala que Colombia no aportó pruebas ni refutaciones específicas que demostraran el impacto de su metodología sobre los niveles arancelarios resultantes.

En agosto de 2017, el gobierno colombiano inició una indagación sobre las importaciones de este alimento procesado y, en noviembre de 2018, estableció derechos antidumping cuyo rango osciló entre el 3% y el 8%.

A pesar de que en diciembre de 2022 la OMC emitió un fallo preliminar favorable a la postura europea, Colombia no implementó ajustes sustanciales que modificaran la base de cálculo. El dictamen más reciente constató que los remedios ordenados continúan incumplidos, por lo que reiteró la necesidad de adoptar medidas correctivas.

La OMC enfatizó la obligatoriedad
La OMC enfatizó la obligatoriedad de que Colombia adecue sus normativas y prácticas a las obligaciones multilaterales para asegurar transparencia, previsibilidad y cumplimiento en el comercio internacional - crédito Freepik

La decisión difundida detalla que las medidas vigentes en Colombia vulneran tanto el Artículo 2.4.2 como el Artículo 9.3 del Acuerdo Anti-dumping.

En concreto, se constató que se impusieron derechos por encima del margen permitido, en detrimento de los exportadores europeos, lo que afecta de forma directa los beneficios comerciales garantizados a la Unión Europea bajo el marco multilateral.

La OMC subrayó que todo ajuste de medidas deberá observar lo dispuesto en el Artículo 19.1 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (DSU). Además, aclaró que las recomendaciones y dictámenes emitidos en procesos previos vinculados a este caso conservan plena vigencia hasta que las autoridades colombianas materialicen los cambios exigidos.

Tras la derrota en los tribunales internacionales, Colombia enfrenta la obligación de revisar su procedimiento para calcular derechos antidumping y de redefinir los montos de los aranceles aplicados a estos productos. Estos ajustes deberán pactarse conforme a la normativa de la OMC y dentro de los periodos acordados directamente con la Unión Europea o establecidos por los órganos de solución de diferencias de la organización.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, responsable de la aplicación de esta política, no ha emitido hasta ahora una reacción pública frente a la resolución. Por tanto, se mantiene expectativa sobre el proceso de reforma arancelaria y la adaptación del país al régimen comercial internacional.

La disputa tiene origen en la preocupación expresada desde la Unión Europea por el impacto de los aranceles colombianos en su sector agroalimentario y la presunta desventaja competitiva generada por las medidas antidumping impuestas. La situación fue objeto de seguimiento constante por parte de los productores europeos, que reclamaron que las reglas multilaterales en materia comercial debían ser respetadas para evitar la afectación a sus exportaciones.

Frente al escenario actual, la OMC enfatizó la obligatoriedad de que Colombia adecue sus normativas y prácticas a las obligaciones multilaterales para asegurar transparencia, previsibilidad y cumplimiento en el comercio internacional de bienes agroindustriales.

Los ajustes que se implementen tras este fallo tendrán implicaciones tanto para las importaciones europeas de papas fritas congeladas como para futuros procedimientos de control antidumping en otros sectores.

Las autoridades nacionales deberán coordinar con los órganos pertinentes de la OMC la hoja de ruta a seguir para cumplir con las recomendaciones y establecer un calendario que permita restablecer los parámetros exigidos bajo la política comercial multilateral.

El Ministerio de Comercio, Industria
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, responsable de la aplicación de esta política, no ha emitido hasta ahora una reacción pública frente a la resolución - crédito Freepik

Esta decisión podría bajar los costos de las papás fritas congeladas que llegan del extranjero, pero la pregunta sobre este tema es cómo afecta la decisión internacional en la economía local con la papa que se siembra en el campo colombiano que está a bajo costo y por lo que se han hecho jornadas de papatón en los corredores viales del país.

Temas Relacionados

EuropaArancelesEconomíaMinisterio de Comercio, Industria y TurismoExportaciónBélgicaAlemaniaPaíses BajosOrganización Mundial del ComercioColombia-Noticias

Más Noticias

Antes de emprender su gira por Asia, Donald Trump volvió a acusar a Petro: “El presidente de Colombia es un traficante de drogas”

Horas antes, Petro se dirigió a los colombianos desde la Plaza de Bolívar, y tras conocerse de manera oficial la inclusión del mandatario, su esposa Verónica Alcocer; su hijo Nicolás Petro, y su ministro del Interior Armando Benedetti

Antes de emprender su gira

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Con goles de Joshua Kimmich, de Raphaël Guerreiro y Lennart Karl, los “Gigantes de Baviera” encaminan una victoria difícil en el estadio Borussia-Park, en un partido intenso desde el aspecto físico

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscarán sumar los tres puntos con urgencia para clasificar a las finales de Navidad

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO,

Recomendaciones de Nequi en medio de la suspensión temporal de sus servicios: anticipe pagos y transferencias

Ante la interrupción programada entre el 25 y el 26 de octubre, la plataforma aconseja a los usuarios planificar sus operaciones clave, utilizar medios alternativos de pago y prevenir fraudes

Recomendaciones de Nequi en medio

La MOE no hará monitoreo electoral ni emitirá reportes en la consulta del 26 de octubre: la misión se pronunció

La Misión de Observación Electoral informó que, en cambio, la plataforma Pilas con el Voto sí estará habilitada durante la jornada

La MOE no hará monitoreo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aspirantes a ‘La casa de

Aspirantes a ‘La casa de los famosos′ revelaron sus estrategias para quedarse con el cupo: “Con hambre y con sueño”

El esperado regreso de Anuel AA a Bogotá: luces, música y polémica en la noche del 24 de octubre

Jessi Uribe habló sobre sus planes de volver a ser padres con Paola Jara

Ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue dejando revelaciones: el ‘Agropecuario’ se defiende

Yina Calderón aseguró que ya tiene plan para Epa Colombia cuando salga de la cárcel: “Me respondió que sí”

Deportes

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 8 de la Bundesliga, siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Santa Fe vs. Millonarios EN VIVO, fecha 17 de la Liga BetPlay, se juega el clásico capitalino por un cupo a los 8

Sebastián Villa fue el protagonista en la clasificación de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina tras eliminar a River

Colombia venció a Corea del Sur con la mínima diferencia y se instaló en la siguiente fase del mundial Femenino Sub 17

América de Cali dio un gran salto en Liga BetPlay: venció al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira y se acerca a los cuadrangulares