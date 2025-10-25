Papas fritas congeladas traídas de Europa a Colombia podrían bajar de precio por cambios en los aranceles

La OMC exhorta a Colombia a modificar de forma inmediata el cálculo de los derechos antidumping impuestos a las papas fritas congeladas europeas - crédito Pixabay

La Organización Mundial del Comercio (OMC) resolvió el litigio presentado por la Unión Europea contra Colombia respecto a los derechos antidumping sobre papas fritas congeladas importadas desde Bélgica, Alemania y los Países Bajos.

Tras examinar el caso, el organismo internacional concluyó que los aranceles aplicados por las autoridades colombianas superan los límites permitidos y no cumplen la normativa internacional, razón por la que ordenó cambiar la metodología utilizada y ajustar los valores fijados.

Según el fallo emitido, la OMC exhorta a Colombia a modificar de forma inmediata el cálculo de los derechos antidumping impuestos a las papas fritas congeladas europeas. El panel encargado de analizar la disputa revisó el método implementado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano y determinó que no se ajusta al Artículo 2.4.2 del Acuerdo Anti-dumping, ya que se realizó una comparación entre precios de exportación promedio y promedios simples de valores normales intermedios.

Esta práctica tuvo el efecto de elevar artificialmente el margen de dumping, lo que derivó en aranceles más altos para los productos afectados.

La Unión Europea argumentó que, de haberse considerado la totalidad de las ventas domésticas del mismo grupo de producto y empleado valores normales ponderados, los márgenes calculados habrían sido más bajos. El informe del panel señala que Colombia no aportó pruebas ni refutaciones específicas que demostraran el impacto de su metodología sobre los niveles arancelarios resultantes.

En agosto de 2017, el gobierno colombiano inició una indagación sobre las importaciones de este alimento procesado y, en noviembre de 2018, estableció derechos antidumping cuyo rango osciló entre el 3% y el 8%.

A pesar de que en diciembre de 2022 la OMC emitió un fallo preliminar favorable a la postura europea, Colombia no implementó ajustes sustanciales que modificaran la base de cálculo. El dictamen más reciente constató que los remedios ordenados continúan incumplidos, por lo que reiteró la necesidad de adoptar medidas correctivas.

La OMC enfatizó la obligatoriedad de que Colombia adecue sus normativas y prácticas a las obligaciones multilaterales para asegurar transparencia, previsibilidad y cumplimiento en el comercio internacional - crédito Freepik

La decisión difundida detalla que las medidas vigentes en Colombia vulneran tanto el Artículo 2.4.2 como el Artículo 9.3 del Acuerdo Anti-dumping.

En concreto, se constató que se impusieron derechos por encima del margen permitido, en detrimento de los exportadores europeos, lo que afecta de forma directa los beneficios comerciales garantizados a la Unión Europea bajo el marco multilateral.

La OMC subrayó que todo ajuste de medidas deberá observar lo dispuesto en el Artículo 19.1 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (DSU). Además, aclaró que las recomendaciones y dictámenes emitidos en procesos previos vinculados a este caso conservan plena vigencia hasta que las autoridades colombianas materialicen los cambios exigidos.

Tras la derrota en los tribunales internacionales, Colombia enfrenta la obligación de revisar su procedimiento para calcular derechos antidumping y de redefinir los montos de los aranceles aplicados a estos productos. Estos ajustes deberán pactarse conforme a la normativa de la OMC y dentro de los periodos acordados directamente con la Unión Europea o establecidos por los órganos de solución de diferencias de la organización.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, responsable de la aplicación de esta política, no ha emitido hasta ahora una reacción pública frente a la resolución. Por tanto, se mantiene expectativa sobre el proceso de reforma arancelaria y la adaptación del país al régimen comercial internacional.

La disputa tiene origen en la preocupación expresada desde la Unión Europea por el impacto de los aranceles colombianos en su sector agroalimentario y la presunta desventaja competitiva generada por las medidas antidumping impuestas. La situación fue objeto de seguimiento constante por parte de los productores europeos, que reclamaron que las reglas multilaterales en materia comercial debían ser respetadas para evitar la afectación a sus exportaciones.

Frente al escenario actual, la OMC enfatizó la obligatoriedad de que Colombia adecue sus normativas y prácticas a las obligaciones multilaterales para asegurar transparencia, previsibilidad y cumplimiento en el comercio internacional de bienes agroindustriales.

Los ajustes que se implementen tras este fallo tendrán implicaciones tanto para las importaciones europeas de papas fritas congeladas como para futuros procedimientos de control antidumping en otros sectores.

Las autoridades nacionales deberán coordinar con los órganos pertinentes de la OMC la hoja de ruta a seguir para cumplir con las recomendaciones y establecer un calendario que permita restablecer los parámetros exigidos bajo la política comercial multilateral.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, responsable de la aplicación de esta política, no ha emitido hasta ahora una reacción pública frente a la resolución - crédito Freepik

Esta decisión podría bajar los costos de las papás fritas congeladas que llegan del extranjero, pero la pregunta sobre este tema es cómo afecta la decisión internacional en la economía local con la papa que se siembra en el campo colombiano que está a bajo costo y por lo que se han hecho jornadas de papatón en los corredores viales del país.