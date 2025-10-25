Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

La colombiana indicó que el jugador profesional intentó conquistarla mediante Instagram - crédito TikTok

En más de una ocasión, creadoras de contenido han expuesto que deportistas consagrados han intentado llamar su atención para tener un acercamiento sexual; sin embargo, en la mayoría de casos las mujeres optan por no exponer la identidad de los individuos.

Es por ello que ha sorprendido que, en un pódcast de Dimelo King, la colombiana Sara Blonde (nombre artístico) decidió mencionar a un jugador de fútbol profesional durante una de sus historias.

“Y así como tú decías, me dicen: ‘ven, estoy aquí en concentración, llega a Miami’“, indicó Blonde sobre los mensajes que ha recibido de futbolistas, y aunque en un principio indicó que no recordaba el nombre del atleta, aseguró que en ese momento era jugador de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes en Argentina.

La creadora de contenido expuso a Marcos Rojo

La colombiana aseguró que fue invitada a Miami por el zaguero central - crédito Montaje Infobae (Reuters/DimeloKing)

Después de revisar su teléfono, la creadora de contenido indicó que se trataba de Marcos Rojo; sin embargo, optó por no mostrar el chat por precaución.

A pesar de ello, los presentadores no pasaron por desapercibido lo informado por Blonde y hasta bromearon sobre el rendimiento que ha tenido en las últimas semanas el defensor en Argentina.

“Marcos Rojo, sabemos lo tuyo. Ya sabemos por qué no estás rindiendo, pero claro, enamorando a las colombianas. A su equipo, ojo con su jugador que anda de chateador con las colombianas, por eso es que no está rindiendo”.

Sin saberlo, en el pódcast mencionaron a uno de los futbolistas sobre los que más se está hablando en Argentina por la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo, en la que Marcos Rojo fue titular con el equipo de Avellaneda.

El defensor fue tendencia por lesionar a uno de sus compañeros de club - crédito Reuters

En el juego mencionado, que se registró en Brasil el 22 de octubre, Flamengo derrotó 1-0 a Racing y el partido de vuelta será el miércoles 29 en Argentina, en el que no podrá estar el mediocampista Santiago Sosa por una desafortunada jugada.

Sobre el cierre del segundo tiempo, en búsqueda de un balón dividido, Marcos Rojo tuvo un movimiento fuerte con su brazo derecho, que impactó de lleno con el rostro de Sosa, que sufrió una lesión en el maxilar y terminó con su ojo completamente cerrado.

Sin intención, Rojo provocó que el capitán de su equipo y uno de los jugadores más importantes de la institución no pueda estar en el partido de vuelta contra Flamengo y lo más probable es que no pueda volver a competir en lo que resta del año.

Así terminó el mediocampista argentino tras chocar con Marcos Rojo - crédito Reuters

¿Quién es Sara Blonde?

Sara Blonde, cuyo nombre real es Silvia Juliana Puentes, es una creadora de contenido para adultos originaria de Bucaramanga, en Colombia. Desde 2019 ha construido una presencia relevante en plataformas como OnlyFans y redes sociales, en las que expone contenido para adultos.

En 2025 ha sido noticia en Colombia por varios motivos. Uno de los episodios más comentados fue cuando, en el pódcast 40 Grados, relató que el futbolista Dayro Moreno le propuso visitarlo en su finca durante 2022, cuando él jugaba para el Atlético Bucaramanga. Según su testimonio, Moreno le pidió que llevara amigas, pero al mencionar que iría acompañada de su novio, la invitación fue retirada. Esta declaración generó debate en redes sociales y medios de comunicación.

Otro momento viral se registró en abril de 2025 durante una colaboración con el creador de contenido ecuatoriano “Jorgito Guayaco”. Mientras grababan un video bailando reguetón, el sujeto, que tiene una condición ligada al enanismo, cayó accidentalmente sobre Sara Blonde. La reacción positiva de ambos ante la situación atrajo repercusión y aumentó la popularidad de la colombiana en diferentes plataformas digitales.