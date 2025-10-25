La elegida de Marcela Reyes para las elecciones de la lista al Congreso del Pacto Histórico el domingo 26 de octubre: “Una leona muy valiente”

Reyes destacó el trabajo de Zuleta en pro del medio ambiente - crédito @isazuleta_/IG | @marcelareyes/IG

Todo se encuentra preparado para que se lleven a cabo las votaciones de la consulta del Pacto Histórico que se desarrollarán el domingo 26 de octubre de 2026 en el territorio nacional.

Sin embargo, en las redes sociales esta jornada ha llamado la atención por cuenta del video que compartió a través de una historia (story) en Instagram la DJ e influencer Marcela Reyes.

En la publicación que compartió el viernes 24 de octubre de 2025, la también empresaria que es conocida como ‘La reina de la guaracha’, y que puso fin a su relación en 2024 con el cantante de música urbana B King (uno de los dos colombianos asesinados en México, junto a DJ Regio Clownn a mediados de septiembre de 2025), dejó en firme su apoyo a una congresista del Pacto Histórico.

“Bebés, siempre nos hemos quejado de que a la gente no la consultan, de que no se tiene en cuenta. Pues bueno, este fin de semana es la oportunidad de hacer el cambio, porque por primera vez imagínense que se va a consultar directamente la ciudadanía sobre quiénes deben hacer parte de la lista al Congreso”, inicia comentando Reyes en el video.

Más adelante, la empresaria reveló que había una persona en especial que le llamó le llamó la atención, y no dudó en mostrar ante sus seguidores el apoyo que le profesa.

“La verdad, yo no soy de nada de política, no me interesa la política. A mí lo único que me gusta es apoyar personas que a mí me dan confianza. Y, en lo personal, yo conozco el trabajo de la doctora Isabel Cristina Zuleta”, agregó en su video Marcela Reyes.

Como parte de la flores que le echó la DJ antioqueña (nacida en Medellín) a la dirigente política de la misma región (la lideresa social es natural del municipio de Ituango), aseguró que ella es “una senadora que ha defendido con fuerza el medio ambiente y que hoy trabaja por la paz urbana”.

Por todo lo anterior es que Marcela Reyes le dejó abierta la invitación para que, como ella, el domingo 26 de octubre le den su voto a Zuleta, a quien calificó en una segunda story que compartió como “una leona muy valiente”

“Así que yo los quiero invitar a que ustedes salgan a votar este domingo 26 octubre (...) para que hagamos ese cambio y apoyen a la senadora. Es una mujer llena de valentía, me encanta su trabajo y me encanta todo, todo lo que está haciendo”, finalizó la DJ y empresaria.

Todo lo que debe saber para poder votar en la consulta del Pacto Histórico este domingo 26 de octubre

El domingo 26 de octubre de 2025, millones de ciudadanos podrán participar en la consulta interna del Pacto Histórico para definir el precandidato presidencial para 2026 y determinar el orden de las listas al Congreso.

La jornada representa un paso clave para el movimiento político de cara a las próximas elecciones nacionales, en medio de la polémica y el rechazo que ha recibido el desarrollo de esta elección por parte de la oposición.

La consulta del Pacto Histórico permitirá elegir entre los precandidatos presidenciales Carolina Corcho y Iván Cepeda. También se votará el orden definitivo en las listas cerradas al Senado y se seleccionará la conformación de las listas para la Cámara de Representantes.

Aunque el exalcalde Daniel Quintero renunció a su postulación, su nombre aparecerá impreso en el tarjetón, debido que la decisión se produjo después del cierre oficial de inscripciones. Los votos emitidos a su favor podrían resultar nulos o no marcados.

Podrán votar todos los ciudadanos habilitados en el censo electoral, cerca de 39 millones de colombianos, sin necesidad de pertenecer al Pacto Histórico ni a ningún partido específico.

Al llegar al puesto de votación donde tengan registrada su cédula, los electores deberán solicitar expresamente la tarjeta para participar en la consulta.

Después se les entregará un tarjetón para seleccionar a su candidato, el cual debe depositarse en una urna separada de la de procesos ordinarios.

Por tratarse de una consulta interna, los participantes no recibirán certificado electoral ni beneficios asociados, como medio día de descanso laboral.

La jornada contará con más de 20.000 mesas de votación instaladas. Para quienes residen en el exterior, el Pacto Histórico habilitó una plataforma virtual cuya votación se incluirá sólo en los resultados internos del movimiento.

Al margen de la consulta, la Registraduría recordó que habrá menos mesas disponibles de lo acostumbrado y que no habrá puestos oficiales fuera del país.

El proceso somete a votación tres tarjetas:

Una para escoger al precandidato presidencial.

La segunda con los 145 aspirantes al Senado, que define el orden en lista cerrada empleando el sistema de “cremallera”, con alternancia y paridad de género.

La tercera para la Cámara de Representantes, permitiendo seleccionar candidatos departamentales en listas cerradas o abiertas para las próximas legislativas de marzo de 2026.

De acuerdo con la ley 1475 de 2011, los resultados de esta consulta serán de obligatorio cumplimiento para partidos y precandidatos.

Esto significa que el ganador en la votación presidencial quedará formalmente como candidato del Pacto Histórico, y quienes pierdan no podrán inscribirse luego por otro partido en la misma elección. Mismo escenario se presenta con quienes obtengan puestos favorables en las listas al Congreso.

Si algún participante o partido incumple este mandato, deberá devolver al Estado los recursos públicos invertidos en el proceso.

La reposición de votos aplicará para todos los aspirantes: cada sufragio válido significará un reembolso de $2.555 colombianos, siempre que se presenten los informes de ingresos y gastos requeridos. Además, los partidos podrán inscribir testigos electorales para vigilar el desarrollo de la consulta, y hasta la fecha se han registrado más de seis mil en ciudades como Bogotá y el Valle del Cauca.