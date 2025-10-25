Colombia

Jessi Uribe habló sobre sus planes de volver a ser padres con Paola Jara

Los cantantes de música popular confesaron sus planes de volver a ser padres a pocos días de que nazca su hija Emilia

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

En el mensaje, dirigido a Jessi
En el mensaje, dirigido a Jessi Uribe, Paola Jara visibilizó la importancia de la presencia y apoyo de su pareja durante el embarazo - crédito @paolajarapj / IG

A pocas semanas del nacimiento de su hija Emilia, el cantante de música popular Jessi Uribe manifestó con claridad su decisión de no tener más hijos junto a Paola Jara.

La noticia sobre el embarazo de Paola Jara marcó un cambio importante para la pareja luego de superar un proceso complejo tras un embarazo fallido.

Durante estos meses, la artista compartió en sus redes sociales su experiencia personal y los cambios en su cuerpo, expresando que “nunca digas nunca. Jamás me imaginé verme con estas súper curvas y menos mostrando barriguita, pero hoy me siento poderosa y llena de vida. Hora del show con mi niña juiciosa”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Paola Jara contó, entre risas,
Paola Jara contó, entre risas, que Jessi Uribe le compró una caja de pruebas de embarazo, producto de la emoción de que finalmente estuvieran esperando su primogénito - crédito @paolajarapj/Instagram

A la espera del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe fue consultado por la posibilidad de tener más hijos en el futuro. El intérprete respondió con convicción: “No, no más, yo tengo cuatro y la verdad es que he disfrutado mucho de los niños. Acabamos de estar con ellos de vacaciones de receso y disfrutamos mucho la compañía de los niños, ya no más, unita y ya, tiene cuatro hermanos”, aseguró el artista.

El bumangués, incluso, no descartó tomar medidas definitivas para evitar nuevos embarazos en el futuro. “No, no más, yo tengo cuatro y la verdad es que he disfrutado mucho de los niños”, insistió el cantante, dejando abierta la posibilidad de recurrir a una intervención médica.

Las declaraciones despertaron opiniones divididas entre seguidores en redes sociales. Algunos consideraron válida la postura de Uribe, mientras otros plantearon dudas sobre el futuro si Paola Jara deseara tener otro hijo. Entre los comentarios se encuentran: “El no quiere más, pero si la esposa quiere otro más cómo van a hacer”; “Superhipermega decidido, bien dicen que no hay quinto malo, que Dios los bendiga siempre”; y “Egoísta, tú tienes cuatro, pero ella tiene uno solo y lo mejor es tener hermanos”.

El cantante descartó tener otro
El cantante descartó tener otro hijo con Paola Jara - crédito @jessiuribe3/ Instagram

Además, en redes sociales Uribe hizo una dinamica de preguntas y respuestas donde uno de sus seguidores le preguntó: “¿Cuántos hijos quieren tener?”, a lo que el cantante volvió a ser contundente. “Ya no más, 5 es un número hermoso, se cierra la fábrica”, dijo Jessi descartando un nuevo embarazo de Paola Jara.

La pareja, que ha enfrentado diferentes desafíos en su camino a la paternidad, se prepara para dar la bienvenida a su primera hija en común, mientras el tema de una familia más numerosa quedaría descartado por decisión de Jessi Uribe, según expresó el cantante.

Jessi Uribe revela cómo surgió su amor con Paola Jara y cómo mantienen viva su relación

El artista narró que conoció a Jara en una etapa compleja de su vida, cuando todavía estaba casado y tenía hijos pequeños, pero la atracción fue inmediata. “Sentí cosas por ella que no sentía hace mucho. Y no es solo sexualmente, es verla, es admirarla…”, afirmó Uribe durante una entrevista para Qué hay pa’ dañar del Canal RCN.

El vínculo entre ambos tomó fuerza desde el inicio. El cantante manifestó que el gusto por Paola Jara trascendió lo físico y se extendió a la admiración por su personalidad y talento. La primera impresión resultó tan intensa que le sorprendía tanto en la vida cotidiana como sobre el escenario. “Está muy buena. Así embarazada y todo, se ve deli... Yo cuando conocí a Pao, pues, yo estaba casado y con niños y todo. Pero a mí Pao me encanta, me gustó muchísimo. Y sentí cosas por ella que no sentía hace mucho... Es una chimba”, detalló Uribe.

El cantante habló sobre el
El cantante habló sobre el inicio de su relación con Paola - crédito @paolajarapj/ Instagram

El artista describió cómo disfruta ver a su pareja en diferentes facetas, desde el entorno doméstico hasta las presentaciones en vivo, aprovechando esa variedad de situaciones para fortalecer la relación. “Es brutal. Entonces, claro, es normal, en la casa y que tal y verla así y que el besito. Y en la noche muchas veces pasaba y pasa todavía, que yo le digo: ‘Amor, no te quites esa ropa’”, relató.

Uribe también abordó los desafíos derivados de la distancia y los compromisos laborales de ambos, ya que suelen pasar varios días separados durante la semana debido a sus agendas artísticas. “Y el no vernos, porque nosotros fines de semana casi no nos vemos. Ella está en un lado y yo en otro. Durar tres, cuatro días sin verla”, explicó. Considera que estas separaciones refuerzan el vínculo, pues la expectativa de los reencuentros aporta frescura y emoción a la convivencia.

En el plano personal, Jessi Uribe reconoció que la admiración mutua, junto con la flexibilidad y el apoyo profesional, son pilares fundamentales para sostener la pareja. Aceptó que ambos tienen diferencias de carácter y costumbres, y que pueden ser “cantaletudos”, aunque atribuye a Jara ser quien más insiste sobre temas domésticos. “Ella es cansoncita, sí. Es muy linda y tierna, pero... esa jode, esa jode”, dijo Uribe con humor, admitiendo que también da “cantaleta”, principalmente por celos.

Los cantantes dio detalles íntimos
Los cantantes dio detalles íntimos de su relacion con Paola Jara - crédito montaje @jessiuribe3/ Instagram

El cantante concluyó que la relación ha crecido al integrar el trabajo musical y la vida en pareja, disfrutando la colaboración continua en sus proyectos. “Disfrutamos mucho juntos. Bueno, me ha enseñado a mí muchas cosas, pues, y yo a ella también en cuanto a la relación… Somos pareja, pero somos colegas también, entonces disfrutamos demasiado la música. Estamos en la casa, vamos a grabar, yo le ayudo a ella, ella me ayuda a mí”, puntualizó el artista.

