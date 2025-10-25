Colombia

Hallan sin vida a montañista de Manizales desaparecido en el Nevado del Tolima

El cuerpo de Jefferson Ramírez fue encontrado en el sector del Cañón del Combeima, tras tres días de búsqueda por parte de organismos de socorro

Por Mauricio Villamil

Guardar
Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

Luego de tres días de búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Jefferson Ramírez, montañista de 31 años y oriundo de Manizales, quien había desaparecido mientras ascendía al Nevado del Tolima.

El cuerpo fue localizado en una zona de difícil acceso del Cañón del Combeima, dentro del Parque Nacional Natural Los Nevados, tras un operativo coordinado por organismos de socorro y personal especializado.

Fotografía del 31 de agosto
Fotografía del 31 de agosto de 2024 que muestra el Cerro Machín (d) y el Nevado del Tolima (i) en Toche (Colombia). EFE/ Juan Diego López

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según reportaron las autoridades, Ramírez emprendió su travesía el martes 21 de octubre desde el Valle de Cocora, en Quindío, con destino a la finca Primavera, pero perdió contacto con sus allegados hacia las 4:00 de la tarde de ese día.

Desde entonces, se activaron los protocolos de búsqueda que involucraron a la Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, Ejército y funcionarios del Parque Nacional.

Operativo de rescate en condiciones adversas

El operativo, liderado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), enfrentó condiciones climáticas extremas que dificultaron la localización del montañista. De acuerdo con los reportes oficiales, la búsqueda se concentró en los puntos más altos del Nevado del Tolima, donde las bajas temperaturas y la niebla redujeron la visibilidad durante varios días.

El mayor Luis Fernando Vélez Soto, director de la Defensa Civil en el Tolima, explicó que el cuerpo fue hallado a una altitud aproximada de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en un terreno escarpado y de difícil acceso. “Los montañistas de la comunidad que se encontraban realizando la búsqueda del joven Jefferson en el Nevado del Tolima confirman que fue hallado el cuerpo sin vida a 4.600 metros. Se están realizando todas las labores para poder descender el cuerpo y hacer los actos correspondientes”, indicó Vélez Soto.

Las autoridades solicitan a los
Las autoridades solicitan a los locales estar atentos - crédito Viaja por Libre

El proceso de recuperación del cuerpo requirió el uso de equipos especializados y la participación de guías de montaña con experiencia en rescates de alta altitud. La Defensa Civil y la Cruz Roja actuaron en conjunto para garantizar la seguridad de los rescatistas durante el descenso.

Coordinación institucional y apoyo de la comunidad

El director de Gestión del Riesgo de Ibagué, Félix Salgado, destacó la articulación de los diferentes organismos de emergencia y la colaboración de montañistas experimentados de la región. “La señal en el sitio es muy intermitente. Tienen que hacer un puente con la Primavera para poder informar las situaciones. Este trabajo, como lo manifesté, lo realizaron los montañistas y algunos miembros de los organismos de socorro. La Defensa Civil estuvo como reserva en caso de que se requiriera o se tuviera que hacer un relevo en algún momento de alguna línea de tiempo”, explicó.

El acompañamiento de la comunidad de alpinistas fue determinante para orientar las labores de búsqueda, debido a su conocimiento del terreno y su capacidad para acceder a zonas donde los equipos institucionales tenían limitaciones.

Impacto en la comunidad montañista del Eje Cafetero

El fallecimiento de Jefferson Ramírez causó profunda tristeza entre los grupos de montañismo del Eje Cafetero, quienes lo recordaron como un apasionado por la naturaleza y las expediciones de alta montaña. En Manizales, ciudad de donde era oriundo, amigos y allegados preparan un homenaje en su memoria.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las causas del deceso, aunque no se descartan factores relacionados con las condiciones climáticas extremas del Nevado del Tolima. El Parque Nacional Natural Los Nevados recordó a los visitantes la importancia de realizar los ascensos con guías certificados y con las medidas de seguridad necesarias para prevenir emergencias.

El cuerpo de Ramírez será trasladado a Manizales una vez concluyan los procedimientos forenses y administrativos correspondientes.

Temas Relacionados

Jefferson RamírezNevado del TolimaManizalesColombia-noticias

Más Noticias

Santander registró un sismo de magnitud 3.5 este 25 de octubre

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Santander registró un sismo de

Dos militares y funcionarios de Ecuador implicados en fuga de alias ‘Fede’, recapturado en Colombia

El líder de Los Águilas escapó de una prisión ecuatoriana con ayuda de personal penitenciario y fue capturado semanas después en Medellín

Dos militares y funcionarios de

Procuraduría investiga al alcalde de Cúcuta por presunta presión política a contratistas

El ente de control indaga si Jorge Acevedo habría promovido reuniones proselitistas en favor de su esposa, precandidata al Senado

Procuraduría investiga al alcalde de

Fundación Pares alerta que la violencia político-electoral en Colombia creció en 2025

El informe reveló 109 hechos violentos en siete meses, entre ellos 11 asesinatos de líderes políticos. Cauca, Antioquia y Huila son los departamentos con más casos registrados

Fundación Pares alerta que la

Estas son las multas y sanciones por no asistir como jurado en elecciones de Juventudes 2025

La Registraduría confirmó que los jurados de votación son indispensables para la jornada electoral del 19 de octubre. Las sanciones van desde multas millonarias hasta procesos disciplinarios

Estas son las multas y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Ruptura de Aida Victoria Merlano

Ruptura de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sigue dejando revelaciones: el ‘Agropecuario’ se defiende

Yina Calderón aseguró que ya tiene plan para Epa Colombia cuando salga de la cárcel: “Me respondió que sí”

t.A.T.u., el recordado dúo ruso, anunció concierto en Colombia: esto es lo que se sabe

Conoce la serie de un asesino serial real que triunfa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Valka prendió las alarmas en ‘La casa de Alofoke’: tuvo que recibir atención médica por complicaciones de salud

Deportes

América de Cali dio un

América de Cali dio un gran salto en Liga BetPlay: venció al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira y se acerca a los cuadrangulares

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo

Colombia inició con goleada la Liga de Naciones Femenina Conmebol: aplastó a Perú por 4-1 en Medellín

Colombia pasó el primer examen de la Liga de Naciones Femenina Conmebol ante Perú

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol: la selección Colombia arrancó bien