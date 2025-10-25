Colombia

Fiscalía suspendió millonaria licitación para implementar sistema biométrico forense, tras graves alertas de la Procuraduría

Entre las irregularidades señaladas por el Ministerio Público, se encuentran cambios injustificados en la evaluación de un proponente, deficiencias en el estudio de sector, falta de soporte en la estimación del presupuesto, entre otras

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
La Fiscalía General de la
La Fiscalía General de la Nación suspendió una licitación por más de 37.000 millones de pesos - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La Fiscalía General de la Nación suspendió un proceso de contratación por más de 37.000 millones de pesos destinado a implementar un sistema multibiométrico forense para el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), luego de que la Procuraduría advirtiera sobre presuntas irregularidades en los pliegos, adendas y otros documentos del proceso.

El ente investigador acató las observaciones del Ministerio Público, que en un informe de 15 páginas solicitó detener el procedimiento y estudiar la posible revocatoria del acto administrativo que lo originó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender el trámite de la licitación pública hasta tanto se analicen las posibles violaciones normativas existentes en el proceso mencionado y a analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto administrativo de apertura”, se lee en el documento firmado por el procurador delegado Marcio Melgosa y conocido por W Radio.

Observaciones sobre irregularidades en el proceso

El Ministerio Público pidió revocar
El Ministerio Público pidió revocar el proceso y no solo declararlo desierto, como proponía la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía - crédito Imagen ilustrativa Infobae

De acuerdo con el reporte del órgano de control, la decisión de suspender la licitación se tomó tras detectar irregularidades en distintas etapas del proceso, entre ellas modificaciones al cronograma contractual y alteraciones en la evaluación de los requisitos habilitantes de uno de los oferentes, la Unión Temporal Multibiométrica FGN.

En una de las adendas, se cambió la conclusión sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de esta unión temporal, pasando de considerarla habilitada a no habilitada. La Procuraduría advirtió que las adendas “sólo pueden modificar los pliegos de condiciones, pero no subsanar yerros de los evaluadores”, lo que implicaría un incumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal.

El documento añadió que “además de incurrir en la posible vulneración de las normas mencionadas, la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía General de la Nación también transgredió, posiblemente, el principio de legalidad, bajo el cual todas las actuaciones de la Administración deben estar fundamentadas en la ley y dentro del ámbito permitido por aquella”.

El Ministerio Público recomendó no solo suspender el proceso, sino también analizar la posibilidad de reiniciar la licitación desde cero, a diferencia de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía, que pretendía declararla desierta.

Falencias en el estudio del sector y en la estimación del presupuesto

Se cuestionó la falta de
Se cuestionó la falta de justificación técnica en los valores definidos para el presupuesto oficial - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Otra de las observaciones de la Procuraduría se centró en el estudio de sector, donde se identificaron vacíos en la información sobre la capacidad financiera de las empresas y la muestra de oferentes potenciales. Según el informe, el documento carece de indicadores y soportes suficientes que justifiquen los valores definidos, como el capital de trabajo exigido, fijado en más de 7.600 millones de pesos.

El Ministerio Público cuestionó también la validez de las gráficas presentadas en dicho análisis, relacionadas con los contratos celebrados por la Fiscalía entre 2020 y 2025 y la cantidad de proveedores recurrentes, señalando la falta de fundamentos técnicos.

El informe enfatizó que “la elaboración del estudio del sector es de vital importancia para garantizar principios como el de selección objetiva y pluralidad de oferentes, pues de esta manera la entidad puede determinar que con los requisitos que se establezcan no se esté restringiendo la participación en el proceso de contratación o cercenando la posibilidad a oferentes que puedan competir y puedan cumplir con el objeto contractual”.

En cuanto a la valoración de costos y la formulación del presupuesto, la Procuraduría encontró que la Dirección Ejecutiva de la Fiscalía estableció montos específicos por ítem sin detallar los criterios técnicos o económicos utilizados para su cálculo.

Esta Procuraduría Delegada advierte que para estimar el presupuesto oficial, resultaba necesario y pertinente conocer las dinámicas del mercado, a través de un análisis suficiente que permitiera soportar la forma en que se estimó el presupuesto oficial, lo cual no se evidencia en los documentos precontractuales publicados en la plataforma del SECOP II”, señaló el ente de control.

Cuestionamientos sobre libre competencia y criterios de inclusión

El informe mencionó omisión de
El informe mencionó omisión de medidas de inclusión laboral para poblaciones con especial protección constitucional - crédito Colprensa

Adicionalmente, la Procuraduría identificó inconsistencias en las especificaciones técnicas y características de los servicios definidos en los pliegos de condiciones. Según el informe, algunos requisitos podrían limitar la libre competencia entre oferentes o restringir la participación de empresas con capacidad técnica y financiera para cumplir el contrato.

El Ministerio Público también llamó la atención sobre posibles omisiones en materia de inclusión laboral, al no contemplarse medidas de fomento a la contratación de población en condición de vulnerabilidad o con especial protección constitucional, como lo exige la normativa vigente sobre contratación estatal incluyente.

Temas Relacionados

Fiscalía General de la NaciónLicitación públicaSistema biométricoCTIProcuraduríaSecop IIContratación estatalColombia-Noticias

Más Noticias

Colombia y los asesinos seriales, un vínculo ligado al conflicto y la desigualdad: “No es casualidad”

Entre Luis Alfredo Garavito y Pedro Alonso López terminaron con la vida de más de 600 personas, la mayoría niños

Colombia y los asesinos seriales,

Última esposa de Gilberto Rodríguez Orejuela afirmó que en Colombia es más peligroso hablar de políticos que de narcos

En diálogo con Infobae Colombia, Aura Rocío Restrepo recordó cuando recibió amenazas tras realizar una publicación en contra de un expresidente

Última esposa de Gilberto Rodríguez

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

En la edición número 324 del clásico de la capital, rojos y azules buscan los tres puntos con urgencia para clasificar a los cuadrangulares

EN VIVO Santa Fe vs.

Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

La colombiana se gozó uno de los temas emblema de la agrupación que abrirá sus dos fechas en el estadio Pascual Guerrero

Video: Shakira calentó el ambiente

Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

Sara Blonde, que es el nombre artístico de la cafetera, indicó que las conversaciones se registraron cuando el defensor estaba en Boca Juniors

Marcos Rojo habría intentado conquistar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Video: Shakira calentó el ambiente

Video: Shakira calentó el ambiente previo a sus conciertos en Cali a ritmo de Grupo Niche

Marcos Rojo habría intentado conquistar a creadora de contenido para adultos colombiana: “Llega a Miami”

Juliana Calderón recordó a Baby Demoni y reveló audio llorando por comentarios de su pareja hacia ella: “¡Puso a mi hija a decirle eso!”

Nicolás Arrieta se refirió a las comparaciones que recibe con Melissa Gate: “Yo soy el papá”

Martina La Peligrosa volvió recargada a la música con su nuevo LP ‘Caribeña’: “A uno se le olvida que hay que vivir para poder crear”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Millonarios, fecha 17 de la Liga BetPlay: formaciones confirmadas en El Campín

James Rodríguez vuelve a sus polémicas a nivel de clubes: dejaría botado a León de México

Este será el rival de la selección Colombia en los octavos del Mundial Femenino Sub-17: apareció en el último minuto

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la Liga BetPlay

Bayern Múnich de Luis Díaz aplastó por 3-0 al Borussia Mönchengladbach, y sigue como líder en la Bundesliga