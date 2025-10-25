Colombia

El mejor amigo de Aida Victoria Merlano también se pronunció en contra de Juan David Tejada y le sacó hasta pruebas con las que lo dejó mal parado

Diego Camacho se metió de lleno en la polémica, desmintiendo punto por punto las declaraciones de Tejada y prometiendo pruebas que podrían cambiar la percepción de esta mediática ruptura

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Diego Camacho sale en defensa
Diego Camacho sale en defensa de Aida Victoria Merlano y desmonta las versiones de Juan David Tejada - crédito @diegocamachogo/IG

La disputa entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sumó un nuevo episodio con la intervención pública de Diego Camacho, el mejor amigo de la influencer.

Camacho respondió de manera directa a las recientes declaraciones de Tejada, desmintiendo sus afirmaciones y asegurando que cuenta con pruebas que evidencian contradicciones y manipulaciones por parte de la expareja de Aida Victoria tras su ruptura.

El pronunciamiento, realizado en redes sociales, se centró en refutar punto por punto los argumentos de Tejada, revelando solo una parte del contenido específico que tiene como pruebas, lo que generó expectativa entre los seguidores de ambos.

El conflicto entre Merlano y Tejada se intensificó en los últimos días, después de que Tejada publicara una historia en su perfil de Instagram indicando que Aida Victoria estaba equivocada cuando mencionó que sostenía sola a su hijo.

Crece polémica entre Aida Victoria
Crece polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

Ante esto, Merlano decidió publicar un video en el que aseguró que era ella la encargada de darle todo a su bebé y que desde hace mucho tiempo no recibía ayuda económica por parte de Juan David.

Esto ocasionó que Tejada compartiera un audio en sus historias con el objetivo de aclarar su versión de los hechos, pues con eso quiso demostrar que durante el tiempo en el que estuvieron como pareja, Merlano tomaba la mitad del dinero que recibía Juan David para comprarle cosas a Emiliano.

Sin embargo, respectivamente empezaron a sacar fotos y diferentes conversaciones con las que quisieron sustentar sus versiones de los hechos, dejando con cada una de las publicaciones mal parado al otro.

Hasta que en las últimas horas Diego Camacho habló desde sus historias en Instagram sobre el asunto, mencionando los temas de los que él tiene conocimiento, haciendo respetar a su mejor amiga y asegurando que el material expuesto por Tejada solo sirvió para oscurecer la situación y exponer la verdadera personalidad del empresario.

Justificó su derecho a intervenir por haber sido testigo cercano de la relación y por haber acompañado a Merlano en momentos difíciles, especialmente cuando ella se sentía afectada por el comportamiento de Tejada.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada: el mejor amigo de la influencer revela detalles inéditos de la ruptura - crédito @rechismes/IG

“Aja, Juan Tajada (como le dice a Juan David Tejada). Carajo, por fin te están conociendo la verdadera personalidad. Al que se le cayó la máscara fue a otro, porque con ese audio que subiste ayer en la historia, el que oscureció en vez de aclarar fuiste tú y no Aida Victoria. Vengo a hablar, porque yo tengo derecho para hablar, porque cuando hacías llorar a la otra, a quien llamaban era a mí“, empezó diciendo el mejor amigo de la creadora de contenido.

Entre las principales acusaciones, Camacho calificó a Tejada de tacaño y cuestionó su imagen de “rey de los agropecuarios”, sugiriendo que carece de los recursos económicos que presume. Además, lo acusó de mentir sobre su situación familiar, señalando que al inicio de la relación con Merlano, Tejada solo reconoció tener dos hijos, pero posteriormente se supo que tenía más, incluyendo uno mayor que Emiliano, el hijo que comparte con Merlano.

Oye, yo nunca había conocido un rey tan mondado y tacaño como tú, porque entre otras cosas, para ser rey de los agropecuarios tienes que tener billete. Y eso no tiene, y eso no dice tampoco la Fiscalía, ¿verdad? Punto número dos. Juan, tú hablas de que Aida tuvo problemas con todos sus ex’s, ¿y tú? Juan, tú eres descarado, ¿verdad? ¿O se te olvida que cuando conociste a Aida le dijiste que tenía solamente dos hijos? Cuando la preñaste, te salieron dos hijos más, es decir, que serían cinco con Emiliano. Y no le has dicho a la gente que Emiliano no es tu único hijo varón, que existe uno mayor“, mencionó Diego Camacho.

El creador de contenido también abordó el tema de la manutención y la crianza, criticando a Tejada por no asumir plenamente sus responsabilidades y por intentar normalizar episodios de mal comportamiento, como admitir que “se salió de las casillas” sin detallar la gravedad de los hechos.

La polémica entre Aida Victoria
La polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada sube de tono con las pruebas de Diego Camacho - crédito @jdt21_5//Instagram

“Juan, obviamente que ella te va a cobrar la mitad de la pauta. ¿O se te olvida cuántos seguidores tú tenías antes de conocer a Aida Victoria? (...) Niño, si ella grababa, si ella editaba, si ella te decía qué hacer, qué decir y qué no hacer, yo no te hubiese cobrado el cincuenta, yo te hubiese cobrado el setenta por ciento y treinta por ciento para ti (...) Juan, es que tú cada vez más peor. Es que yo quisiera defenderte y yo quisiera no responderte punto por punto, pero es que los puntos que tú dices... Dios mío, ¿quién te dijo a ti que estuviera esa locura? ¿A ti quién te asesoró? Porque está peor que tú, entre otras cosas, ¿oíste? Escúchame. ¿Cómo que tú vienes y normalizas y dices: ‘Sí, acepto que me he salido de las casillas’. Cuenta bien y cuenta que casi (hace un puño insinuando que le iba a pegar) a la pobre Aida. Cuéntalo bien, no de: ‘es que me salí de casillas, que porque ella ha sido muy grosera’ ¡Caramba, Juan!“, reveló el mejor amigo de Aida Victoria.

En cuanto a la gestión de bienes y la convivencia, Camacho desmintió la versión de Tejada sobre el apartamento que compartía con Merlano e indicó que la influenciadora la que pagó el depósito y actualmente el arriendo, y las únicas pertenencias que Tejada dejó fueron una cama y una sala, objetos que ahora reclama.

Adicionalmente, y para respaldar sus afirmaciones, Camacho presentó capturas de pantalla de conversaciones entre Tejada y Merlano en donde se ve que Aida victoria le asegura a Tejada que puede ver a su hijo “cuando quieras”, contradiciendo la acusación de que ella le impide el contacto con el menor.

Diego Camacho revela pruebas y
Diego Camacho revela pruebas y desmiente a Juan David Tejada en polémica con Aida Victoria Merlano - crédito @diegocamachogo/IG

Otra captura muestra a Tejada preguntando por su hijo poco después de un episodio conflictivo, y Merlano reiterando su disposición para que lo visite.

Camacho enfatizó que, a partir de ahora, cualquier declaración pública debe ir acompañada de pruebas, y criticó a Tejada por intentar mantener una imagen de caballero que, según él, ya no convence a nadie.

Estás hablando muchas cosas. Saca, saca las pruebas, deja de hablar, que yo dejé, no. ¡Sácala! Así como yo voy a mostrar unas pruebas de lo que voy a decir, de ahora en adelante si usted va a salir a hablar, usted va a mostrar las pruebas, porque aquí se habla con pruebas. Ya la gente no te come de la carita del señor, del caballero, porque ya esa máscara se te cayó“, puntualizó.

