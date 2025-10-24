Valka prendió las alarmas en ‘La casa de Alofoke’: tuvo que recibir atención médica por complicaciones de salud

La colombiana reportó síntomas de mareo y fiebre, obligando a que fuese retirada temporalmente de la competencia - crédito @alofoke/Instagram

El pasado lunes 20 de octubre se puso en marcha la segunda entrega de La casa de Alofoke, formato de telerrealidad realizado por el streamer y empresario dominicano Santiago Matías y transmitido a través del canal de YouTube de Alofoke.

En esta oportunidad, y tal como sucedió con la primera temporada con la presencia de Karola, el formato sumó a una colombiana: Valka, cantante y expareja de WestCol, con el que Matías mantiene una rivalidad desde hace un tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con el respaldo de sus seguidores en redes sociales (y hasta de los seguidores de Karola), la paisa se hizo notar rápidamente por sus interacciones en el formato, pero un problema de salud llevó a que se encendieran las alarmas en el formato.

La cantante paisa se desmayó en la casa estudio, obligando a sus compañeros a pedir asistencia médica - crédito @soyvalka/Instagram

Durante la noche del miércoles 22 de octubre y la mañana del jueves 23, varios de los participantes se percataron de que la colombiana se encontraba débil y estaba pálida. La cantante se vio obligada a recostarse con los ojos cerrados, luego de lo cual se desmayó, obligando a sus compañeros a pedir asistencia médica, mientras reportaban que durante la jornada Valka venía presentando mareos y falta de apetito.

Ante la persistencia de los síntomas, los paramédicos ingresaron a la casa y, tras examinar sus signos vitales, tomaron la decisión de trasladarla fuera de la casa estudio a un hospital, con el fin de brindarle la mejor atención posible.

Varios participantes de La casa de Alofoke mencionaron ante las cámaras que Valka les hizo saber que a menudo sufría de amigdalitis, hecho que parecía explicar la fiebre que presentaba la mujer cuando fue examinada, pues se trata de un síntoma característico de esa afección.

El creador del formato indicó que la colombiana venía lidiando con un cuadro de deshidratación, producto de una agenda intensa de trabajo en los meses anteriores - crédito @soyvalka/Instagram

En la noche del jueves 23 de octubre, el propio Santiago Matías explicó lo ocurrido con la participante y el motivo de sus problemas de salud. ″Valka venía de una serie de conciertos, para las personas que están preguntando. Valka voló directamente de un concierto y sin dormir. Anda de gira y vino para acá. Está descansando, la hidrataron, es un ambiente nuevo. Viene mañana nuevecita a grabar“, anunció, recibiendo los aplausos del resto de participantes.

La propia cuenta de Valka compartió el video y añadió un estado expresando sus ganas de volver al formato. “Venía de días de mucho trabajo, cansada y algo deshidratada. Pero, estoy de vuelta. Mañana todo el juego cambia”, afirmó.

Y así sucedió. En la jornada del viernes 24 de octubre, Valka hizo su regreso a La casa de Alofoke y hasta aprovechó la oportunidad para estrenar en plataformas digitales una nueva canción, Bajo el sol.

A su regreso a 'La casa de Alofoke', la cantante estrenó una nueva canción, titulada "Bajo el sol" - crédito @soyvalka/Instagram

Cabe recordar que la segunda temporada de La casa de Alofoke tendrá una duración total de 38 días, y el premio mayor es de 4 millones de pesos dominicanos (cerca de 245 millones de pesos colombianos). De igual modo, el propio Santiago Matías confirmó que el próximo domingo 26 de octubre se conocerá el primer eliminado de la temporada.

A continuación, la lista completa de participantes de la segunda temporada de La casa de Alofoke:

Carlos Montesquieu (dominicano, creador de contenido)

Young Swagon (dominicano, influenciador)

Juan Carlos Pichardo Jr. (dominicano, humorista)

Shadow Blow (dominicano, cantante urbano)

La Perversa (dominicana, cantante y bailarina)

Randy Álvarez “Pollito Tropical” (cubano, influenciador)

Gracie Bon (panameña, modelo)

Luis Santana (dominicano, estilista)

Mami Nola (dominicana, cocinera y creadora de contenido)

Diosa Canales (venezolana, vedette y cantante)

Valka (colombiana, cantante)

Melina Rodríguez (dominicana, influenciadora y locutora)

Luis Polonia (dominicano, exbeisbolista)

Dianabel Gómez (dominicana, presentadora y modelo)

Andy de la Cruz “La Fruta” (dominicano, comediante)

Jlexis (puertorriqueño, creador de contenido)

Michael Flores (puertorriqueño, creador de contenido)

Julissa Gutiérrez “Magaly” (dominicana, influenciadora)

JD con su Flow (dominicano, comediante)

Daniela Barranco (venezolana, influenciadora y cantante)