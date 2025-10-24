Colombia

Valka prendió las alarmas en ‘La casa de Alofoke’: tuvo que recibir atención médica por complicaciones de salud

La cantante colombiana y expareja de WestCol tuvo que ser retirada temporalmente del “reality show” que se realiza en República Dominicana

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La colombiana reportó síntomas de mareo y fiebre, obligando a que fuese retirada temporalmente de la competencia - crédito @alofoke/Instagram

El pasado lunes 20 de octubre se puso en marcha la segunda entrega de La casa de Alofoke, formato de telerrealidad realizado por el streamer y empresario dominicano Santiago Matías y transmitido a través del canal de YouTube de Alofoke.

En esta oportunidad, y tal como sucedió con la primera temporada con la presencia de Karola, el formato sumó a una colombiana: Valka, cantante y expareja de WestCol, con el que Matías mantiene una rivalidad desde hace un tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con el respaldo de sus seguidores en redes sociales (y hasta de los seguidores de Karola), la paisa se hizo notar rápidamente por sus interacciones en el formato, pero un problema de salud llevó a que se encendieran las alarmas en el formato.

La cantante paisa se desmayó
La cantante paisa se desmayó en la casa estudio, obligando a sus compañeros a pedir asistencia médica - crédito @soyvalka/Instagram

Durante la noche del miércoles 22 de octubre y la mañana del jueves 23, varios de los participantes se percataron de que la colombiana se encontraba débil y estaba pálida. La cantante se vio obligada a recostarse con los ojos cerrados, luego de lo cual se desmayó, obligando a sus compañeros a pedir asistencia médica, mientras reportaban que durante la jornada Valka venía presentando mareos y falta de apetito.

Ante la persistencia de los síntomas, los paramédicos ingresaron a la casa y, tras examinar sus signos vitales, tomaron la decisión de trasladarla fuera de la casa estudio a un hospital, con el fin de brindarle la mejor atención posible.

Varios participantes de La casa de Alofoke mencionaron ante las cámaras que Valka les hizo saber que a menudo sufría de amigdalitis, hecho que parecía explicar la fiebre que presentaba la mujer cuando fue examinada, pues se trata de un síntoma característico de esa afección.

El creador del formato indicó que la colombiana venía lidiando con un cuadro de deshidratación, producto de una agenda intensa de trabajo en los meses anteriores - crédito @soyvalka/Instagram

En la noche del jueves 23 de octubre, el propio Santiago Matías explicó lo ocurrido con la participante y el motivo de sus problemas de salud. ″Valka venía de una serie de conciertos, para las personas que están preguntando. Valka voló directamente de un concierto y sin dormir. Anda de gira y vino para acá. Está descansando, la hidrataron, es un ambiente nuevo. Viene mañana nuevecita a grabar“, anunció, recibiendo los aplausos del resto de participantes.

La propia cuenta de Valka compartió el video y añadió un estado expresando sus ganas de volver al formato. “Venía de días de mucho trabajo, cansada y algo deshidratada. Pero, estoy de vuelta. Mañana todo el juego cambia”, afirmó.

Y así sucedió. En la jornada del viernes 24 de octubre, Valka hizo su regreso a La casa de Alofoke y hasta aprovechó la oportunidad para estrenar en plataformas digitales una nueva canción, Bajo el sol.

A su regreso a 'La
A su regreso a 'La casa de Alofoke', la cantante estrenó una nueva canción, titulada "Bajo el sol" - crédito @soyvalka/Instagram

Cabe recordar que la segunda temporada de La casa de Alofoke tendrá una duración total de 38 días, y el premio mayor es de 4 millones de pesos dominicanos (cerca de 245 millones de pesos colombianos). De igual modo, el propio Santiago Matías confirmó que el próximo domingo 26 de octubre se conocerá el primer eliminado de la temporada.

A continuación, la lista completa de participantes de la segunda temporada de La casa de Alofoke:

  • Carlos Montesquieu (dominicano, creador de contenido)
  • Young Swagon (dominicano, influenciador)
  • Juan Carlos Pichardo Jr. (dominicano, humorista)
  • Shadow Blow (dominicano, cantante urbano)
  • La Perversa (dominicana, cantante y bailarina)
  • Randy Álvarez “Pollito Tropical” (cubano, influenciador)
  • Gracie Bon (panameña, modelo)
  • Luis Santana (dominicano, estilista)
  • Mami Nola (dominicana, cocinera y creadora de contenido)
  • Diosa Canales (venezolana, vedette y cantante)
  • Valka (colombiana, cantante)
  • Melina Rodríguez (dominicana, influenciadora y locutora)
  • Luis Polonia (dominicano, exbeisbolista)
  • Dianabel Gómez (dominicana, presentadora y modelo)
  • Andy de la Cruz “La Fruta” (dominicano, comediante)
  • Jlexis (puertorriqueño, creador de contenido)
  • Michael Flores (puertorriqueño, creador de contenido)
  • Julissa Gutiérrez “Magaly” (dominicana, influenciadora)
  • JD con su Flow (dominicano, comediante)
  • Daniela Barranco (venezolana, influenciadora y cantante)

Temas Relacionados

ValkaLa casa de AlofokeReality showParamédicosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: las Incas sorprenden con el empate en Medellín

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia arrancan la primera edición del certamen en el estadio Atanasio Girardot ante las incas, que quieren dar la sorpresa de visitantes

EN VIVO Colombia vs. Perú,

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: hay clásico en Palmira

Jugando en el estadio Francisco Rivera Escobar, los escarlatas quieren acercarse al grupo de los ocho primeros equipos ante el Tiburón, que le apunta al liderato

EN VIVO América de Cali

Marchas en Bogotá convocadas por Gustavo Petro hoy, viernes 24 de octubre de 2025: así está el panorama

El jefe de Estado citó a la ciudadanía a que se movilice desde varios puntos de la capital colombiana hacia la plaza de Bolívar, para expresarse en favor de la Asamblea Nacional Constituyente

Marchas en Bogotá convocadas por

Conoce la serie de un asesino serial real que triunfa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Desde thrillers hasta romance, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Conoce la serie de un

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo

El club Blaugrana, que será local, buscará recuperar el liderato de La Liga ante su más acérrimo rival

Hora y dónde ver el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Conoce la serie de un

Conoce la serie de un asesino serial real que triunfa en Netflix Colombia en su semana de estreno

Lo más visto esta semana de Netflix en Colombia

A 30 años de ‘El Dorado’ de Aterciopelados: así se gestó el álbum que le dio voz al rock colombiano en el exterior

Shakira y Beéle se salieron del libreto en Spotify Anniversaires al ritmo del bullerengue de “Coroncoro”

Las 10 mejores series de HBO Max Colombia para maratonear el fin de semana

Deportes

EN VIVO Colombia vs. Perú,

EN VIVO Colombia vs. Perú, Liga de Naciones Femenina Conmebol: las Incas sorprenden con el empate en Medellín

EN VIVO América de Cali vs. Junior de Barranquilla, fecha 17 de Liga BetPlay: hay clásico en Palmira

Hora y dónde ver el FC Barcelona contra Real Madrid, el clásico más importante en el mundo

La verdad tras la posible salida del Atlético Huila de Neiva: “No sabían que las obras públicas se demoran”

Esta es la programación de las semifinales de la Copa Colombia 2025: habrá dos partidos el mismo día