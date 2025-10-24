Colombia

Motociclistas en problemas: podrían recibir fuerte multa si realizan esta acción contra los carros

El Código Nacional de Tránsito establece sanciones económicas para quienes cometen imprudencias en las vías

Por Camila Castillo

Guardar
La medida busca una mejor
La medida busca una mejor seguridad en las vías del país - crédito Alcaldía de Bogotá

La ley colombiana de tránsito dejó claro su respaldo a los conductores de vehículos frente a una maniobra que se ha vuelto frecuente entre los motociclistas durante los trancones en las principales ciudades del país.

El Código Nacional de Tránsito, establecido por la Ley 769 de 2002, regula la seguridad vial y define las sanciones para quienes incumplen las normas, con el objetivo de garantizar la movilidad, la convivencia y la seguridad en las vías públicas y privadas del país.

En el contexto de la movilidad urbana, el aumento en la circulación de motocicletas ha transformado el panorama del transporte en Colombia.

Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), el país cuenta con más de doce millones de motociclistas, lo que representa el 62% del parque automotor.

Solo en 2024, se matricularon 815.601 motocicletas nuevas, lo que equivale a casi 68.000 unidades mensuales.

Conductores de vehículos podrán denunciar
Conductores de vehículos podrán denunciar conducta peligrosa de motociclistas - crédito Dirección Tránsito y Transporte

La entidad señaló que “la moto en Colombia ha permitido que el transporte esté al alcance de la mayoría de la población, en particular de aquellas personas que no tienen otra forma de acceder a bienes, servicios y actividades básicos”.

Además, la Andi subraya que la motocicleta contribuye a combatir la exclusión social al mejorar el acceso y la asequibilidad del sistema de movilidad.

A pesar de estos beneficios, el crecimiento del parque de motocicletas ha traído desafíos en materia de seguridad vial.

En 2024, la Secretaría de Movilidad de Bogotá impuso más de cinco comparendos a motociclistas por circular sobre los andenes, una conducta que pone en riesgo a peatones y ciclistas.

Motociclistas pueden recibir comparendo -
Motociclistas pueden recibir comparendo - crédito Colprensa

No obstante, una práctica aún más reciente ha generado preocupación entre los conductores de automóviles: durante los embotellamientos, algunos motociclistas se apoyan en las llantas de vehículos ajenos para avanzar entre el tráfico detenido.

Esta maniobra, que consiste en patear o impulsarse con los carros para adelantar, ha sido calificada como peligrosa y sancionable por la legislación vigente.

El Artículo 131 del Código Nacional de Tránsito establece que quienes se agarren de otro vehículo en circulación pueden recibir una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales diarios vigentes (Smdlv), lo que corresponde a $190.900 en 2025.

Si la acción se considera una maniobra peligrosa o irresponsable que pone en peligro a las personas o los bienes, la infracción se clasifica como tipo D, con una sanción de treinta Smldv, es decir, $1.423.500 en 2025.

El Ministerio de Justicia, a través de su plataforma digital LegalApp, ha precisado los procedimientos para quienes reciben un comparendo por este tipo de infracciones.

La entidad explica que el infractor puede aceptar la sanción y, si realiza el curso de seguridad vial dentro de los cinco días hábiles siguientes, solo debe pagar el 50 % del valor de la multa.

En palabras del Ministerio, “si no ha pagado y realizó el curso deberá pagar el 75 % del valor de la multa dentro de los 20 días siguientes. En el caso que no desee o no pueda hacer el curso deberá pagar el total del valor de la multa”.

Multas de tránsito - crédito
Multas de tránsito - crédito Laud

La normativa busca equilibrar la necesidad de movilidad con la seguridad de todos los actores viales. Aunque la motocicleta ha sido reconocida como un instrumento de inclusión social y acceso a oportunidades, el respeto a las normas de tránsito se mantiene como un requisito indispensable para evitar sanciones y proteger la integridad de peatones, ciclistas y conductores.

Con esta medida se busca bajar el abuso de los motociclistas, pero también llamar a la conciencia ciudadana porque en ocasiones, los que más reciben los efectos de un siniestro vial son los motociclista, que en ocasiones quedan atrapados entre vehículos o lo que es aún peor, debajo de los automotores.

Temas Relacionados

Código Nacional de Tránsito Terrestre Asociación Nacional de Empresarios de Colombia Ministerio de Justicia Secretaría de Movilidad de Bogotá Bogotá Seguridad vial Motociclistas MultasColombia-Noticias

Más Noticias

Qué es la Lista Clinton en la que Estados Unidos incluiría a Petro y su familia por presuntos nexos con el narcotráfico

El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, destacó que aparecer en la lista mancha la reputación y limita la capacidad de operar en el sistema financiero internacional

Qué es la Lista Clinton

El antojo que “mató” el expresidente Álvaro Uribe luego de quedar absuelto: “Entramos aquí a pecar”

El exmandatario visitó una heladería en Santa Marta, donde se relajó y pasó un dulce momento: “A mí me dan miedo las que explotan”

El antojo que “mató” el

Estados Unidos sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico

El presidente, su esposa, Verónica Alcocer, y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, entraron a la Lista Clinton. También aparece el ministro Armando Benedetti

Estados Unidos sancionó al presidente

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo de dialogar con el Gobierno Petro, luego de las declaraciones de Otty Patiño: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Andrés Felipe Marín Silva aseguró que el arma que él entregó en la cárcel La Picota de Bogotá iba a ser utilizada para atentar contra negociador del grupo armado ilegal Comando de Fronteras

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo

Curioso hurto a carro de valores en Manizales: ladrones lo encontraron encendido, le prendieron fuego a una puerta y no se llevaron toda la plata

En la bóveda del vehículo fue hallada la caja fuerte intacta, y con todo el dinero en su interior, aunque las autoridades investigan si había más plata por fuera de la caja de seguridad

Curioso hurto a carro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo

‘Pipe Tuluá’ reiteró el deseo de dialogar con el Gobierno Petro, luego de las declaraciones de Otty Patiño: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Coronel de la reserva activa del Ejército le envió mensaje desde Ucrania a Petro para combatir a los grupos armados ilegales en Colombia: “No son sicarios, asesinos ni mercenarios”

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

ENTRETENIMIENTO

Aida Merlano se fue contra

Aida Merlano se fue contra seguidora que criticó su maternidad: “Ser una madre presente no significa renunciar a tu vida”

Marbelle se refirió a la profunda amistad que la unía a Jota Mario Valencia con una foto nunca antes vista: “No se olvidan las personas”

Marcela Reyes expllicó cómo convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss reveló que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Deportes

Santa Fe vs. Millonarios: hora

Santa Fe vs. Millonarios: hora y dónde ver el clásico capitalino por la Liga BetPlay

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”