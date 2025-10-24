Colombia

Metropolitano de Barranquilla será renovado pronto y podría celebrar la Copa Sudamericana 2026 por todo lo alto

El emblemático escenario deportivo aumentará su capacidad para posicionar a la ciudad como sede de grandes espectáculos, mientras la licitación pública atrae inversiones nacionales e internacionales

Por Camila Castillo

La ambiciosa intervención en el
La ambiciosa intervención en el principal escenario deportivo de la ciudad redefine su papel en el panorama regional y plantea nuevas oportunidades para el desarrollo económico y cultural de Barranquilla - crédito @AlejandroChar / X

La transformación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla promete modificar el panorama de los grandes eventos en Colombia.

La ciudad se prepara para recibir no solo partidos de fútbol internacional, sino también conciertos de gran formato.

El proyecto, impulsado por la Alcaldía de Barranquilla, contempla una ampliación significativa: el estadio pasará de albergar cerca de 46.000 espectadores de partidos a 60.000 y para conciertos a 75.000.

La modernización busca convertir el Metropolitano en un escenario de talla mundial al eliminar la pista atlética y bajar el nivel de la cancha.

El proyecto incluye la remodelación de vestuarios, zonas VIP, fachadas y la instalación de un nuevo gramado.

La iniciativa busca posicionar a Barranquilla como sede de eventos internacionales y fortalecer su candidatura para acoger eventos como la final de la Copa Sudamericana 2026, una aspiración ya presentada ante la Conmebol.

La administración local ha puesto en marcha una licitación pública para la ampliación, con la recepción de ofertas abierta hasta el 13 de noviembre.

El proceso se desarrollará bajo la modalidad de licitación abierta, con el objetivo de atraer tanto a empresas locales como internacionales especializadas en infraestructura deportiva.

El impacto económico de este estadio es considerable. Según estimaciones de la Cámara de Comercio de Barranquilla, cada partido de la Selección Colombia durante las Eliminatorias al Mundial 2026 genera ingresos cercanos a los quince mil millones de pesos.

Con la ampliación, se espera que la ciudad incremente la llegada de visitantes, eleve la ocupación hotelera y dinamice sectores como el transporte, la gastronomía y el comercio.

El anuncio de la renovación del Metropolitano que iniciaría obras en 2026 y finalizaría en ese mismo año coincide con movimientos similares en otras ciudades colombianas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la capital antioqueña también contará con un nuevo estadio “de talla internacional”, cuyo diseño será presentado en los próximos días y que dispondrá de financiación pública.

Si estos proyectos se concretan, junto con el nuevo estadio en Bogotá, Colombia dispondría por primera vez de tres escenarios con estándares Fifa de manera simultánea, lo que reforzaría su perfil como destino para grandes eventos internacionales.

Actualmente, el país cuenta con seis estadios con capacidad superior a cuarenta mil personas, pero solo el Metropolitano y el Atanasio Girardot cumplen parcialmente con los requisitos exigidos para finales continentales.

