Petro volvió a resaltar millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Sin matar gente”

En vísperas de la marcha convocada en Bogotá para el viernes 24 de octubre de 2025, a partir de las 4:00 p. m. en la plaza de Bolívar, y en medio de la creciente tensión diplomática entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump, el presidente colombiano volvió a enviar un mensaje a su homólogo estadounidense minutos antes de la medianoche del jueves 23 de octubre.

El pronunciamiento se produjo en respuesta a la forma en que se están desarrollando los operativos antidrogas en Colombia, pese a la descertificación de EE. UU. que se anunció el 15 de septiembre

Mientras Trump ha ordenado al menos seis ataques —que podrían llegar a ocho— contra embarcaciones en aguas del Caribe, frente a las costas de Venezuela, desde agosto de 2025, según un informe de la BBC con corte al 20 de octubre, Petro ha aplicado una estrategia en la que responde con operativos en los que no se reportan muertos.

Petro volvió a ‘sacar pecho’ de este asunto en una publicación que dejó en su cuenta de X, resaltando la labor de las Fuerzas Militares en una zona situada cerca a la frontera con Ecuador.

De acuerdo con los hechos del informe que compartió el jefe de Estado en su perfil (@petrogustavo), la operación militar por parte de tropas del Ejército se llevó a cabo en el área general de la vereda Vayan Viendo, situada en jurisdicción del municipio de Tumaco, departamento de Nariño.

Un extenso mensaje del jefe de Estado reveló los pormenores del caso que reveló el ejército el lunes 20 de octubre de 2025, cuatro días después, y luego de que Trump le dijera "capo de la droga" al presidente colombiano - crédito @petrogustavo/X

Los detalles de este caso, cuyo anuncio se dio el lunes 20 de octubre de 2025, fueron acompañados de unas palabras que reflejan la posición del presidente Petro ante las declaraciones de Trump en redes sociales, en las que, además de llamarlo “matón”, lo calificó como “capo de las drogas”.

Por ello, el presidente colombiano inició su mensaje diciendo: “Quiero mostrarles la labor del presidente de la República de Colombia, casi a la medianoche. No porque sea el líder del narcotráfico, como dijo el presidente de los EE. UU., Trump; esto ocurrió en medio de la selva biogeográfica del Chocó, en el río Mataje, en la frontera entre Colombia y Ecuador”.

“No saldrá en noticias mundiales; no es una lancha rápida alcanzada por un misil. Creo que no hay muertos, ojalá; pero hemos incautado casi dos toneladas de cocaína”.

Más adelante, dejó en claro que, con las acciones de las Fuerzas Militares durante su administración, se han desmantelado laboratorios de producción de cocaína. Antes de dirigir su mensaje a Trump, le envió además un recado al secretario de Estado de los EE. UU., Marco Rubio, e indicó: “Esta es la labor diaria y nocturna de la fuerza pública colombiana de la que un secretario de Estado se burla”.

El impacto económico a este grupo armado ilegal es de 30.000 millones de pesos colombianos, según lo que indicó de manera oficial el Ejército - crédito @petrogustavo/X

El presidente aprovechó la oportunidad para invitar al mandatario norteamericano a visitar el país y observar juntos cómo se realizan este tipo de operativos contra el narcotráfico, con una salvedad. “Que venga aquí, lo invito; yo me pongo las botas y veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”, resaltó Petro.

Los detalles del operativo en la lucha contra el narcotráfico del que sacó pecho Gustavo Petro

En diálogo con el equipo de prensa del Ejército Nacional de Colombia, se precisó que los hechos se desarrollaron el 18 de octubre, fecha en que se emitió el comunicado a medios.

En el reporte oficial se precisó que la Fuerza de Tarea Hércules ejecutó una operación binacional junto a las Fuerzas Armadas del Ecuador que permitió destruir 1,8 toneladas de cocaína en zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, infligiendo un golpe a las economías ilícitas en el Pacífico.

“Este laboratorio pertenece al grupo armado organizado (GAO-r) Óliver Sinisterra, el cual se usufructa de las economías ilícitas mediante la producción de clorhidrato de cocaína y los laboratorios de pasta base de coca para financiar todas las economías ilícitas con las cuales adquieren todo el material bélico con que atacan a la población civil y atacan a las tropas”, señaló el coronel Jaison Leonardo Gómez Pérez, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Fuerza de Tarea Hércules.

La acción coordinada se realizó como parte del Plan de Campaña Estratégico Ayacucho Plus, y en el que ambos países tiene entre sus objetivos bloquear los corredores del narcotráfico responsables de financiar la violencia en la región.

Los hechos se presentaron en zona rural, jurisdicción del municipio de Tumaco, Nariño, en la vereda Vayan Viendo - crédito Ejército Nacional

Durante la operación, unidades del Batallón de Selva N.° 53 y el Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 del Ejército Nacional de Colombia, en articulación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el respaldo de las Fuerzas Armadas del Ecuador —a través del Batallón de Infantería Motorizado N.° 1 y el destacamento de Inteligencia Militar Esmeraldas— ubicaron y destruyeron un laboratorio ilegal de procesamiento de clorhidrato de cocaína.

“La mercancía ya estaba lista para ser exportada “a Centroamérica, Norteamérica, Europa y Asia”, detalló el coronel Pérez, y conforme a información de inteligencia militar, la estructura estaría bajo control de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, GAO-r Óliver Sinisterra, grupo con influencia en la zona de frontera colombo-ecuatoriana.

Los militares fueron recibidos a disparos, y esto desembocó en una persecución por río - crédito Ejército Nacional de Colombia

Enfrentamiento entre tropas del Ejército y criminales dejó operativo antidroga en zona de frontera entre Colombia y Ecuador

La intervención se desarrolló en la vereda Vayan Viendo, donde las tropas se enfrentaron a un grupo armado de aproximadamente diez personas que custodiaban el complejo ilícito.

Los atacantes abrieron fuego contra el personal militar, pero la reacción del operativo permitió controlar la situación sin bajas ni lesiones entre las fuerzas legales, se destaca en el comunicado.

Los responsables, luego del enfrentamiento, huyeron en embarcaciones cruzando hacia el Ecuador (por el río Matajé, como señaló Petro, en una zona de la selva del Chocó biogeográfico, que va desde desde la región al este de Panamá, atraviesa la costa pacífica de Colombia y el litoral de Ecuador con Perú) y dejando atrás el laboratorio y diverso material utilizado en la producción de cocaína.

La droga fue decomisada y el laboratorio fue destruido por completo - crédito Ejército Nacional de Colombia

De acuerdo con datos divulgados en el comunicado oficial, la destrucción del laboratorio y la incautación de la droga representan una afectación a las finanzas del grupo armado residual cercana a 30.000 millones de pesos colombianos, recursos que el narcotráfico no llegará a percibir.

Hasta la fecha, las operaciones coordinadas en la región han permitido la destrucción de 132 laboratorios de pasta base de coca, 5 laboratorios de clorhidrato de cocaína y uno para procesamiento de sustancias químicas, con un impacto acumulado superior a los 67.000 millones de pesos sobre las finanzas de los grupos armados organizados con presencia en el área, destacó el alto oficial.

Declaraciones del coronel Jaison Leonardo Gómez Pérez, Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante Fuerza de Tarea Hércules - crédito Ejército Nacional de Colombia