En localidad de Bosa reportan panfletos con amenazas de limpieza social: “Ya sabemos quiénes son. La localidad no los quiere”

Este es el panfleto que circula en el barrio Bosa Carbonell, en el sur de Bogotá - crédito Bosa B7/Facebook y Google Maps

En redes sociales está circulando un panfleto con nombres propios que, al parecer, comenzó a ser distribuido en las primeras horas de la mañana del 24 de octubre de 2025, en el barrio Bosa Carbonell, en la localidad de Bosa.

La fotografía fue difundida por un grupo informativo de la localidad conocido como Bosa B7, en la que se dice que la comunidad del barrio “reporta estos panfletos que aparecieron en el barrio en la mañana de hoy”.

En el panfleto aparecen las iniciales de tres sectores: Patio Bonito, Bosa y Kennedy, y en estos puntos se promete una limpieza social, y amenaza a las personas señaladas a abandonar la zona en menos de 24 horas.

La carta reza así: “Llegó la hora del plan limpieza Patio Bonito - Bosa - Kennedy: Están advertidos, ya sabemos quiénes son. La localidad no los quiere. Están trayendo violencia e inseguridad a la comunidad. Se les da 24 horas para irse de estos barrios. Alias La Mona, expendedora de drogas (Bosa); Camilo, atracador (Bosa); Eduardo Vera (cruz en cara), expendedor de droga; alias Mona, atracador; Michael, atracador (Patio Bonito).

"No más ratas!!!No más droga!!! Limpieza social. PBK", cierra el panfleto.

En las plataformas digitales los comentarios no se han hecho esperar.

Habitantes de la zona ya muestran su preocupación e indignación ante las amenazas que muestra que ya tienen a los objetivos bien claros. Otros, en cambio, celebraron la advertencia.

“Nadie tiene el derecho de arrebatar una vida bajo ninguna circunstancia, no se puede ser juez y verdugo. Solo digo que si llegan a joder alguno de mis allegado solo por fumar brta déjenme decirles que soy ex marine y di media vida al servicio de Colombia. Y los busco hasta debajo de las piedras. (Me gusta amasar ladrones) Pero jamás matar por matar...(sic)”, dijo un internauta.

Otros comentarios que se leyeron: “Que sea verdad que actúe ya era hora acá en la capital limpieza”; “Ojalá sea verdad”; "