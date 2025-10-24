Colombia

En localidad de Bosa reportan panfletos con amenazas de limpieza social: “Ya sabemos quiénes son. La localidad no los quiere”

Los panfletos se habrían distribuido especialmente en el barrio Bosa Carbonell, en el suroccidente de Bogotá, y en ellos se mencionan nombres de supuestos expendedores de drogas y atracadores

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Este es el panfleto que
Este es el panfleto que circula en el barrio Bosa Carbonell, en el sur de Bogotá - crédito Bosa B7/Facebook y Google Maps

En redes sociales está circulando un panfleto con nombres propios que, al parecer, comenzó a ser distribuido en las primeras horas de la mañana del 24 de octubre de 2025, en el barrio Bosa Carbonell, en la localidad de Bosa.

La fotografía fue difundida por un grupo informativo de la localidad conocido como Bosa B7, en la que se dice que la comunidad del barrio “reporta estos panfletos que aparecieron en el barrio en la mañana de hoy”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el panfleto aparecen las iniciales de tres sectores: Patio Bonito, Bosa y Kennedy, y en estos puntos se promete una limpieza social, y amenaza a las personas señaladas a abandonar la zona en menos de 24 horas.

La carta reza así: “Llegó la hora del plan limpieza Patio Bonito - Bosa - Kennedy: Están advertidos, ya sabemos quiénes son. La localidad no los quiere. Están trayendo violencia e inseguridad a la comunidad. Se les da 24 horas para irse de estos barrios. Alias La Mona, expendedora de drogas (Bosa); Camilo, atracador (Bosa); Eduardo Vera (cruz en cara), expendedor de droga; alias Mona, atracador; Michael, atracador (Patio Bonito).

"No más ratas!!!No más droga!!! Limpieza social. PBK", cierra el panfleto.

En las plataformas digitales los comentarios no se han hecho esperar.

Habitantes de la zona ya muestran su preocupación e indignación ante las amenazas que muestra que ya tienen a los objetivos bien claros. Otros, en cambio, celebraron la advertencia.

“Nadie tiene el derecho de arrebatar una vida bajo ninguna circunstancia, no se puede ser juez y verdugo. Solo digo que si llegan a joder alguno de mis allegado solo por fumar brta déjenme decirles que soy ex marine y di media vida al servicio de Colombia. Y los busco hasta debajo de las piedras. (Me gusta amasar ladrones) Pero jamás matar por matar...(sic)”, dijo un internauta.

Otros comentarios que se leyeron: “Que sea verdad que actúe ya era hora acá en la capital limpieza”; “Ojalá sea verdad”; "

Temas Relacionados

Bosa Carbonell panfletoLimpieza socialKennedyBosaPatio BonitoColombia-Noticias

Más Noticias

Metropolitano de Barranquilla será renovado pronto y podría celebrar la Copa Sudamericana 2026 por todo lo alto

El emblemático escenario deportivo aumentará su capacidad para posicionar a la ciudad como sede de grandes espectáculos, mientras la licitación pública atrae inversiones nacionales e internacionales

Metropolitano de Barranquilla será renovado

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

La actriz compartió que el final de su matrimonio y la distancia de sus hijas la llevó a buscar apoyo profesional y a iniciar un camino de autodescubrimiento y sanación, ahora que regresó a Colombia

Natasha Klauss confiesa que se

Gustavo Petro designó al brigadier general, William Rincón Zambrano, como el nuevo director de la Policía: cómo podría quedar conformada la nueva cúpula

El presidente de Colombia oficializó la posesión del general Rincón, que reemplaza a Carlos Fernando Triana en la institución, en medio de reformas impulsadas por el Gobierno

Gustavo Petro designó al brigadier

Tormenta tropical Melissa genera alerta en Colombia y podría convertirse en huracán: así va la trayectoria

El fenómeno avanza por el Caribe colombiano, con lluvias y vientos fuertes en la región insular, mientras autoridades intensifican la vigilancia y piden a la población seguir recomendaciones de prevención

Tormenta tropical Melissa genera alerta

El país político reaccionó a la renuncia del ministro de Justicia

Varios de sus detractores celebraron la noticia y confirmaron que le iban a adelantar una moción de censura por la presentación del proyecto de una asamblea constituyente

El país político reaccionó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Petro destacó millonaria incautación de

Petro destacó millonaria incautación de cocaína en la frontera con Ecuador e invitó a Trump a Colombia: “Veamos cómo se incauta cocaína sin matar gente”

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes revela que convierte

Marcela Reyes revela que convierte las críticas en ingresos y crecimiento en redes sociales: “No me puedo enfocar en lo malo”

Natasha Klauss confiesa que se separó y cómo el complicado proceso la alejó de sus hijas: “No paraba de llorar”

Así fue el lanzamiento de ‘Monstruo’ con un concierto gratuito de Feid y Tainy en Medellín

Nicolás Arrieta acusó a Javier Gómez de comprar votos para entrar a ‘La casa de los famosos’ y el bailarín señaló a alguien más: “No soy yo”

Karina García, tras su ruptura con Altafulla, envió poderoso mensaje a mujeres con el corazón roto: “Sé que es difícil”

Deportes

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich:

Borussia Mönchengladbach vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en Colombia a Luis Díaz por la Bundesliga

Técnico de Fenerbahçe se refirió al regreso de Jhon Durán tras el partido ante Stuttgart por Europa League: “Hay que darle minutos”

Qué pasará con el partido del Deportivo Pereira y Águilas Doradas tras confirmarse el incumplimiento por pagos

James Rodríguez se molestó por ser remplazado en el partido que perdió el Club León contra Atlas reveló la prensa mexicana: “No le gustó para nada”

El ciclista colombiano Kevin Quintero sufrió fuerte caída en el Mundial de Pista: perdió el podio y abandonó la carrera