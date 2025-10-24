Dueño de pizzería en Valledupar se pronunció tras video viral de clienta que mechoneo a la mesera por un mensaje

Los hechos quedaron registrados en un video que se volvió viral - crédito @Josepallares08 / TikTok

La difusión de un video en el que una joven agrede físicamente a una mesera en un restaurante de pizzas de Valledupar ha generado una ola de indignación y debate en redes sociales.

El incidente, que tuvo lugar en el establecimiento Ke Pizza Valledupar, se desencadenó tras la supuesta aparición de un mensaje en el teléfono móvil del novio de la agresora, lo que llevó a la clienta a atacar a la trabajadora del local.

De acuerdo con los reportes iniciales, la situación se originó cuando Vanessa, una joven que se encontraba en el restaurante junto a su pareja, leyó en el celular de este un mensaje que decía: “Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?”

Según varios usuarios de Instagram, el texto habría sido enviado por Scarleth, la mesera que minutos antes había atendido a estas dos personas.

Testigos del hecho señalaron que la trabajadora habría obtenido el número del hombre a través de la aplicación utilizada para pagar la bebida, lo que provocó la reacción violenta de la mujer.

En las imágenes captadas por una persona que estaba en el lugar, se observa cómo la joven se abalanza sobre la mesera, la golpea y la arrastra del cabello hasta la calle, mientras algunas personas intentan intervenir.

En el video que se volvió viral se escuchan gritos como “¡Qué te pasa, déjala!” El material audiovisual fue acompañado de comentarios en redes sociales que exigían acciones legales y cuestionaban la salud mental de la agresora.

Ante la magnitud de la polémica, el propietario de Ke Pizza Valledupar decidió pronunciarse públicamente para aclarar los hechos.

En un comunicado difundido a través de redes sociales, el empresario manifestó: “Para frenar un poco las especulaciones sin sentido que han estado surgiendo sin contexto. Primero, yo no estoy amenazando a nadie; me han dicho que he estado amenazando personas para que eliminen el video de sus redes sociales, cuando yo respeto mucho que cada quien publique lo que quiera”.

El dueño del restaurante también desmintió que el número telefónico del cliente pudiera haberse obtenido mediante la aplicación de pago.

“Por medio de una captura de Nequi es imposible que una persona pueda tomar el número de teléfono de un cliente. Además, nosotros usamos como medio de pago QR o datáfono. No le damos números de teléfono de meseras a los clientes para que hagan los pagos”, detalló el hombre.

Ante la magnitud de la polémica, el propietario de Ke Pizza Valledupar decidió pronunciarse públicamente para aclarar los hechos - créditos laparcerajostin - crédito /TikTok

Finalmente, el propietario subrayó la neutralidad del establecimiento frente a la controversia: “Ojo, con esto no estoy defendiendo ni apoyando a ninguna de las partes. En Ke Pizza manejamos los pagos de forma profesional y segura. Jamás comprometemos los datos de los clientes. Hasta el momento no hay una versión verídica de cómo inició la conversación entre la mesera y el cliente; ya ellos darán su versión”.

Los implicados en este hecho no se han pronunciado, pero estas acciones evidencia la baja tolerancia que hay entre mujeres, además de que pone en debate en cómo las parejas enfrentan los celos y sus consecuencias.

