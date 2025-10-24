Canciller Villavicencio y EE. UU. sostuvieron reunión clave para bajar tensiones diplomáticas

Canciller - Rosa Villavicencio | crédito @CancilleriaCol/X

La canciller Rosa Yolanda Villavicencio encabezó una reunión en el Palacio de San Carlos con el encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, para abordar el futuro de las relaciones bilaterales.

En el encuentro también participaron el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, y el viceministro de Defensa, Javier Andrés Baquero.

La cita tuvo lugar en medio de un escenario diplomático complejo, tras el anuncio del presidente Donald Trump de cortar toda la ayuda a Colombia.

La Cancillería explicó que el encuentro “estuvo orientado a un diálogo franco”, en el que ambas partes coincidieron en la importancia de mantener los canales diplomáticos abiertos.

Villavicencio pidió mantener la cooperación y fortalecer el diálogo bilateral

Durante la reunión, la canciller manifestó al diplomático estadounidense su interés en que la administración de Trump conozca de primera mano la realidad colombiana y el compromiso del Gobierno con la lucha contra el narcotráfico.

Villavicencio destacó los avances alcanzados en materia de seguridad y desarrollo, al tiempo que subrayó la importancia de reactivar mecanismos tradicionales de cooperación como el Diálogo de Alto Nivel (DAN) y el Grupo de Trabajo Antinarcóticos (GTA).

El embajador Daniel García-Peña, que había sido llamado a consultas, fue autorizado a regresar a Washington. Villavicencio indicó que su retorno simboliza el compromiso de Colombia con “una diplomacia constructiva y transparente”.

El impacto del recorte de asistencia estadounidense

La decisión de la Casa Blanca de suspender toda la asistencia financiera a Colombia marca un giro drástico en una relación histórica de cooperación. Según datos del Departamento de Estado citados por CNN en Español, Estados Unidos destinó en el último año fiscal cerca de US$230 millones en ayuda a Colombia, incluyendo US$43 millones para operaciones de emergencia. Esa cifra representa apenas un tercio de los US$720 millones desembolsados el año anterior.

El recorte, según el analista en seguridad Luis Fernando Trejos, “golpea el funcionamiento de algunas unidades policiales y militares dedicadas a la actividad antinarcóticos”. También limita el uso de equipos e infraestructura como los helicópteros Blackhawk que habían sido donados por el gobierno estadounidense.

Trejos añadió que la medida afecta la implementación de los compromisos derivados del acuerdo de paz con las FARC, especialmente los puntos relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos. Advirtió además que, sin ese respaldo, podrían incrementarse las hectáreas sembradas con hoja de coca.

De los años del Plan Colombia al recorte histórico de 2025

El monto actual de ayuda estadounidense es el más bajo en más de dos décadas. Durante la vigencia del Plan Colombia, Washington destinó más de US$1.200 millones en un solo año, principalmente para operaciones militares y programas de erradicación de cultivos. “Colombia llegó a ser el segundo receptor mundial de ayuda militar cuando estaba en plena guerra contra las FARC”, recordó Trejos.

Las cifras comenzaron a disminuir en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Aunque la asistencia tuvo un leve repunte durante la presidencia de Iván Duque y el primer mandato de Trump, la llegada de Gustavo Petro al poder en 2022 cambió el enfoque de la política antidrogas hacia la sustitución voluntaria de cultivos y la suspensión de fumigaciones aéreas.

Pese a ese viraje, los aportes estadounidenses se mantuvieron estables hasta 2024. Sin embargo, las tensiones entre Petro y Trump, agravadas por declaraciones cruzadas, terminaron por fracturar el vínculo que durante décadas posicionó a Colombia como aliado estratégico de Washington.

Colombia busca evitar una ruptura definitiva con Estados Unidos

El Gobierno colombiano reafirmó su disposición al diálogo y a la cooperación, pese al recorte. Villavicencio sostuvo que el país continuará impulsando una “diplomacia de puertas abiertas”, basada en el respeto y en la búsqueda de intereses comunes.

Mientras tanto, la Cancillería seguirá trabajando con el Ministerio de Defensa y la embajada en Washington para mitigar los efectos del recorte y mantener activos los programas de cooperación bilateral.

En paralelo, analistas advierten que la suspensión de la ayuda estadounidense podría tener repercusiones inmediatas en la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y en los proyectos de desarrollo rural vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos.