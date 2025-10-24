Colombia

Benedetti estalló contra EE. UU. tras inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton: “Gringos Go Home”

El ministro del Interior arremetió contra Washington y aseguró que fue sancionado por “defender la dignidad del país” y al presidente Petro, calificando la lucha antidrogas de “farsa armamentista”

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

En redes sociales las reacciones
En redes sociales las reacciones se multiplican entre quienes apoyan su postura soberanista y quienes consideran que sus palabras exacerban un conflicto innecesario

El ministro del interior Armando Benedetti reaccionó con dureza a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, afirmando que su propio nombre también fue agregado a la lista Ofac por haber defendido la dignidad del país y al mandatario colombiano. En un mensaje publicado en X, Benedetti expresó su indignación frente a lo que considera una injusticia del gobierno de Estados Unidos.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista Ofac sin yo haberlos agredido”, escribió Benedetti. Añadió que esta decisión “demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

Las declaraciones de Benedetti se
Las declaraciones de Benedetti se producen en un clima de creciente tensión entre Bogotá y Washington, marcado por los cuestionamientos de Petro a la política antidrogas estadounidense

El político insistió en que en Colombia “nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante”, y recalcó “nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”. Con tono desafiante, aseguró que Estados Unidos equipara “un pronunciamiento no violento” con ser narcotraficante, y cerró su mensaje con una frase contundente: “Gringos go home”.

Las declaraciones de Benedetti se producen en un clima de creciente tensión entre Bogotá y Washington, marcado por los cuestionamientos de Petro a la política antidrogas estadounidense. Mientras tanto, en redes sociales las reacciones se multiplican entre quienes apoyan su postura soberanista y quienes consideran que sus palabras exacerban un conflicto innecesario con uno de los principales aliados de Colombia.

Noticia en desarrollo...

