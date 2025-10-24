Benedetti estalló contra EE. UU. tras inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton: “Gringos Go Home”

En redes sociales las reacciones se multiplican entre quienes apoyan su postura soberanista y quienes consideran que sus palabras exacerban un conflicto innecesario - crédito @MinInterior/X

El ministro del interior Armando Benedetti reaccionó con dureza a la inclusión del presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, afirmando que su propio nombre también fue agregado a la lista Ofac por haber defendido la dignidad del país y al mandatario colombiano. En un mensaje publicado en X, Benedetti expresó su indignación frente a lo que considera una injusticia del gobierno de Estados Unidos.

“Por haber defendido la dignidad del país y que el presidente @petrogustavo no es un narcotraficante, me meten en la lista Ofac sin yo haberlos agredido”, escribió Benedetti. Añadió que esta decisión “demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista”.

Las declaraciones de Benedetti se producen en un clima de creciente tensión entre Bogotá y Washington, marcado por los cuestionamientos de Petro a la política antidrogas estadounidense - crédito @AABenedetti/X

El político insistió en que en Colombia “nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante”, y recalcó “nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”. Con tono desafiante, aseguró que Estados Unidos equipara “un pronunciamiento no violento” con ser narcotraficante, y cerró su mensaje con una frase contundente: “Gringos go home”.

Las declaraciones de Benedetti se producen en un clima de creciente tensión entre Bogotá y Washington, marcado por los cuestionamientos de Petro a la política antidrogas estadounidense. Mientras tanto, en redes sociales las reacciones se multiplican entre quienes apoyan su postura soberanista y quienes consideran que sus palabras exacerban un conflicto innecesario con uno de los principales aliados de Colombia.

