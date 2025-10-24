Atentaron contra el esquema de seguridad del exsuperintendente Luis Carlos Leal: se le robaron la camioneta

Leal renunció a la dirección de la Superintendencia de Salud para lanzarse como precandidato presidencial, pero también se bajó de la contienda electoral - crédito @LuisCarlosLealA/X | Catalina Olaya / Colprensa

Luis Carlos Leal, exsuperintendente, hizo una “atención urgente” y un llamado al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, luego de ser víctima del hurto de una de las camionetas de su esquema de seguridad, el 24 de octube de 2025.

“Anoche (jueves 23 de octubre de 2025) en hechos por esclarecer, como muestra el video, un grupo de hombres armados atacó mi esquema de seguridad, afortunadamente están bien y no hubo lesiones”, recalcó la publicación que dejó el exsuperintendente de Salud, que día antes (21 de octubre) renunció a su precandidatura presidencial y al partido Alianza Verde.

“Sin embargo se robaron la camioneta y otras pertenencias”, finaliza el mensaje, acompañado de la grabación en la que se alcanza a escuchar una primera detonación, como forma de advertencia para que ninguno de los vecinos que veía por las ventanas saliera, y de paso para generar presión en el hombre que estaba tirado en el suelo.

El caso se presentó la noche del jueves 23 de octubre de 2025 en Bogotá - crédito @LuisCarlosLealA/X

En medio del forcejeo entre el escolta y los miembros de la banda de ladrones de camionetas de alta gama, un testigo grabó los hechos desde la ventana de una casa.

En las imágenes se ven los momentos de angustia y temor que se vivieron por cuenta de este nuevo hecho de inseguridad que afectó a Bogotá.

“Pégueselo, pégueselo (un disparo)”, le dice uno de los bandidos a su cómplice, que apuntaba con el revólver en contra del escolta (conductor de la camioneta), que se encontraba reducido en el suelo. “No, no, no”, respondió la víctima del robo.

Uno de los malhechores le recriminó al hombre de seguridad de Luis Carlos Leal que el automotor no se podía encender: “¿Por qué no prende el control, loca?"

Leal compartió el video la mañana del día siguiente de los hechos, el viernes 24 de octubre de 2025 - crédito @LuisCarlosLealA/X

La mujer se aleja mientras sostiene su celular y dice: “Ojo a las ventanas, ojo a la ventana”.

De fondo se escucha a uno de los ladrones braveando a su compinche: “Hágalo, hágalo, hágalo”.

Después de esto se escucha un segundo disparo que el criminal accionó hacia el suelo.

Al final de su mensaje, Leal pidió atención a este caso que puso en riesgo la integridad de sus escoltas, además del alcalde Galán, a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Por qué renunció a la precandidatura Luis Carlos Leal: esto dijo en su carta

El exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, anunció su renuncia irrevocable a la precandidatura presidencial y al partido Alianza Verde, tras quince años de militancia en la colectividad.

La noticia se divulgó el 22 de octubre por medio de una carta dirigida a los directivos del partido, en la que Leal justifica su decisión por lo que considera una pérdida de los valores fundacionales de la organización,

En su mensaje de despedida, Leal detalló que se unió a la Alianza Verde en 2010, inspirado por la posibilidad de aportar a “una sociedad más justa, menos violenta y más incluyente”.

El exconcejal describió que el partido “dejó de ser un espacio de ideas para convertirse en un comité de avales donde la discusión política se mide por intereses personales”.

“He intentado, una y otra vez, abrir espacios de diálogo, tender puentes y proponer un proyecto que devuelva al partido su vocación original. Pero las decisiones siguen tomándose entre unos pocos, en círculos cerrados que han perdido la capacidad de escuchar”, consignó Leal en la comunicación.

Luis Carlos Leal expresó en su carta que la Alianza Verde dejó de ser un espacio de ideas para convertirse en un comité de avales dominado por intereses personales. - crédito Luis Carlos Leal

El dirigente explicó que su postulación a la precandidatura presidencial se debió a una convicción más que a ambiciones personales, argumentando que el país requiere “un diálogo nacional que supere la polarización y nos devuelva la esperanza”.

En uno de los apartados finales, Leal afirmó: “Renuncio con el corazón dolido, pero limpio. Me voy coherente. No puedo seguir militando en un partido que perdió el rumbo y que ya no representa los valores que lo hicieron grande”,

Además, reconoció el trabajo de las bases y del voluntariado e invitó a quienes permanecen en la organización a “no renunciar a sus sueños”.

El exsuperintendente reiteró su agradecimiento hacia quienes conservan la convicción en los principios fundacionales del partido, y agregó que aún existen personas comprometidas con una política ética y de servicio.