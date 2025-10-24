Colombia

Así reaccionó Javier Gómez al video de Nicolás Arrieta denunciando que están comprando votos para ayudarlo a entrar a ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Tras la acusación pública, Gómez salió al paso para aclarar que no tiene relación con la oferta de dinero y defendió que su apoyo para entrar al ‘reality’ viene de sus seguidores

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Javier Gómez responde a Nicolás
Javier Gómez responde a Nicolás Arrieta y niega estar detrás de la supuesta compra de votos en La casa de los famosos Colombia 3 - crédito @javiergomezm_/IG

La controversia en torno a la campaña para ingresar a La casa de los famosos Colombia 3 sumó un nuevo capítulo luego de la denuncia pública de Nicolás Arrieta, quien afirmó que un allegado de Javier Gómez estaría ofreciendo dinero a cambio de votos para favorecerlo.

La acusación, difundida mediante un video, provocó una respuesta de Gómez, que rechazó cualquier implicación directa en la supuesta compra de votos.

En el video, Arrieta relató que un amigo de Gómez, identificado como Farid, habría prometido cien mil pesos a quienes demostraran haber votado por Gómez, razón por la cual Javier fue entrevistado en el programa Tamo’ en vivo, de Dímelo King.

El man de La casa de los famosos que está conmigo, el amigo de él está dando cien mil pesos pa’ que voten por él. Cien mil barras, marica. Vota por él y te dan cien mil barras”, expresó Arrieta, quien incluso bromeó sobre la posibilidad de retirarse del concurso si le hubieran ofrecido ese dinero directamente y que se dedicaría a votar por Gómez.

La denuncia se convirtió en tendencia rápidamente - crédito Nicolás Arrieta / TikTok

La reacción de Javier Gómez no se hizo esperar y tan pronto lo localizaron del programa digital, reconoció estar al tanto del video que publicó su contrincante de competencia y subrayó que no es él quien ofrece el dinero.

Uno, tengo totalmente conciencia del video y dos, ustedes mismos están viendo en el video que no soy yo quien los está dando. Farid hace eso en sus redes sociales”, explicó Gómez, quien insistió en que cualquier apoyo que reciba debe atribuirse a la voluntad de sus seguidores y no a una estrategia coordinada por él.

Si las personas quieren hacerlo por mí, porque me tienen cariño y votan por mí, porque me quieren y no por un movimiento que han formado, es distinto”, expresó el joven bailarín y creador de contenido.

Además, Gómez cuestionó la motivación de Arrieta para lanzar la denuncia, señalando que ambos compiten por un lugar en el reality y que no debería existir animosidad entre aspirantes ni buscar tumbarles sus postulaciones.

A fin de cuentas, yo no entiendo por qué un contrincante mío me tiene que tirar cuando ambos somos aspirantes a La casa de los famosos y ninguno se debería tirar con ninguno. Porque... ¿Sí me entiendes? Porque si nos vamos a tirar, él antes no quería entrar a la casa y en toda su campaña ha expresado que no quiere entrar, pero mientras tanto está haciendo campaña por entrar y por dañarme a mí. Entonces, no entiendo”, manifestó Javier.

La polémica entre Nicolás Arrieta y Javier Gómez sube de tono en La casa de los famosos Colombia 3 por acusaciones de juego sucio - crédito @teamkarinagarciaofciall1/tiktok

El intercambio también permitió arrojar luz sobre la relación entre Gómez y Arrieta, marcada por altibajos pero sin enfrentamientos recientes, ya que Gómez relató que, aunque en el pasado existieron diferencias durante la pandemia, ambos aclararon sus posturas en un encuentro personal.

“Yo no entiendo porque hasta le dije que me estaba cayendo bien después de que me caía mal. Yo no tengo ningún problema con Nicolás porque cuando yo lo conocí en persona yo le dije en la cara: ‘Tú me caías mal, tú y yo tuvimos un problema en pandemia’. Yo dije que antes de que llegaras te iba a mirar mal y ahora que te estoy conociendo y que estamos hablando me caes bien”, recordó Gómez, quien aseguró que la denuncia de Arrieta se dirige en realidad a Farid y no a él.

Mientras tanto, Yaya Muñoz, quiso saber si actualmente hay algún disgusto entre Gómez y Arrieta, para que sea más evidente la rivalidad por ingresar al programa o si sostienen conversación, pero Javier enfatizó en no tiene situaciones personales con el creador de contenido.

En este contexto, Gómez reiteró que no puede responsabilizarse por las acciones de terceros y que cualquier dinámica de apoyo que surja corresponde únicamente a quienes decidan impulsarla.

Polémica por presunta compra de
Polémica por presunta compra de votos sacude La casa de los famosos Colombia - crédito Jesús Avilés/Infobae

Nicolás y yo nunca hemos tenido ningún enfrentamiento. Él lo está haciendo con Farid. Lo que te digo, o sea, eso no es conmigo. Eso si alguien quiere hacer una dinámica porque me quiera apoyar, ya es culpa de la otra persona, no mía", puntualizó Gómez.

