Colombia

“Apareció la Dian a joder”: Claudia López ‘estalló’ por “impuesto” a transferencias digitales que pretende imponer el Gobierno

La precandidata presidencial criticó la propuesta que busca aplicar la retención en la fuente a operaciones en Bre-B y en billeteras como Daviplata y Nequi

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La precandidata aseguró que los comerciantes se verán afectados con la propuesta del Ministerio de Hacienda - crédito @ClaudiaLopez/X

El debate sobre la posible imposición de un nuevo impuesto a las transferencias electrónicas gratuitas, propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, generó una reacción inmediata en el escenario político colombiano. Claudia López, precandidata presidencial y exalcaldesa de Bogotá, expresó su rechazo a la iniciativa, respaldada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), que contempla aplicar la retención en la fuente del 1,5% a las operaciones realizadas a través de plataformas y billeteras digitales.

Apareció la Dian a joder. Está proponiendo ponerle un impuesto del 15X1.000 a las transferencias de platica que hoy son gratuitas en Daviplata, Nequi o Bre-B. Señores de la Dian, dejen de joder a la gente, por favor”,

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La exmandataria local aseguró que la medida afectaría a millones de comerciantes que utilizan estos servicios digitales para mover dinero sin cargos adicionales. “Van a tener que tener contador, contabilidad, declaración de impuestos. No jodan a la gente”, señaló.

Claudia López aseguró que se
Claudia López aseguró que se debe eliminar la retención en la fuente - crédito Colprensa y Banco de la República

De igual manera, defendió la creación de Bre-B, una plataforma pública y gratuita de transferencias que empezó a funcionar en forma en octubre de 2025, destacando que 32 millones de colombianos se han inscrito para utilizarla.

En consecuencia, López cuestionó la lógica de imponer un “impuesto” a los usuarios de este tipo de servicios, solicitando a la Dian que elimine la retención en la fuente no solo para estas plataformas; también para las tarjetas de crédito y débito.

Más bien quiten el impuesto de retención en la fuente pa’ todo: las tarjetas de crédito, para las débito, para Nequi, para Daviplata y para Breve. No jodan”, reclamó Claudia López.

Dian explica de qué se trata la polémica propuesta

La retención en la fuente
La retención en la fuente propuesta no recaería sobre quienes efectúan los pagos, se aplicará a quienes prestan servicios o venden bienes - crédito Luisa González/Reuters

Ante la controversia, Gustavo Alfredo Peralta, director de Gestión Jurídica de la Dian, hizo precisiones sobre el alcance de la propuesta. Explicó que el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto para consulta pública, cuyo objetivo es “equiparar el tratamiento tributario” de la retención en la fuente entre los pagos realizados con tarjetas de crédito y débito y aquellos efectuados mediante otros medios electrónicos, como las billeteras digitales.

“Este proyecto de decreto está para comentarios del público en general. Queremos conocer cuáles son las dudas e inquietudes y los comentarios y las alternativas de regulación que el público puede tener a esta iniciativa. Todos los comentarios que efectúen serán tenidos en cuenta por los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y de la Dian al momento de definir la suerte de esta iniciativa”, declaró el funcionario.

Peralta aclaró que la retención en la fuente propuesta no recaería sobre quienes efectúan los pagos; se aplicará a quienes prestan servicios o venden bienes. Además, aseguró que los contribuyentes acogidos al régimen simple de tributación, así como las personas naturales no responsables del IVA, quedarían exentos de esta obligación.

El proyecto de decreto permanecerá
El proyecto de decreto permanecerá abierto a comentarios del público hasta el 25 de octubre de 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Para garantizar la operatividad de estas exclusiones, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1066 de 2025, que faculta a la Dian a compartir información del Registro Único Tributario (RUT) con los agentes de retención. De este modo, cuando un pago se realice a ese y tipo de contribuyentes, los agentes deberán abstenerse de aplicar la retención en la fuente.

El proyecto de decreto permanecerá abierto a comentarios del público hasta el 25 de octubre de 2025, según informó Gustavo Peralta. El funcionario invitó a la ciudadanía a participar en el proceso de consulta para fortalecer la iniciativa y aseguró que todas las observaciones serán consideradas antes de tomar una decisión definitiva.

El Ministerio de Hacienda explicó, además, que no se trata de imponer un nuevo impuesto; se busca ajustar la retención en la fuente ya existente.

Temas Relacionados

Claudia López Retención en la fuente Nequi DaviplataBre-BImpuesto a transferencias electrónicas Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoDianColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro acusó al Consejo de Estado de “ir contra la vida humana”, tras suspender su modelo de salud

El alto tribunal suspendió provisionalmente el Decreto 0858 de 2025 al considerar que el Gobierno pudo haber excedido sus facultades reglamentarias

Gustavo Petro acusó al Consejo

El hurto interno se dispara en los supermercados y estos son los productos que más se roban en Colombia

Las pérdidas del sector superaron los $160.000 millones, según Fenalco. El gremio alerta que el robo ya no proviene tanto de los clientes, sino de los propios empleados

El hurto interno se dispara

Disfraces tendencia para 2025: estas son las ideas fáciles que se toman las redes sociales

La recursividad se ha tomado las plataformas digitales, dando así ideas a los amantes de esta época

Disfraces tendencia para 2025: estas

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades

El equipo de Ángelo Marsiglia espera un inicio con pie derecho frente a las Incas, que se ve un rival débil en el papel, pero podría complicar las cosas en Medellín

Así formaría la selección Colombia

Los cortes de la Luz en Santander: cuáles son las suspensiones del servicio este jueves 23 de octubre

Toma precauciones y conoce donde se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Los cortes de la Luz
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exalcalde de Medellín deberá testificar

Exalcalde de Medellín deberá testificar ante la JEP por la operación Orión: víctimas estarán presentes

Asesinan a cantante que había llegado “sin avisar” a zona que controlan las disidencias: “Los que mandan son ellos”

Ejército asestó duro golpe a las disidencias de Iván Mordisco: millonario cargamento de marihuana fue incautado en carreteras del Huila

Los Shottas niega haber amenazado con matar al contralor de Buenaventura, pese a que existe un audio con la advertencia: “Ojo pues, objetivo militar”

Ejército Nacional investiga el presunto asesinato de una menor de edad a manos de un soldado en Amazonas

ENTRETENIMIENTO

Disfraces tendencia para 2025: estas

Disfraces tendencia para 2025: estas son las ideas fáciles que se toman las redes sociales

Nicolás Arrieta denunció que uno de los aspirantes a ‘La casa de los famosos’ está comprando votos

Ellos son los exparticipantes del ‘Desafío’ que conquistaron la televisión colombiana como actores

La Iglesia Adventista negó haber expulsado a JH de la Cruz por su participación en ‘Stream Fighters 4′

‘Desafío Siglo XXI’: Grecia le envió mensaje a Isa por su “arrunchis” con Zambrano y aclaró si terminó con su novio

Deportes

Así formaría la selección Colombia

Así formaría la selección Colombia femenina ante Perú en el debut de la Liga de Naciones: habría novedades

Figura del fútbol pondría a pelear a Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali: vea de quién se trata

Juan Pablo Montoya sigue sin confiar en la remontada de Max Verstappen en la Fórmula 1: “No creo que vaya a ganar todo lo que queda”

Mural de Miguel Ángel Russo fue vandalizado en la previa del clásico bogotano y hay alerta entre las autoridades

Benfica empezará a recuperar a sus jugadores por mal estado físico: José Mourinho tendría plan con Richard Ríos