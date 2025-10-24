Colombia

Tormenta tropical Melissa genera alerta en Colombia y podría convertirse en huracán: así va la trayectoria

El fenómeno avanza por el Caribe colombiano, con lluvias y vientos fuertes en la región insular, mientras autoridades intensifican la vigilancia y piden a la población seguir recomendaciones de prevención

Por Camila Castillo

Esta imagen satelital de la
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) tomada a las 11:40 a.m. del martes 21 de octubre de 2025 muestra la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe. (Foto, NOAA vía AP)

Las autoridades meteorológicas colombianas han intensificado la vigilancia sobre la tormenta tropical Melissa, que actualmente genera lluvias en la isla de San Andrés y Providencia y mantiene en alerta a amplias zonas del Caribe.

Desde el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) han informado que este fenómeno atmosférico avanza sobre el Caribe colombiano, lo que ha motivado la activación de protocolos de seguimiento y prevención en los territorios potencialmente afectados.

Según el monitoreo realizado por el Ideam, la tormenta Melissa se desplaza en dirección noroeste, incrementando la probabilidad de precipitaciones intensas y ráfagas de viento en la región insular y en áreas costeras del país.

Las imágenes captadas por el sistema de vigilancia meteorológica muestran la evolución del sistema, que ha provocado un aumento en la nubosidad y en la actividad eléctrica sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.

El Ideam ha señalado que, por el momento, la tormenta Melissa no representa un riesgo inminente de convertirse en huracán, aunque se mantiene la observación constante de su trayectoria y de las condiciones atmosféricas que podrían favorecer su intensificación.

“La tormenta tropical Melissa causa lluvias en la isla de San Andrés y Providencia”, informó el organismo, subrayando la importancia de que la población permanezca atenta a los comunicados oficiales y adopte medidas de precaución ante posibles cambios en la intensidad del fenómeno.

La presencia de Melissa en el Caribe colombiano ha generado preocupación entre los habitantes de las zonas insulares, quienes han experimentado un incremento en las lluvias y en la fuerza del viento durante las últimas horas.

Las autoridades locales, en coordinación con el Ideam, han recomendado a la comunidad seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El seguimiento a la tormenta Melissa continuará en los próximos días, mientras el Ideam evalúa la evolución del sistema y actualiza las alertas para los territorios en riesgo.

