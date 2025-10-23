Yina Calderón reaccionó negativamente a las burlas de sus hermanas por lo que pasó en ‘Stream Fighters’: “Hay que reírnos”

Yina Calderón responde con todo a las bromas de sus hermanas tras cancelar pelea con Andrea Valdiri - crédito @leonelacalderonome/Instagram y Cortesía Canal RCN

La reacción de Yina Calderón ante las burlas de sus propias hermanas por su decisión de cancelar el enfrentamiento con Andrea Valdiri en el evento Stream Fighters 4 se convirtió en el centro de atención en su más reciente programa Escándalo Tv.

La empresaria y creadora de contenido bogotana, de 34 años, no ocultó su incomodidad cuando Leonela Calderón improvisó una rima en tono sarcástico durante la transmisión en vivo, insinuando que Yina había actuado como una “gallina”, apodo que le pusieron después de lo que dijera Andrea Valdiri en primer lugar tras su renuncia al combate en el evento organizado por Westcol.

“Usted que es Yina, la adivina, que a la verdad le atina y que hace caldos de gallina”, expresó Leonela, mientras Claudia Calderón soltaba una carcajada, según se pudo ver en el live y en los videos que están cirlando en las redes sociales.

La molestia de Yina Calderón fue evidente, y su respuesta no tardó en llegar, pues a pesar de que sus hermanas estaban riendo y explicándole que se lo tomara con humor, ella no dudó en expresar su disgusto.

La tensa reacción de Yina Calderón al ser blanco de memes familiares por su salida de 'Stream Fighters 4' - crédito @pecosachismosa/tiktok

Al ver que sus hermanas se sumaban a las críticas y las palabras que desde ese momento le han dicho por diferentes medios para burlarse por la actitud que tomó, la ex participante de La casa de los famosos Colombia manifestó su descontento en pleno programa y les aseguró que no era una situación que pudiera ver con risas.

“No, yo no estoy de acuerdo. No, yo les digo una cosa. Si las propias hermanas de uno le hacen y son el hate, esto está muy difícil, esto está muy difícil porque no, ¿cómo así?”, afirmó la empresaria.

La situación se tensó aún más cuando Leonela intentó restar importancia a su comentario, asegurando que solo se trataba de un meme y que debían tomarlo con humor, mientras Claudia continuaba riéndose y repitiendo el apodo de “gallina” y le indicaba que en efecto se tenían que empezar a burlar de la situación, lo que les dicen y demás para pasar el impasse.

“Hermana, es un meme. Hay que reírnos de lo que pasó”, explicó Leonela Calderón.

“Síiii. Caldo doña Gallina”, mencionó entre risas Claudia Calderón.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

“Vea, hay que reírnos de lo que ya pasó, qué hijuemadre”, enfatizó Leonela. Sin embargo, Yina se mostró en desacuerdo y no le gustaron los comentarios.

En ese mismo espacio, Calderón explicó los motivos detrás de su renuncia al enfrentamiento con Andrea Valdiri y según su versión, percibió que el evento estaba diseñado para perjudicarla, ya que notó la presencia de todos sus detractores y consideró que el ambiente no le era favorable.

Además, señaló que Westcol mostró una clara preferencia por Andrea Valdiri y que la intención era que ella terminara en una ambulancia, pero que ella fue más astuta para no darles la oportunidad de verla de esa manera decidió retirarse y que le dieran el cinturón de victoria a la bailarina barranquillera.

La pelea de las creadoras de contenido duró solo 20 segundos, en ese tiempo Andrea fue quien tomó la delantera y le propinó fuertes golpes a Yina, mientras que ella se cubría arrinconada en las cuerdas. En vista de que no se estaba defendiendo ni luchando, el referí intervino y las separó, en ese momento Calderón anunció que no iba a continuar.

Yina aseguró que Westcol tenía preferencias por Andrea Valdiri - crédito @westcol/ Instagram - @CristoRuiz_/X

La controversia generada por este episodio no solo expuso las tensiones familiares entre las hermanas Calderón, sino que también evidenció la presión mediática y las expectativas que rodean a figuras públicas como Yina Calderón en el contexto de eventos de alto perfil como Stream Fighters 4.