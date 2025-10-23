Yina Calderón confrontó a Manelyk por decir que su entrada al ‘Stream Fighters 4’ fue de bajo presupuesto: “Yo no tengo la culpa de tu amargura”

La DJ no se aguantó que opinaran de su entrada al 'Stream Fighters 4' - crédito @letengoelchisme/IG

La polémica por la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri sumó un nuevo capítulo luego de las recientes declaraciones de Manelyk González en las que aseguró que la entrada de la DJ al encuentro con la bailarina fue de bajo presupuesto.

La influencer colombiana en respuesta a los comentarios que la mexicana hizo sobre su participación en el evento de boxeo Stream Fighters 4 en Bogotá, desató una confrontación mediática.

Al parecer, a Calderón no le gustó que opinaran sobre su ingreso al evento, pues se sentía orgullosa por la ejecución inspiraba en Dragon Ball Z.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este fue el momento en el que Calderón entró con Majin Boo al evento de boxeo - crédito Redes Sociales/Facebook

Inicialmente, Calderón aseguró que todo el producto de la amargura de la mexicana y de la soledad, después de que terminara con su pareja con quien estuvo en La casa de los famosos All-Stars.

Y agregó: “¿Me meto en la vida tuya? O sea, yo no tengo la culpa. Si mi entrada no fue de presupuesto, no me importa. Yo disfruté, salté, grité al lado de Majin Boo, al lado de todos”.

Posteriormente, dijo que Manelyk era una persona que estaba apagada y que necesitaba pegarse del lado de Karina García para volver a figurar, argumentos que siempre tiene bajo la manga la empresaria de fajas.

“Yo no tengo la culpa de tu lambiduría (sic). Entonces, no te metas conmigo y tírame suave porque yo contigo no me estaba metiendo. No seas metida, sapa, chismosa, lambona,” concluyó Yina Calderón en sus redes sociales.

La pelea estelar de 'Stream Fighters 4' entre Andrea Valdiri y Yina Calderón en el Coliseo Medplus duró apenas 20 segundos, lo que aguantó la huilense antes de quitarse los guantes y retirarse - crédito @stream_fighters/Instagram

Las palabras de Calderón fueron una respuesta directa a Manelyk González, figura mediática mexicana reconocida por su participación en realities televisivos, quien criticó en días pasados los errores organizativos y el desenvolvimiento de Calderón en la pelea del evento de boxeo.

González, en comentarios divulgados en redes sociales, señaló que la participación de Calderón y Andrea Valdiri estuvo marcada por fallos y consideró que se trató de una “falta de respeto”.

El evento que reunió a personalidades influyentes del entretenimiento digital y las redes sociales, se convirtió en un escenario de alto impacto para los seguidores de ambos países.

Y es que el enfrentamiento en el ring, donde Calderón fue protagonista por abandonarlo, generó opiniones divididas entre los espectadores y análisis de figuras mediáticas internacionales, como González.

Las creadoras de contenido tuvieron una fuerte pelea en el pesaje de Stream Fighters - crédito @stream_fighters/ Instagram

Las reacciones a las declaraciones de Calderón no se hicieron esperar, con mensajes de los cuales destacan: “Esta mujer es feliz hablando de medio mundo pero que nadie la Mencione porque se ataca”; “descarada, opina de todo el mundo, pero no le gusta que se metan con ella porque se ofende”; “ya no más protagonismo a Calderón”, entre otros.

Qué dijo Manelyk sobre la entrada de Yina

González describió la escena con ironía y desaprobación, señalando que la empresaria de fajas no pudo levantar los brazos para defenderse y que la decisión de abandonar la pelea resultó inesperada y decepcionante.

“Me parece de lo peor, me parece una falta de respeto, una falta de respeto hacia ella, una falta de respeto hacia su equipo, porque, o sea, no sé cuánto haya entrenado o no, lo poco, mucho, es una falta de respeto también para esas personas”, afirmó González, destacando la gravedad de la actitud de Calderón.

La creadora de contenido se despachó en críticas por el fallido encuentro de boxeo - crédito @contextoviral360/TikTok

Consideró que la inversión de tiempo y recursos por parte del equipo de Calderón, así como la atención del público y la organización de Westcol, merecían una respuesta diferente.

“Es una falta de respeto para sus fans y es una falta de respeto para todas las personas que estábamos ahí. O sea, güey, era la pelea estelar. Se lo pasó por el culo, por el Arco del Triunfo. O sea dijo: ‘Me vale verga’, o sea, me vale verga. Mmm. Qué desagradable, qué poca madre, qué falta de ética, de valores, de principios”, sentenció González.