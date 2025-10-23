Colombia

Westcol respondió sobre un posible romance con Karina García: “La quiero mucho”

El creador de contenido paisa habló sin rodeos sobre su vínculo con Karina García: , destacó que la admira y que siente cariño por ella, pero descartó cualquier posibilidad de una relación amorosa

Iván Gaitán

Iván Gaitán

El paisa no dudó en destacar las virtudes de la creadora de contenido y aclaró que solo son amigos - crédito @micaclips1/TikTok

La reciente participación de Westcol y Karina García en Stream Fighters 4 ha reavivado las especulaciones sobre la naturaleza de su relación, especialmente tras la destacada actuación de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en el ring frente a Karely Ruiz.

En medio de la atención mediática y el constante shippeo (intento para que dos personas se conviertan en pareja) por parte de sus seguidores, el creador de contenido paisa decidió abordar de manera directa los rumores sobre un posible romance con la influenciadora.

Westcol y Karina estuvieron en
Westcol y Karina estuvieron en un sector exclusivo de Medellín celebrando los 5 millones de seguidores de la paisa - crédito @westcol / Instagram

Durante una transmisión en vivo, Westcol aclaró que su vínculo con Karina García se basa en una amistad sólida y transparente.

El streamer enfatizó que, a pesar de la cercanía que comparten, no contempla la posibilidad de iniciar una relación sentimental con ella.

No me metería con Karina porque, primero, es mi pana; segundo, tengo 24 años y ella, como 34. Yo con la hija de Karina me puedo ver un partido de fútbol, relajado, ¿si me entiende? La gente piensa muchas cosas, yo la quiero mucho, pero es que siempre ha sido mi pana”, afirmó Westcol en declaraciones recogidas de redes.

El creador de contenido destacó que ambos se conocen profundamente y que la confianza mutua ha sido la base de su amistad, incluyendo las relaciones que cada uno ha tenido ya sea en la telerrealidad como en la vida real.

Los creadores de contenido fueron
Los creadores de contenido fueron vistos juntos entrenando para la pelea de Karina con Karely Ruiz - crédito @westcol/ Instagram

Según explicó el streamer, la idea de un romance resultaría complicada precisamente por la autenticidad y la historia compartida entre ambos.

No obstante, Westcol no escatimó elogios hacia la influenciadora, reconociendo su atractivo físico y la ternura que le inspira:Karina es una mujer muy hermosa”, admitió, aunque puntualizó que su afecto por ella es distinto y se fundamenta en el cariño y la admiración.

Por su parte, Karina García también ha sido consultada en ocasiones anteriores sobre la posibilidad de una relación amorosa con Westcol, asegurando que solamente son amigos.

La admiración del paisa hacia Karina García se hizo especialmente evidente tras su desempeño en el ring de Stream Fighters 4.

El streamer expresó su sorpresa y respeto por la determinación de la influenciadora durante el enfrentamiento con Karely Ruiz.

Karina es la puta bestia, ella sabe que la quiero mucho, la admiro mucho. Karina también viene de la nada, de vender dulces, esa mujer qué respeto y cómo se subió a ese ring”, manifestó Westcol en la misma transmisión, destacando la capacidad de superación y el coraje de su colega.

Transmisión por la que dicen
Transmisión por la que dicen que Karina García y Westcol están juntos - crédito @viralesx3/IG

Actualmente, tanto Westcol como Karina García continúan capitalizando el éxito obtenido en Stream Fighters 4, mientras desarrollan nuevos proyectos como se vio en una reciente publicación en la que la modelo paisa aparece cantando, lo que indica que prepara un nuevo proyecto en su vida y mantiene el interés de sus millones de seguidores a través de sus contenidos en redes sociales.

La anécdota de Westcol e Isabella, hija de Karina

Durante una transmisión en vivo que tuvieron el streamer y Karina García, el paisa contó la anécdota de cuando la policía detuvo a Isabella, la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, por tener una identificación falsa.

Pago a policías por parte de Westcol evita traslado de menor, hija de Karina García - crédito @sayanclips/TikTok

Ante la angustia de su hija, Karina García decidió buscar ayuda y contactó a Westcol, quien se mostró dispuesto a intervenir y la respuesta fue inmediata.

Entonces asustándola y me decía: ‘¡Me van a llevar para la cárcel! ¡No quiero ir a prisión!’. Y yo llamé a Westcol y le dije: ‘West, mi hija, ta, ta, ta’. Tranqui", contó la modelo paisa que habló con el streamer, mientras se organizaba la asistencia para resolver el problema.

En ese momento, Daren, una persona del equipo de trabajo de Westcol, acudió al lugar y se encargó de negociar con los policías.

