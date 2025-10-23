Un arresto, una vida en la calle y una repatriación: el paso a paso de la odisea del sueco Sven Nystrom en Colombia

Habitante de calle Sueco, encontrado en Cartagena, será repatriado- crédito @dumek_turbay/X

Sven Robert Stefan Nystrom, ciudadano sueco, fue hallado recientemente en situación de calle y con problemas de salud en Cartagena, tras haber sido detenido en 2023 por intento de hurto en Barranquilla.

El caso del extranjero, que involucra antecedentes judiciales y una compleja situación migratoria, movilizó a diversas autoridades colombianas para resolver su estatus legal y facilitar su repatriación a Suecia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El rescate de Nystrom se concretó durante un operativo de la Secretaría de Desarrollo Social de Cartagena, que lo identificó mientras atendía a habitantes de calle.

La Alcaldía de Cartagena confirmó que, tras su hallazgo, el ciudadano sueco recibió atención médica y acompañamiento psicológico.

Durante este proceso, las autoridades detectaron que existía una restricción judicial que le impedía al ciudadano sueco abandonar el país, lo que motivó la intervención de instancias judiciales y migratorias.

El antecedente judicial de Nystrom se remonta a febrero de 2023, cuando la Policía Nacional lo detuvo en el norte de Barranquilla por intento de hurto de un vehículo.

El ciudadano sueco recibió ayuda por parte de las autoridades en Cartagena- crédito @dumek_turbay/X

Según el expediente, la captura se produjo gracias a la alerta de la comunidad y, posteriormente, un juez de garantías ordenó su traslado a la cárcel El Bosque bajo el cargo de hurto calificado en grado de tentativa.

Con el paso de los meses, se desconoció el paradero del sueco, hasta que fue encontrado en las calles de Cartagena, lo que evidenció que ya no se encontraba bajo custodia penitenciaria.

El hallazgo de Nystrom en Cartagena generó interrogantes sobre las circunstancias en que recuperó la libertad y la falta de seguimiento judicial posterior a su detención.

“En atención al llamado ciudadano, acudimos a asistir a un habitante de calle que estaba en muy malas condiciones de salud. Se trata de Sven Robert Stefan Nyström, ciudadano sueco de 57 años quien recibió acompañamiento integral de la Secretaría de Desarrollo Social en Cartagena, y el Consulado de Suecia”, explicó el alcalde de Cartagena. Dumek Turbay.

Dumek Turbay dio a conocer la situación a través de sus redes sociales- crédito @dumek_turbay/X

De hecho, el dirigente compartió un video en el que se ve el momento en el que las autoridades brindaron ayuda a este sujeto, que permanecía tirado en el piso, en un sector cercano al centro histórico de Cartagena. Incluso, allí se ve cómo el hombre fue auxiliado por integrantes de Migración Colombia.

Ante esta situación, la Alcaldía de Cartagena coordinó con la Fiscalía General de la Nación la revisión de su caso penal, lo que permitió resolver su situación judicial y abrir la puerta a la regularización de su estatus migratorio.

Una vez resuelto el aspecto judicial, Migración Colombia asumió la responsabilidad de gestionar el proceso de repatriación. La entidad inició los trámites necesarios para que Nystrom pueda regresar a Suecia, en coordinación con la embajada de Suecia en Bogotá.

El procedimiento contempla la expedición de documentos y la garantía de que el ciudadano viaje en condiciones dignas, con acompañamiento consular durante todo el proceso.

El habitante de calle había recibido asistencia médica por parte de las autoridades en Cartagena- crédito @dumek_turbay/X

Así las cosas, el retorno de Nystrom se lleva a cabo en un programa de retorno voluntario, que asegura la provisión de asistencia médica y psicológica a los repatriados. Según explicaron desde la Alcaldía de Cartagena, la embajada sueca ya fue notificada y presta apoyo consular, mientras se ultiman los detalles para el regreso del ciudadano a su país de origen.

Este caso ha puesto de relieve la importancia de la articulación entre las autoridades locales, judiciales, migratorias y diplomáticas para atender situaciones de vulnerabilidad de extranjeros en Colombia.

La Administración distrital de Cartagena ha reforzado sus programas de asistencia social y atención humanitaria, subrayando que la colaboración institucional resulta fundamental para ofrecer soluciones efectivas a personas extranjeras en situación de calle.