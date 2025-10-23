Trump se despachó contra Gustavo Petro y Colombia, a la que llamó “guarida de drogas”: “No vamos a tolerarlo”

Donald Trump cuestionó los resultados obtenidos por el Gobierno Petro en materia de lucha contra el narcotráfico - crédito montaje Infobae (Juan Cano/Presidencia y Brian Snyder/Reuters)

En una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a criticar al mandatario colombiano Gustavo Petro por lo que él considera una deficiente actuación contra el tráfico de drogas. Sus declaraciones surgen en un momento de tensión entre los gobiernos, que se ha exacerbado debido a distintos comentarios que los jefes de Estado han hecho.

En su intervención, el mandatario norteamericano aseguró que Colombia es una “guarida” de drogas y que su población vive aterrorizada por las organizaciones criminales que controlan el negocio del narcotráfico.

“Tienen miedo en su propio país porque esos carteles controlan esos países, ¿de acuerdo? Y eso incluye a Colombia. Colombia es una guarida de drogas. Es una guarida de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo”, precisó.

Asimismo, hizo una dura crítica al presidente Petro, poniendo en duda sus capacidades de liderazgo y vinculándolo con delitos relacionados con el narcotráfico y el homicidio. Aunado a ello, cuestionó su política antidrogas, indicando que la producción de cocaína está incrementándose.

“Ahora tienen un líder terrible, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína en niveles que nunca habíamos visto antes y la venden de vuelta aquí”, señaló.

Así las cosas, hizo una advertencia a Colombia y al jefe de Estado: Estados Unidos no permitirá que el tráfico de estupefacientes se mantenga en el país. “No van a salirse con la suya por mucho más tiempo. No vamos a tolerarlo por mucho más tiempo. Colombia está muy mal. México está controlado por los cárteles”, dijo.

En desarrollo...