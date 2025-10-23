Colombia

Trabajo en casa: Corte Constitucional tiene vacantes para jóvenes sin experiencia y que quieran estudiar

El alto tribunal invita a jóvenes que cumplan ciertos requisitos a trabajar de manera remota y con beneficios como estudios de diplomado

Por Camila Castillo

Los interesados deben cumplir con
Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos que no tienen que ver con vivir en Bogotá - crédito Freepik

Buscar una práctica profesional representa un desafío clave para muchos estudiantes universitarios. Realizarla en una institución reconocida puede marcar un antes y un después en la carrera de cualquier profesional en formación.

Con el objetivo de acercar nuevas oportunidades a quienes buscan iniciar con su experiencia laboral, la Corte Constitucional abrió una convocatoria para estudiantes de Derecho que ya aprobaron todas sus materias y el consultorio jurídico, pero aún no reciben el diploma de grado.

La oferta permite realizar la judicatura en modalidad remota durante nueve meses, sin necesidad de trasladarse a Bogotá.

La judicatura Ad-honorem en Colombia es una etapa obligatoria para quienes desean obtener su título profesional en Derecho.

La Corte Constitucional habilitó esta modalidad virtual para acercar la experiencia judicial a estudiantes que viven fuera de la capital o que necesitan compatibilizar otras actividades con la práctica profesional.

Entre los beneficios de esta práctica en el alto tribunal se incluye un diplomado en Derecho Constitucional, con énfasis en la acción de tutela y la acción pública de inconstitucionalidad, en alianza con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.

Los seleccionados cotarán con acompañamiento permanente de los equipos de los magistrados y participan en actividades de distintas ramas jurídicas.

La práctica tiene una duración de nueve meses, bajo la modalidad Ad-honorem; es decir, no contempla remuneración económica, aunque la Corte asume la afiliación y cotización a la Administradora de Riesgos Laborales. Por su parte, los estudiantes deben estar afiliados a una EPS.

Este empleo en la Corte Constitucional representa una oportunidad para culminar la formación profesional con experiencia en una de las instituciones más reconocidas del ámbito judicial colombiano.

Requisitos y postulación para trabajar con la Corte Constitucional

  • Haber aprobado todas las materias del plan de estudios
  • Contar con el certificado de terminación de materias
  • Haber finalizado el consultorio jurídico y no haberse graduado.

El proceso de postulación se realiza por una plataforma digital de la Corte Constitucional, donde los aspirantes ingresan sus datos académicos y personales, o a través del correo laboraljudicatura@corteconstitucional.gov.co.

La Corte Constitucional señaló que la modalidad remota permite flexibilizar el acceso a la judicatura y adaptarse a las condiciones de los estudiantes de todo el país.

Esta convocatoria se suma a otras iniciativas del sector público que buscan facilitar el acceso al empleo y a la formación, como las recientes ofertas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

