Colombia

Por densa niebla, las operaciones del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá se encuentran detenidas

La autoridad aeronáutica advirtió que a lo largo del día podrían producirse ajustes en los itinerarios y demoras en algunos vuelos, tanto nacionales como internacionales

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Aeropuerto El Dorado de Bogotá
Aeropuerto El Dorado de Bogotá cerrado por condiciones climáticas

La densa niebla que cubre la Sabana de Bogotá este jueves 23 de octubre, ha obligado a que varias aeronaves modifiquen su ruta y aterricen en aeropuertos alternos, afectando la normalidad de las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

Esta situación, provocada por reducción de la visibilidad, ha generado afectaciones tanto en los aterrizajes como en los despegues, según informó la Aeronaútica Civil.

Desde las primeras horas del día, la terminal aérea de la capital colombiana enfrenta condiciones meteorológicas adversas que han impactado directamente en la programación de vuelos.

La Aerocivil ha desplegado a sus equipos técnicos y ha puesto en funcionamiento todos sus sistemas tecnológicos con el objetivo de mantener la seguridad y el orden en las operaciones, priorizando la protección de la vida y la seguridad aérea como principios inalterables, incluso ante fenómenos climáticos que no pueden ser controlados por el ser humano.

La autoridad aeronáutica advirtió que, a lo largo de la jornada, podrían producirse ajustes en los itinerarios y demoras en algunos vuelos.

La Aerocivil emitió comunicados sobre
La Aerocivil emitió comunicados sobre las operaciones en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por condiciones climáticas el 23 de octubre

Por este motivo, recomendó a los usuarios del transporte aéreo que permanezcan atentos a las comunicaciones oficiales de sus respectivas aerolíneas, ya que las afectaciones operacionales podrían variar en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.

La Aeronaútica Civil reiteró su compromiso de trabajar de manera permanente para garantizar una operación segura en el Aeropuerto Internacional El Dorado, subrayando que la seguridad de los pasajeros y la integridad de las operaciones prevalecen sobre cualquier otra consideración cuando se presentan circunstancias climáticas adversas.

La densa niebla que cubre la Sabana de Bogotá este jueves 23 de octubre, ha obligado a que varias aeronaves modifiquen su ruta y aterricen en aeropuertos alternos, afectando la normalidad de las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado- crédito redes sociales/X

