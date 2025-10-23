“Mujer poseída” llama la atención en Transmilenio debido a sus gritos y resistencia con la policía: “¿cuál es mi delito, llorar?

Los videos han llamado la atención en redes debido al estado de la mujer y la reacción de los policías - crédito @elchocorramo1 / TikTok

En la estación Santa Lucía, de Transmilenio, un episodio de tensión se desarrolló cuando una mujer visiblemente alterada, acompañada de un perro, fue esposada por policías ante la mirada de numerosos ciudadanos que registraron la escena en video.

La mujer, en un estado de agitación extrema, se golpeó repetidas veces contra la reja de la estación mientras exigía explicaciones sobre su detención, gritando: “¿cuál es mi delito? llorar, ¿cuál es mi delito sapo hijueputa, llorar?”.

El perrito, desconcertado, quedó atrapado en medio del tumulto generado por la intervención policial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el forcejeo, la joven continuó elevando la voz y expresó su angustia por la salud de un familiar.

“¡Mi cucho está que se muere y estos hijos de perra me tienen acá!”, gritaba la mujer.

En respuesta, una patrullera le propuso liberarla si lograba calmarse, pero la mujer persistió en su resistencia y repitió la pregunta sobre el motivo de su detención.

Hasta el momento se desconoce como inició el altercado con la policía - crédito @elchocorramo1 / TikTok

La agente intentó tranquilizarla ofreciéndole agua, mientras otro patrullero trataba de retirarle las esposas. Pero, al ver que empezó a agredir a las personas, la patrullera desenfundó un táser, lo que intensificó aún más la reacción de la mujer, quien desafió: “péguela piroba, que me la aguanto, péguela”.

La situación escaló cuando un hombre que pasó por la escena se acercó para hablarle al oído, pero la mujer respondió con patadas y reiteró su exigencia de ser liberada.

Finalmente, un patrullero le quitó las esposas, aunque la joven continuó insultando y agrediendo físicamente a los agentes.

Al alejarse, gritó: “así son los locos en Colombia”, mientras la patrullera, aún con el táser en la mano, le ordenó abandonar la estación.

La mujer, todavía alterada, siguió gritando, y otro patrullero consultó si era necesario solicitar una ambulancia.

Testigos presentes en la estación relataron que el incidente generó inquietud entre los usuarios, quienes observaron cómo las autoridades y el personal de apoyo intervinieron para intentar controlar la situación y ofrecer asistencia.

La intervención policial y la reacción de la mujer, así como la presencia del perro, marcaron un episodio que dejó una fuerte impresión en quienes transitaban por Santa Lucía esa noche.